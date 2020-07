Thông tin BN450 trốn viện khiến mạng xã hội xôn xao không chính xác

Trên mạng xã hội 2 ngày qua đã xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến lịch trình di chuyển của BN450, bệnh nhân nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc và là vợ BN449. Mạng xã hội lan truyền tin đồn BN450 trốn viện và còn đi siêu thị Aeon Mall (quận Bình Tân).



Tuy nhiên, BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) - đã phủ nhận thông tin người này bỏ trốn vì biết mình mắc bệnh. BS Nguyễn Trí Dũng cho biết, bệnh nhân đi theo chăm chồng (là BN449) ở bệnh viện Quốc tế City và được lấy mẫu xét nghiệm tại đây.

Ông Dũng nói: “Người này tìm cách đi vào thời điểm chưa cách ly. Ở trường hợp này, họ đi có lý do khác nhau chứ không phải bỏ trốn bệnh viện. Cô này đi rồi tắt điện thoại. Sau đó, lực lượng công an vào cuộc để truy tìm mới ra được… Họ bỏ trốn không phải vì bị bệnh mà vì lý do khác không tiện nói ra” - bác sĩ Nguyễn Trí Dũng chia sẻ với báo giới.

Giám đốc HCDC cho biết, sau khi được thông báo là nghi nhiễm bệnh COVID-19, người phụ nữ này đã tự giác đi vào BV Nhiệt đới TP.HCM.

Liên quan đến thông tin BN450 từng đến Aeon Mall Bình Tân, HCDC cho biết, HCDC đang xác định chính xác các vị trí và thời điểm BN450 hiện diện và tiếp xúc tại đây, để từ đó xác định các hình thức giám sát y tế đối với người có liên quan.

BS Nguyễn Trí Dũng khuyến cáo người dân từng đến Aeon Mall trong những ngày 21-27/7 cần bình tĩnh (Ảnh Hoàng Huy)

Được biết, từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2020, BN450 đã đi bộ đến Aeon Mall Bình Tân từ 1-2 lần một ngày để mua thức ăn.



“Người dân đã từng đến Aeon Mall trong những ngày 21-27/7 cần bình tĩnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh COVID-19 đã được ngành y tế khuyến cáo. HCDC sẽ sớm thông tin cụ thể” – ông Dũng nhấn mạnh.

HCDC cũng đính chính một số thông tin trên báo chí, mạng xã hội về lịch trình di chuyển của BN450. Theo đó, khách sạn BN450 lưu trú là khách sạn Thanh Danh 2, địa chỉ số 624 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP.HCM.

Aeon Mall Bình Tân cũng đã thực hiện các biện pháp theo quy định của Bộ Y tế như xác nhận và thông báo hành trình di chuyển, người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân trong thời gian mua sắm, yêu cầu những nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân tự cách ly tại nhà, khai báo sức khỏe cũng như kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiến hành khử khuẩn toàn bộ Aeon Mall Bình Tân.

Hiện BN449 và BN450 đang được cách ly điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.