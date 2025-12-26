Nhiều doanh nghiệp lớn ngành vật liệu xây dựng được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Lễ công bố và vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Vật liệu xây dựng diễn ra ngày 26/12, ghi nhận sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn, uy tín đầu ngành. Trong đó, ở nhóm ngành vật liệu xây dựng hoàn thiện, Eurowindow là đại diện tiêu biểu dẫn đầu ngành cửa, tiếp sau là BMwindows, Austdoor...

Ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) được xem là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế khi cung ứng đầu vào cho toàn bộ hoạt động xây dựng – hạ tầng, nhà ở, công nghiệp và đô thị. Theo Tổng hội Xây dựng Việt Nam, hiện có hơn 1 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực này, với nhu cầu bổ sung mỗi năm từ 100.000 đến 200.000 người. Nếu tốc độ tăng trưởng duy trì, quy mô lao động ngành VLXD có thể đạt gần 3 triệu người vào năm 2030.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh về quy mô đang bộc lộ rõ những điểm nghẽn về chất lượng nhân lực. Theo Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), chỉ khoảng 15–17% lao động trong ngành được đào tạo chuyên môn hoặc có tay nghề lành nghề. Phần lớn lực lượng lao động mang tính thời vụ, xuất phát từ khu vực nông thôn, thiếu kỹ năng vận hành công nghệ mới và chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn lao động. Thực trạng này đang tạo ra áp lực lớn cho doanh nghiệp trong bối cảnh ngành phải đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số và sản xuất xanh.

Chương trình xếp hạng Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Vật liệu xây dựng (VBW10) triển khai, trở thành một thước đo phản ánh năng lực quản trị nhân sự và phát triển bền vững của doanh nghiệp. VBW10 được xây dựng trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện, bao gồm các chỉ tiêu tài chính, quy mô và biến động lao động, thu nhập bình quân, cùng các chính sách về đào tạo, phúc lợi và quản trị doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, các doanh nghiệp được vinh danh trong VBW10 không chỉ duy trì kết quả kinh doanh ổn định mà còn cho thấy khả năng giữ chân lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn và tạo điều kiện phát triển dài hạn cho người lao động – những yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh thị trường lao động ngành VLXD cạnh tranh gay gắt.

Danh sách Top 10 năm nay quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín, đại diện cho các phân ngành khác nhau của lĩnh vực vật liệu xây dựng. Trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng, chuỗi cung ứng biến động và biên lợi nhuận thu hẹp, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc chiến lược nhân sự theo hướng lấy con người làm trung tâm.

Là doanh nghiệp tiên phong ngành cửa được xướng tên trong Top 10 VBW10 - nhóm ngành vật liệu xây dựng hoàn thiện, Eurowindow được Ban tổ chức đánh giá cao việc đáp ứng hệ thống các tiêu chí gồm: các chỉ tiêu tài chính; quy mô và chất lượng lao động; chính sách lao động; môi trường làm việc; năng lực lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp; các giải thưởng, thành tích và hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với người lao động.

Eurowindow được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành vật liệu xây dựng

Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, Eurowindow là đại diện tiêu biểu của ngành cửa và vật liệu xây dựng hoàn thiện, đáp ứng các tiêu chí về quy mô hoạt động, hiệu quả tài chính và quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh ngành đang thiếu hụt lao động kỹ thuật và thợ lành nghề.

Với quy mô hơn 3.000 nhân sự, Eurowindow luôn chú trọng đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề và chuẩn hóa quy trình làm việc cho đội ngũ kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất, đặc biệt trong các khâu đòi hỏi độ chính xác và an toàn cao. Việc duy trì lực lượng lao động ổn định, có tay nghề trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng đang thiếu hụt nghiêm trọng lao động kỹ thuật và thợ lành nghề được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của chương trình VBW10.

Các chuyên gia nhận định, thị trường lao động ngành VLXD trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu tác động mạnh từ ba xu hướng lớn. Thứ nhất là làn sóng đầu tư công và phát triển hạ tầng, tạo nhu cầu nhân lực lớn và ổn định trong trung hạn. Thứ hai là quá trình chuyển đổi số và tự động hóa, làm gia tăng nhu cầu lao động có kỹ năng vận hành công nghệ, trong khi lao động giản đơn dần bị thu hẹp. Thứ ba là xu hướng vật liệu xây dựng xanh – bền vững, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và nhân sự R&D có trình độ cao.

Trong bối cảnh đó, môi trường làm việc đang trở thành một lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp VLXD. Việc các doanh nghiệp lớn, uy tín được vinh danh trong VBW10 cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ mô hình tăng trưởng dựa vào quy mô sang mô hình phát triển dựa trên chất lượng quản trị và nguồn nhân lực.