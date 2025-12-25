STPOWER - Tạo dựng nền tảng để chinh phục mọi thách thức

Năm 2025, STPower khẳng định vị thế qua chất lượng sản phẩm, năng lực kỹ thuật và văn hóa doanh nghiệp, chuẩn bị cho hành trình mới.

2025 là năm STPower để lại nhiều dấu ấn trong thị trường ngành cơ điện Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi, nhiều dự án được tái khởi động, tiếp tục định vị trong lĩnh vực sản xuất tủ bảng điện, thang máng cáp và các sản phẩm cơ điện tại Việt Nam.

Tuy vậy, sự khởi sắc của thị trường cũng kéo theo áp lực cạnh tranh đối với STPower khi nhiều doanh nghiệp cùng tăng tốc đầu tư và phát triển. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn cho mỗi nhà cung cấp.

Với STPower, thước đo quan trọng nhất để chinh phục và giữ vững niềm tin khách hàng là chất lượng sản phẩm, năng lực kỹ thuật vượt trội, dịch vụ đồng hành tận tâm và chuẩn mực văn hoá.

Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần STPower.

Chất lượng – nền tảng giúp STPower giữ vững niềm tin

Chất lượng – giá trị cốt lõi của STPower

Với hành trình hơn 20 năm hình thành và phát triển, STPower đã định vị nền tảng vững chắc với đội ngũ kỹ sư trình độ cao, công nhân lành nghề, cùng hệ thống nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại ngay tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Các sản phẩm mang thương hiệu STPower luôn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đạt nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế và quốc gia:

- Type test 6300A-85kA bởi phòng test Kema – Châu Âu

- License System Pro-E ABB

- ISO 9001:2015

- ISO 45001:2018

Những yếu tố này giúp các sản phẩm mang thương hiệu STPower khẳng định được vị thế với giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư trong nước và quốc tế.

Một số sản phẩm chủ lực của STPower.

Định vị giá trị giá trị từ chuẩn mực văn hoá

Bên cạnh việc định vị chất lượng sản phẩm, tận tâm với khách hàng, STPower còn đặc biệt chú trọng vào việc phát triển văn hóa doanh nghiệp, đầu tư đào tạo nhân sự, tăng cường gắn kết nội bộ và nâng cao môi trường làm việc. Trong đó, tích cực tham gia hoạt động ngoại giao doanh nghiệp, hội nghị – triển lãm – kết nối đối tác, góp phần xây dựng hình ảnh một thương hiệu chuyên nghiệp, uy tín và có trách nhiệm với cộng đồng. Một số chương trình đào tạo nội bộ và hội thảo chuyên ngành mà STPower đồng hành và tham dự. Sẵn sàng cho chặng đường mới

Một số chương trình đào tạo nội bộ và hội thảo chuyên ngành mà STPower đồng hành và tham dự.

Sẵn sàng cho chặng đường mới

Có thể nói, 2025 là một năm thành công của STPower — thành công trong việc đạt mục tiêu doanh thu, phát triển thị trường và khẳng định vị thế trong ngành cơ điện. Những kết quả ấy là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ STPower trong suốt một năm qua.

Với nền tảng đã được định vị trong năm 2025, STPower tin tưởng sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng và đối tác trong nhiều dự án lớn hơn nữa. 2026 sẽ không chỉ là một năm mới, mà là một hành trình mới — hành trình của những chiến binh STPower mang trong mình khát vọng xây dựng tương lai bền vững cho ngành cơ điện Việt Nam.