Thứ trưởng BYT Đỗ Xuân Tuyên: Nhiều tỉnh, thành phố tiêm vaccine COVID-19 chậm

VietTimes – Sau gần 15 năm, Đà Nẵng đã giảm tỉ lệ trẻ tử vong do sinh non xuống còn 3% đối với thai 32-36 tuần tuổi; chăm sóc, điều trị thành công nhiều em bé sơ sinh non tháng nhẹ cân trên 700 gram, tuổi thai 25 tuần.