Tin nóng công nghệ 20/10: Apple siết ứng dụng AI tạo ảnh khỏa thân

Apple siết các ứng dụng AI tạo ảnh nhạy cảm trái phép, khách mua iPhone gập tại hai quốc gia phải đặt trước và Amazon muốn xây 12 lò phản ứng hạt nhân để cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 20/10.

1. Amazon muốn xây 12 lò phản ứng hạt nhân để cung cấp điện cho AI

Amazon sẽ tài trợ phát triển dự án điện hạt nhân gồm 12 lò phản ứng quy mô nhỏ tại bang Indiana, Mỹ. Theo TechCrunch, nhà máy có công suất dự kiến khoảng 960 MW, được xây dựng tại khu vực từng đặt nhà máy điện than Breed, hiện đã ngừng hoạt động.

Nhà máy điện hạt nhân với các tháp làm mát đang hoạt động. Ảnh minh họa: Getty.

Dự án do công ty năng lượng American Electric Power vận hành, còn X-energy cung cấp các lò phản ứng Xe-100. Amazon dự kiến là khách hàng đầu tiên mua điện từ nhà máy, với nguồn điện được đưa vào lưới điện công cộng để phục vụ cả các trung tâm dữ liệu của hãng.

Dự án nằm trong kế hoạch tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân của Amazon nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn, đặc biệt khi hãng mở rộng hạ tầng phục vụ AI.

2. Apple siết ứng dụng AI tạo ảnh khỏa thân

Apple vừa bổ sung quy định nhằm ngăn các ứng dụng sử dụng AI để tạo ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh nhạy cảm của người khác khi chưa được đồng ý. Theo TechCrunch, hãng cũng cấm ứng dụng che giấu chức năng này trong quá trình xét duyệt, sau đó mới kích hoạt để qua mặt App Store.

Apple tăng cường kiểm soát các ứng dụng AI tạo hình ảnh nhạy cảm trái phép trên App Store. Ảnh minh họa: TechCrunch.

Quy định mới yêu cầu các ứng dụng có nội dung do người dùng tạo ra phải chủ động phát hiện và gỡ bỏ hình ảnh nhạy cảm trái phép, kể cả ảnh do AI tạo. Nhà phát triển cũng phải cung cấp công cụ báo cáo nội dung vi phạm và chặn những tài khoản có hành vi quấy rối.

Apple cho biết ứng dụng cố tình che giấu tính năng hoặc bổ sung chức năng bị cấm sau khi được duyệt có thể bị gỡ khỏi App Store. Nhà phát triển vi phạm còn có nguy cơ bị loại khỏi chương trình dành cho nhà phát triển của Apple.

3. Không thể mua iPhone Duo trực tiếp ở Nhật Bản và Hàn Quốc nếu chưa đặt lịch trước

Khách hàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ không thể đến Apple Store mua trực tiếp iPhone Duo khi sản phẩm lên kệ ngày 23/10 nếu chưa đặt lịch nhận máy. Theo MacRumors, Apple đã đăng thông báo về quy định này trên website chính thức tại 2 quốc gia.

iPhone Duo sẽ lên kệ ngày 23/10, nhưng khách hàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc phải đặt lịch trước nếu muốn nhận máy tại Apple Store. Ảnh sản phẩm: Apple.

Chính sách cũng áp dụng với iPhone 18 Pro Max trong thời gian đầu mở bán. Người muốn nhận máy tại cửa hàng phải có đơn đặt trước kèm lịch hẹn. Apple chưa thông báo sẽ áp dụng yêu cầu tương tự tại các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

iPhone Duo bắt đầu nhận đặt trước ngày 16/10 và nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng. Tại nhiều quốc gia, thời gian giao máy cho đơn đặt mới đã bị đẩy sang tháng 1/2027.

4. Tập đoàn báo chí Nhật Bản lộ 1,83 triệu bản ghi dữ liệu

Tập đoàn truyền thông Nikkei của Nhật Bản vừa công bố một vụ truy cập trái phép liên quan đến khoảng 1,83 triệu bản ghi dữ liệu. Theo BleepingComputer, đây là sự cố an ninh mạng thứ 3 được Nikkei thông báo trong vòng một tháng qua.

Tập đoàn truyền thông Nikkei của Nhật Bản ghi nhận vụ truy cập trái phép liên quan đến 1,83 triệu bản ghi dữ liệu. Ảnh minh họa: BleepingComputer.

Trong số dữ liệu bị ảnh hưởng, khoảng 150.000 bản ghi chứa thông tin nhận dạng như tên, email, địa chỉ, số điện thoại hoặc ngày sinh. Khoảng 1,68 triệu bản ghi còn lại không chứa thông tin định danh. Nikkei cho biết không có dữ liệu thẻ tín dụng bị lộ trong sự cố này.

Cuộc xâm nhập xảy ra ngày 7/10 khi kẻ tấn công sử dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp để truy cập hệ thống phục vụ phát triển phần mềm của Nikkei. Công ty đã vô hiệu hóa tài khoản bị lợi dụng và thông báo cơ quan quản lý. Đến ngày 16/10, Nikkei chưa phát hiện bằng chứng dữ liệu bị sử dụng sai mục đích hoặc phát tán trên mạng.

Theo TechCrunch, MacRumors, BleepingComputer