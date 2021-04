THACO AUTO ra mắt xe Mazda CX-30 và CX-3 thế hệ mới

Sáng ngày 20/4, tại Chu Lai (Quảng Nam), THACO AUTO tổ chức ra mắt sản phẩm Mazda “Thế hệ mới – Đẳng cấp mới” với hai phiên bản CX-30 và CX-3 mới.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển tiếp theo của thương hiệu Mazda với những đột phá về thiết kế, công nghệ, vận hành trên các sản phẩm thế hệ thứ 7 – cùng sự xuất hiện của mẫu SUV đầu tiên của thế hệ thứ 7 tại Việt Nam. Đó là mẫu xe Mazda CX-30.

Bên cạnh đó, THACO AUTO cũng giới thiệu đến khách hàng sản phẩm SUV của Mazda với mẫu xe Mazda CX-3 mới, bên cạnh bộ đôi Mazda CX-5 và Mazda CX-8 đang được khách hàng tin dùng.

Mẫu xe Mazda3 thế hệ sản phẩm thứ 7 được ra mắt vào cuối năm 2019 và nhanh chóng được khách hàng yêu thích và đón nhận. Mazda 3 là mẫu xe Nhật Bản liên tục dẫn đầu phân khúc C-Sedan và thường xuyên có mặt trong Top 10 các mẫu xe du lịch bán chạy nhất nhiều năm liên tiếp tại thị trường Việt Nam. Mới đây nhất, Mazda 3 cũng đoạt giải “Xe phân khúc C-Sedan được yêu thích nhất năm 2021” do người tiêu dùng Việt bình chọn.

Mazda CX-30

Với những thành công đó, THACO AUTO tiếp tục giới thiệu ra thị trường mẫu xe Mazda CX-30 hoàn toàn mới – Sản phẩm SUV đầu tiên của thế hệ sản phẩm thứ 7 của Mazda. Mẫu xe này được khách hàng đánh giá là “Xe của năm 2020”, “Thiết kế xe đẹp nhất năm 2020” từ Reddot, hay chứng nhận an toàn 5 sao từ NHTSA và IIHS.

Theo THACO AUTO, thế hệ sản phẩm thứ 7 của Mazda sử dụng triết lý thiết kế mới, công nghệ vận hành, công nghệ hỗ trợ an toàn và những trang bị hiện đại đã được vinh danh với nhiều giải thưởng và chứng nhận an toàn ở mức cao nhất 5 sao của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), “Thiết kế ô tô của năm 2020” và "Xe Thế giới của năm 2020” do hội đồng Giải thưởng ô tô thế giới công bố.

Về ngoại thất, Mazda CX-30 tiếp tục ứng dụng triết lý thiết kế KODO mới, mặt ca lăng phía trước là sự kết hợp của đường viền chrome biểu tượng đôi cánh của thương hiệu của Mazda, kết hợp với tính hiện đại của hệ thống đèn pha công nghệ LED. Bên hông xe, Mazda CX-30 thiết kế nóc xe cao, mở rộng kích thước khoang cửa sổ, mang lại tầm nhìn rộng và tư thế ngồi thoải mái cho người ngồi phía sau.

Tiếp tục kế thừa thiết kế kiến trúc xe dựa trên công nghệ SkyActiv mới, thế hệ sản phẩm thứ 7 của Mazda được nâng cấp toàn diện từ cấu trúc ghế ngồi sử dụng kết cấu SkyActiv Vehicle Architecture định hình cột sống tự nhiên và vùng xương chậu giúp người lái và người ngồi hàng ghế sau cảm thấy thoải mái khi di chuyển. Thân xe được gia cố thêm các khung liên kết, khung trợ lực và các điểm nối hệ thống treo. Tăng cường độ cứng, vững chắc và khả năng cách âm tốt hơn. Khung gầm thế hệ mới, nâng cao khả năng giảm chấn, giảm xóc, tăng cường sự ổn định khi vận hành…

Bên cạnh thiết kế vượt trội, Mazda CX-30 được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp vượt trội như nội thất da cao cấp, điều hòa tự động 2 vùng, phanh tay điện tử tích hợp chế độ giữ phanh Auto Hold, cửa sổ trời, cốp sau điều chỉnh điện, màn hình hiển thị tốc độ trên kính lái, màn hình trung tâm 8.8 inch giao diện tiếng Việt kết nối Apple Carplay và Android Auto, kính chiếu hậu nhớ vị trí theo ghế lái và chống chói tự động bên cạnh các tính năng căn bản như chỉnh điện, gập điện tự động…

Không những vậy, bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau, Mazda CX-30 còn được trang bị gói an toàn cao cấp i-Activsense bao gồm các tính năng như: Cảnh báo chệch làn đường LDWS, hỗ trợ giữ làn đường LAS, kiểm soát hành trình tích hợp radar MRCC, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương cắt ngang khi lùi RCTA, hỗ trợ phanh thông minh trước SBS, hỗ trợ điều chỉnh chế độ đèn pha HBC, hỗ trợ mở rộng góc chiếu đèn pha theo góc đánh lái AFS.

Mazda CX-30 được THACO AUTO phân phối gồm 2 phiên bản 2.0L Premium và 2.0L Luxury; cùng các tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xanh. Giá các phiên bản Mazda CX-30 cũng được THACO AUTO công bố ngay trong sáng cùng ngày với mức 839 triệu đồng cho phiên bản 2.0L Premium và 899 triệu đồng cho phiên bản 2.0L Luxury.

Mazda CX-3



Mazda CX-3 được THACO AUTO phân phối 3 phiên bản 1.5L Premium, 1.5L Luxury và 1.5L Deluxe; cùng 5 tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xám, nâu và xám xanh. Mazda CX-3 sở hữu kích thước tổng thể (DxRxC) lần lượt là 4.275 x 1.765 x 1.535 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.570 mm.

Mazda CX-3 trang bị động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L thế hệ mới, hút khí tự nhiên và ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp với tỉ số nén cao, cùng hộp số tự động 6 cấp được thiết kế riêng để chuyển số mượt mà, giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu khí thải.

Mazda CX-3 còn trang bị màn hình hiển thị tốc độ trên kính HUD, cửa gió điều hòa viền đỏ độc đáo, hệ thống Mazda Connect với màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto, nhớ ghế 2 vị trí, phanh tay điện tử và tính năng giữ phanh tự động, gương chống chói tự động…

Về tính năng an toàn, Mazda CX-3 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử DSC, 6 túi khí và công nghệ hỗ trợ an toàn cao cấp i-Activsense gồm cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, hệ thống cảnh báo làn đường LDWS, điều chỉnh chế độ đèn pha tự động HBC, phanh thông minh trong thành phố SCBS F&R, hệ thống nhắc nhở tập trung lái xe DAA…

Mazda CX-3 là mẫu SUV đô thị mới lần đầu tiên được chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe là sự kết hợp cân bằng giữa phong cách thiết năng động của mẫu xe SUV và trải nghiệm lái thú vị, linh hoạt của một chiếc Sedan. Sự kết hợp thú vị này sẽ mang đến nét riêng đặc trưng thể hiện cá tính và phong cách tự tin của người sở hữu.

Tại Việt Nam, Mazda CX-3 được THACO AUTO phân phối gồm 3 phiên bản 1.5L Premium, 1.5L Luxury và 1.5L Deluxe; cùng 5 tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xám, nâu và xám xanh. Giá của dòng Mazda CX-3 cũng được THACO AUTO công bố lần lượt là 629 triệu đồng cho phiên bản 1.5L Premium, 669 triệu đồng cho phiên bản 1.5L Luxury và 709 triệu đồng cho phiên bản 1.5L Deluxe.