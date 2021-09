Sở Y tế TP.HCM nói về chỉ đạo khẩn ngưng sử dụng vắc xin Pfizer lô FK0112

Liên quan đến thông tin một số báo đưa về việc một số quận, huyện đã ngưng tiêm vắc xin Pfizer sau khi có chỉ đạo khẩn của Sở Y tế TP.HCM về việc ngưng sử dụng vắc xin Pfizer lô FK0112 từ chiều ngày 28/9 cho đến khi có thông báo mới, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai khẳng định: “Cho đến thời điểm này, Sở Y tế không có văn bản nào chỉ đạo ngưng tiêm vắc xin Pfizer. Thành phố đã nhận được 640.000 liều vắc xin của Bộ Y tế phân bổ và hiện đang phân bổ cho các địa phương để tiếp tục tiêm trong thời gian tới”.

Bà Mai cho biết thêm, trong quá trình quản lý điều hành, khi thấy có một số vấn đề cần chấn chỉnh lại thì Sở Y tế đã cho ngưng vào sáng nay.

Còn theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. HCM Phan Nguyễn Như Khuê, đây là vấn đề liên quan đến công tác nội bộ, việc rà soát lại các Trạm y tế lưu động và các điểm tiêm, tăng cường lực lượng cho xét nghiệm là theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19.

Tại cuộc họp báo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cũng thông tin về tỷ lệ tiêm chủng cho người trên 50 tuổi tại TP.HCM. Theo đó, 100% số người trên 50 tuổi đã được tiêm mũi 1 và số người được tiêm đủ 2 mũi đạt 48,5%.

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm trên địa bàn TP.HCM đến ngày 27/9/2021: 9.777.840 (tăng 152.032 mũi vắc xin so với ngày 26/09/2021) trong đó tổng số mũi 1 là 6.824.718 (tăng 8.605 mũi vắc xin so với ngày 26/09/2021), mũi 2 là 2.953.122 (tăng 143.427 mũi vắc xin so với ngày 26/09/2021), số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.122.667.