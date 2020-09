TP. HCM: BV Bệnh Nhiệt đới khai trương hệ thống telemedicine khám chữa bệnh từ xa

Cuộc cách mạng tin học diễn ra trong vài thập kỷ vừa qua đã làm thay đổi một cách sâu rộng diện mạo của xã hội loài người, trong đó có cả những cải cách vượt bậc với y khoa – Telemedicine, được coi như “cây đèn thần” giúp các bác sĩ và nhân viên ngành y làm được những điều tưởng chừng bất khả thi.



Sáng nay ngày 22/9/2020, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã vừa nhấn nút khai trương hệ thống telemedicine khám chữa bệnh từ xa, kết nối với 31 tỉnh thành phía Nam.

Nói về hệ thống tư vấn, khám và chữa bệnh từ xa telemedicine, TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết: “BV Bệnh Nhiệt đới đã tham gia khám chữa bệnh từ xa, triển khai từ năm 2015, kết nối với rất nhiều BV đa khoa tại các tỉnh thành. Năm nay, có thêm sự hỗ trợ từ Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel giành cho giai đoạn 2020-2025, chương trình sẽ vươn xa được đến nhiều tỉnh thành hơn nữa”.

TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM; ông Nguyễn Trường Minh - Phó Tổng Giám đốc Viettel và TS. BS Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới, cùng cắt băng khai trương phòng telemedicine khám chữa bệnh từ xa sáng 22/9 (Ảnh: Hòa Bình)



Có mặt tại buổi lễ khai trương có TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM; ông Nguyễn Trường Minh -Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel; TS. BS Lê Mạnh Hùng - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới, BS CKII Nguyễn Thành Dũng - Phó Giám đốc BV; BS CKII Nguyễn Thanh Trường - Phó Giám đốc BV; cùng lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn trong BV cùng có mặt khai trương phòng telemedicine – khám chữa bệnh từ xa.

Ngoài ra còn có lãnh đạo BV và các BS tại 27 điểm cầu ở các BV tỉnh, thành phía Nam cùng tham dự lễ khai trương hệ thống telemedicine, kết nối với các BV Đa khoa tỉnh An Giang, BV Đa khoa tỉnh Cà Mau, BV Đa khoa tỉnh Đắc Nông…

Ngay tại buổi khai trương hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, các BS có mặt tại BV Bệnh Nhiệt đới cùng các BS tại điểm cầu BV Đa khoa tỉnh An Giang đã cùng hội chẩn về một ca nhiễm trùng nặng do dẫm phải đinh, biến chứng nguy hiểm do nhiễm khuẩn.

Các BS có mặt tại BV Bệnh Nhiệt đới cùng các BS tại điểm cầu BV Đa khoa tỉnh An Giang đã cùng hội chẩn về một ca bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm (Ảnh: Hòa Bình)

Bệnh nhân nam Đỗ Thanh H, 56 tuổi, ngụ tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, nhập viện vào BV Đa khoa An Giang ngày 25/8 với biểu hiện lâm sàng bị cứng hàm, cứng cổ, ăn uống được, không bị khó nuốt. Bệnh sử của BN Đỗ Thanh H trước đó 3 ngày bị đạp phải đinh, gây vết thương sâu ở lòng bàn chân, chảy máu, sưng đau. Trước khi đến khám tại TTYT Chợ Mới (An Giang), nhập viện, BN đã dùng tỏi bó lại, không sử dụng nước rửa vết thương, không chích ngừa uốn ván. TTYT Chợ Mới đã xác định BN uốn ván, được xử trí kháng sinh và chuyển đến BV Đa khoa An Giang. Sau khi nhập viện 2 ngày, diễn tiến nhiễm khuẩn rất nhanh, BN co giật toàn thân, bị hôn mê sâu, phải thở máy kể từ ngày 28/8.



TS. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh: “BV Bệnh Nhiệt đới là BV cấp 1, hầu như các BS của 3 bộ môn truyền nhiễm tại các BV phía Nam đều được đào tạo, thực hành ở BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Với các phương tiện kỹ thuật hiện đại ngày nay, hệ thống tư vấn, khám chữa bệnh từ xa telemedicine sẽ mang những kiến thức khoa học mà các BS tại BV Bệnh Nhiệt đới đã lĩnh hội được từ việc chuyển giao công nghệ từ nhiều BV lớn trên thế giới và công việc thực hành khám chữa, điều trị đã có bề dày kinh nghiệm tại BV đi xa hơn, tới với nhiều BV tuyến tỉnh ở phía Nam”.