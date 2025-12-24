UpRace 2025: Hơn 900.000 người cùng chạy, gần 3,5 triệu km ghi nhận vì cộng đồng

Sau 24 ngày không ngừng nghỉ (28/11/2025 - 21/12/2025), sự kiện chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng UpRace 2025 đã chính thức khép lại với những con số ấn tượng.

Sau 24 ngày không ngừng nghỉ (28/11/2025 - 21/12/2025), sự kiện chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng UpRace 2025 đã chính thức khép lại với những con số ấn tượng: hơn 914.000 người tham gia, đạt gần 3,5 triệu km tích lũy, quyên góp được hơn 3,7 tỷ đồng để viết tiếp ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Với chủ đề “Every Step Matters” - Mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa, UpRace năm nay tiếp tục khẳng định vị thế giải chạy vì cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam, với tổng số người đăng ký tham gia tăng gần gấp rưỡi so với mùa giải năm 2023. Gần 1 triệu người không phân biệt lứa tuổi, vùng miền đã cùng nhau “xỏ giày”, chuyển hóa từng bước chạy thành nguồn lực tài chính thực tế cho 3 tổ chức xã hội.

Thông qua sự tiếp sức từ Quỹ Kiến tạo Ước mơ (DMF) do VNG bảo trợ cùng các nhà tài trợ đồng hành, nguồn ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng huy động được đã được đóng góp cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam (Sơ sinh Việt Nam); kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ năm qua.

Trong đó, Quỹ Vừ A Dính là tổ chức nhận được sự ủng hộ và nguồn quỹ cao nhất từ UpRace năm nay với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Nguồn quỹ từ UpRace sẽ tiếp sức cho chương trình hỗ trợ 8.000 suất học bổng cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, trong đó 5.000 suất cho khắp cả nước và 3.000 suất riêng cho vùng hải đảo.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính; Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” chia sẻ: “Đến với UpRace, chúng ta chạy không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn để lan tỏa sự sẻ chia. Mỗi bước đi, mỗi bước chạy là sự chung tay chăm lo cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, cho các bà mẹ và trẻ em khuyết tật, mang đến thêm niềm vui, hy vọng và điều kiện để các em vững bước trưởng thành. Vì vậy, những kết quả mà UpRace đã đạt được chính là nguồn hỗ trợ quý giá để chúng tôi tiếp tục mang đến nhiều ý nghĩa cho trẻ em nghèo trong tương lai”.

Với ASVDO, nguồn quỹ từ UpRace với số tiền khoảng 1 tỷ đồng sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật, giúp họ có thể giảm bớt phụ thuộc, mặc cảm để chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình. Trong khi đó, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam (Sơ sinh Việt Nam) sẽ hỗ trợ 388 suất Học bổng Hồi sức Sau sinh (Newborn Life Support – NLS là chương trình đào tạo hồi sức sơ sinh quốc gia, được Hội đồng Hồi sức Châu Âu (ERC) công nhận và Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt từ năm 2019) cho các nhân viên y tế, những lớp đào tạo giúp trao lại cơ hội sống cho hàng ngàn trẻ em sơ sinh Việt Nam.

“Điều khiến UpRace trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những con số, mà còn là cách mỗi chúng ta cùng nhau biến từng bước chạy trở thành hành động thiết thực. Với vai trò đồng hành, chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức xã hội cùng đi chung một hành trình, những tác động tích cực sẽ không dừng lại ở một mùa giải, mà có thể tạo ra tác động lâu dài cho xã hội”, bà Trương Cẩm Thanh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Kiến Tạo Ước Mơ chia sẻ.

Một hành trình lan tỏa từ cộng đồng

Sự thành công của UpRace 2025 đến từ sự tham gia bền bỉ của cộng đồng chạy bộ, sự ủng hộ của đông đảo KOL (người có sức ảnh hưởng) và đặc biệt là nỗ lực kêu gọi, lan toả của các tổ chức xã hội đồng hành.

Đơn cử như Quỹ Vừ A Dính, ngay trong những ngày đầu mùa giải, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã phối hợp cùng các đơn vị địa phương, doanh nghiệp, trường học và các nhóm hội viên CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức lễ phát động và các buổi chạy bộ tại nhiều điểm cầu. Hơn 1.000 giáo viên, học sinh đến từ các trường thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” đã cùng hòa nhịp chạy, lan tỏa tinh thần UpRace.

Nhiều hoạt động chạy bộ được Quỹ Vừ A Dính phát động.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp như BT Group, UBND phường Đông Hưng Thuận (TP HCM), UBND xã Tân Điền (Đồng Tháp) cũng tổ chức các buổi chạy tập thể, góp phần lan tỏa hành trình Uprace trên khắp cả nước.

Ngay tuần đầu tiên phát động UpRace 2025, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO) đã phối hợp với các Hội ở nhiều địa phương như Quảng Trị, Thái Nguyên, Hưng Yên, Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…, cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp và trường học để tổ chức buổi lễ phát động và sự kiện chạy bộ tập trung, mở màn cho mùa giải năm nay.

Với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam (Sơ sinh Việt Nam), đơn vị cũng kêu gọi nhiều đại sứ - elite trong cộng đồng chạy bộ cùng tham gia hưởng ứng, lan tỏa những giá trị ý nghĩa tốt đẹp mà dự án UpRace đem lại.

Tương tự, chuỗi sự kiện chạy bộ sinh viên tại: Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM và Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. HCM cũng đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lên đến 3.200 sinh viên và cán bộ trường tham gia, đóng góp hơn 15.000 km, trở thành một trong những lực lượng lan tỏa mạnh mẽ nhất của UpRace 2025.

Sự kiện chạy bộ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. HCM. Ảnh VNG

Đặc biệt, trong khuôn khổ 24 ngày diễn ra sự kiện, buổi chạy offline UpRace Day 2025 diễn ra tại TP HCM ngày 14/12 đã thu hút hơn 1.600 người tham gia, với sự đồng hành của các Đại sứ Diễn viên Khả Ngân, VĐV Trần Văn Đảng và Hoa hậu H’hen Niê.

UpRace Day tại TP Hồ Chí Minh ngày 14/12. Ảnh: VNG

Đại sứ UpRace – Vận động viên Điền kinh Trần Văn Đảng chia sẻ: “Là một VĐV Điền kinh, em xem việc chạy như là một phần không thể tách rời trong cuộc sống. Đến với UpRace, sở thích, công việc của em càng ý nghĩa hơn bao giờ hết khi mỗi bước chạy cũng mang theo những tia hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn. Vì ở UpRace, mỗi bước chạy sẽ góp phần tạo nên một hành trình ý nghĩa, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh còn gặp khó khăn”.

Các doanh nghiệp tài trợ cho UpRace 2025 bao gồm Quỹ Kiến tạo Ước mơ (thuộc VNG), Công ty Cổ phần Giấy CP (CP Paper), Ngân hàng CIMB Việt Nam, PUBG Mobile, Play Together, Công ty TNHH Bình Tiên Bình Hòa (Biti’s Hunter), SunMate, Tập đoàn Kim Oanh cùng một số nhà tài trợ khác.

“UpRace 2025 có nhiều ý nghĩa nhân văn khi dự án diễn ra trong bối cảnh người dân cả nước đang phải chịu nhiều ảnh hưởng từ bão lũ. Đây chính là cơ hội tốt để cả cộng đồng cùng chung tay, góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người khuyết tật. Những kết quả mà UpRace 2025 đạt được chính là nguồn khích lệ to lớn, giúp cho Hội có thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế ổn định cho người khuyết tật, cải thiện đời sống sinh hoạt, qua đó giúp hàng nghìn gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn”, Ông Nguyễn Trọng Đàm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nhấn mạnh.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, UpRace đã trở thành một mô hình kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức xã hội nhằm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội theo hướng bền vững nhất. UpRace 2025 đã cho thấy, trong một năm nhiều khó khăn và biến động, tinh thần tương trợ và sẻ chia vẫn luôn hiện diện trong cộng đồng, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và đôi khi, chỉ cần bắt đầu bằng một bước chạy, chúng ta đã có thể cùng nhau tạo ra những thay đổi lớn cho cuộc đời của rất nhiều người.