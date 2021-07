Top 12 mẫu laptop cao cấp trong tầm giá 20 triệu đồng (phần cuối)

9. Acer Swift 3

Giá: 939 USD

Acer Swift 3 ghi điểm bởi thiết kế sang trọng, tối giản, tinh tế. Chiếc máy không quá nổi bật nhưng vẫn thể hiện được phong cách riêng của dòng Swift. Nắp của Acer Swift 3 được hoàn thiện từ chất liệu nhôm nguyên khối, màu xám thể thao với logo Acer màu bạc nổi bật ở trung tâm.

Thiết bị này được trang bị màn hình 14 inch Full HD cùng tấm nền IPS LED chống chói hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm giải trí ấn tượng cho người dùng. Hơi đáng tiếc là độ sáng tối đa của màn hình chỉ dừng lại ở mức 294 nit, đủ để sử dụng bình thường trong nhà nhưng tương đối thấp so với mức trung bình 390 nit trên ultrabook. Trọng lượng trên mẫu laptop này khá ấn tượng, chỉ khoảng 1,2 kg phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển.

Ở phiên bản cao cấp nhất Acer Swift 3 sở hữu bộ vi xử lý AMD Ryzen 7 4700U, 16GB LPDDR4 RAM cùng với card đồ họa AMD Radeon Integrated và 512 GB bộ nhớ trong SSD. Nhìn chung mức cấu hình này là đủ để người dùng có thể xử lý mượt mà các tác vụ cơ bản hằng ngày.

Thời lượng pin của chiếc Ultrabook này không quá tốt, chỉ dừng lại ở khoảng 8 giờ lướt web liên tục. Thêm nữa, có lẽ vì viền màn hình khá mỏng lên Webcam tích hợp cũng chưa thực sự tốt. Người dùng cho rằng ảnh và video quay chụp từ camera của máy là khá mờ và vỡ. Bù lại dàn loa tích hợp trên thiết bị này khá tròn vai, âm bass mạnh khiến trải nghiệm xem phim và chơi game thoải mái hơn. Nhìn chung đây là một trong những mẫu laptop tốt nhất ở phân khúc khoảng 20 triệu đồng mà người dùng có thể sở hữu.

10. Dell XPS 13 7390

Giá: 819 USD

Về ngoại hình có lẽ mẫu laptop này không thay đổi quá nhiều, Dell XPS 13 7390 sở hữu thiết kế nhỏ gọn, thậm chí chỉ tương đương một tờ giấy A4, độ mỏng ở vị trí dày nhất cũng chỉ 11.6mm và trọng lượng vỏn vẹn 1.22kg phù hợp với hầu hết người dùng cần phải di chuyển nhiều. Dễ dàng nhận thấy Dell đã tối ưu hóa không gian sử dụng bằng cách làm mỏng đi phần viền xung quanh màn hình. Về tổng thể, Dell XPS 13 7390 đem lại cảm giác thực sự chắc chắn với hai mặt nhôm nguyên khối, khá dày và bền bỉ.

Giống như thế hệ trước, Dell XPS 7390 vẫn sử dụng bàn phím chiclet với hệ thống đèn led màu trắng. Layout phím được bố trí hơi sát, keycaps được làm phẳng và kích thước có phần hơi nhỏ gây khó chịu khi sử dụng thiết bị liên tục trong thời gian dài. Có lẽ do thiết bị được thiết kế khá mỏng nên hành trình phím có phần nông, cấn tay.

Bề mặt touchpad được phủ kính mịn, với lớp sơn đen bên trong tạo cảm giác sang trọng. Khả năng phản hồi, điều khiển khá mượt mà. Máy được trang bị 3 cổng USB Type C 3.1 Gen 2, tuy nhiên, 2 cổng ở cạnh trái có hỗ trợ kết nối Thunderbolt 3, cổng ở cạnh phải chỉ hỗ trợ xuất hình và sạc. Máy còn có thêm 1 jack audio 3.5mm, và một khe cắm thẻ nhớ microSD, cho tốc độ cao.

Về màn hình phiên bản XPS 13 7390 được trang bị màn hình cảm ứng, với độ phân giải Full HD cùng tấm nền IPS cao cấp, cho khả năng hiển thị tốt, sống động. Khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Ngoài ra cảm ửng chạm vuốt trên thiết bị cũng nhạy và mượt mà, không có hiện tượng giật lag. Màn hình cho độ phủ màu rất tốt lên tới 100% dải màu sRGB. Ngoài ra độ sáng 400 nits cũng giúp thiết bị hiển thị tốt ngay cả ngoài trời nắng.

Thiết bị sở hữu, bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 10 cùng 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Nhìn chung, với cấu hình này thiết bị có thể đáp ứng tốt những công việc hàng ngày cùng một số nhu cầu giải trí cở bản. Ở mức sáng 50% thiết bị có thời lượng pin khá ấn tượng khi lên tới 12 giờ đồng hồ sử dụng liên tục. Nhìn chung Dell XPS 13 7390 là một trong những mẫu Ultrabook tốt nhất hiện nay mà bạn có thể sở hữu.

11. Apple Macbook Air M1

Giá: 899 USD

Apple đã không thay đổi thiết kế bên ngoài của phiên bản MacBook Air mới này. Vỏ máy vẫn được làm bằng nhôm cứng cáp, vừa vặn mang lại cảm giác đặc biệt sang trọng. MacBook Air M1 được mở bán với 3 tùy chọn màu sắc : Vàng, xám không gian và bạc. Bàn phím của MacBook Air M1 là Magic Keyboard mới mà Apple vừa áp dụng trên những mẫu thiết bị của mình đã khắc phục hoàn toàn điểm yếu của những mẫu tiền nhiệm, đem lại cảm giác gõ thoải mái, mượt mà.

Kích thước Macbook Air M1 là 0,41-1,61 x 30.41 x 21.24cm và trọng lượng 2,8 pound (1.29 kg), tương đối nhẹ so với những mẫu máy cùng phân khúc. Về mặt cổng kết nối thiết bị cũng sở hữu 2 cổng Thunderbolt 3 như những mẫu thiết bị tiện nhiệm.

Về màn hình thiết bị vẫn được trang bị màn Retina 13 inch với độ phân giải lên tới 2560 x 1600 đánh bại hầu hết mọi đối thủ trong cùng phân khúc. Ngoài ra, Macbook Air M1 còn sở hữu công nghệ True Tone của Apple, tự động điều chỉnh nhiệt độ màu trên màn hình dựa trên ánh sáng xung quanh. Độ sáng màn hình lên tới 400 nits có thể hiển thị tốt ngay cả ở môi trường nắng gắt. Ngoài ra, một cải tiến mới trên màn hình là hiện đã hỗ trợ gam màu P3, cho phép màn hình hiển thị hình ảnh sống động, chính xác và chân thực hơn.

Phần cứng chính là tâm điểm được Apple cải tiến trên thiết bị này, ở phiên bản rẻ nhất Macbook Air M1 sở hữu bộ vi xử lý M1 do chính Apple sản xuất cùng 8 GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Bộ vi xử lý mới của Apple được cho là đặc biệt mạnh giúp người dùng có thể xử lý hầu hết các công việc thiết kế cũng như chỉnh sửa ảnh. Apple còn tuyên bố mẫu Macbook Air M1 nhanh hơn gấp 3 lần so với các máy tính xách tay khác trong cùng phân khúc. Có lẽ do con chip mới được tối ưu cho Macbook nên thời lượng sử dụng thiết bị tốt hơn lên tới 18 giờ đồng hồ sử dụng, rất ấn tượng so với những mẫu laptop hiện nay. Nhìn chung, đây là một trong những mẫu laptop đáng mua nhất trong tầm giá này.

12. Surface Laptop 4

Giá: 999 USD

Dòng Surface Laptop của Microsoft thành công một phần nhờ thiết kế tối giản, cao cấp và Surface Laptop 4 cũng không ngoại lệ.

Surface Laptop 4 không có nhiều thay đổi so với các phiên bản tiền nhiệm với kết cấu nhôm, logo Microsoft cân đối ở mặt lưng. Surface Laptop 4 13,5 inch có kích thước 12,1”x8,8”x0,57” (308 mmx223mmx14,5mm) với trọng lượng khoảng 1,2 kg phù hợp với hầu hết học sinh, sinh viên cần di chuyển nhiều.

Hệ thống cổng kết nối trên Surface Laptop 4 không có nhiều thay đổi so với phiên bản laptop tiền nhiệm và các thiết bị Microsoft Surface khác. Laptop có một cổng sạc Surface Connect từ tính độc quyền ở phía bên phải và một cổng USB-A, một cổng USB-C, một giắc âm thanh 3.5mm ở phía bên trái.

Về bàn phím, người dùng có thể tùy chọn 2 phiên bản bàn phím khác nhau là alcantara và kim loại. Alcantara cho cảm giác cao cấp, chống nước và mang đến trải nghiệm gõ phím mềm mại, tránh được phần lớn tình trạng chai ở phần cổ tay. Còn bàn phím kim loại thì tiết kiệm chi phí hơn và cũng không quá khác biệt so với những mẫu bàn phím truyền thống.

Màn hình là điểm đặc biệt trên mẫu thiết bị này với tỉ lệ khung hình 3:2 đặc trưng với độ phân giải 2256 x 1504 cùng 13.5 inch. Thiết bị sở hữu khả năng tái tạo màu sắc tốt bắt mắt cùng độ phủ màu lên tới 108% dải màu sRGB. Trải nghiệm thực tế cho thấy màn hình trên thiết bị này sắc nét, rực rỡ và tương đối bắt mắt.

Surface Laptop 4 được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen 5, 8 GB RAM cùng 256GB SSD. Nhìn chung, mức cấu hình này không quá nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc nhưng vẫn đáp ứng tốt được nhu cầu của người dùng cơ bản. Thời lượng pin trên Surface Laptop 4 khá tốt, lên tới 12 giờ đồng hồ sử dụng liên tục. Nhìn chung, với thiết kế đẹp, màn hình tốt và hiệu năng vừa đủ Surface Laptop 4 sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc.

Theo Laptop Mag, Digital Trends, Reviewed