SeABank ra mắt định vị giá trị mới dành cho khách hàng SeAPremium

Bên cạnh những màn tranh tài đầy ấn tượng, sự kiện còn đánh dấu cột mốc quan trọng với việc công bố định vị giá trị mới SeAPremium, khẳng định cam kết mang đến giá trị vượt trội và trải nghiệm khác biệt cho khách hàng ưu tiên của SeABank.

Ra mắt định vị giá trị mới SeAPremium

SeAPremium là dịch vụ ngân hàng ưu tiên dành riêng cho khách hàng cá nhân có tài sản lớn đang sử dụng dịch vụ được triển khai từ năm 2014 tại SeABank. Hướng tới mục tiêu đem lại những trải nghiệm ngân hàng xuất sắc dành riêng cho nhóm khách hàng này, SeAPremium từ những ngày đầu thành lập đã định hướng trọng tâm phát triển đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu, làm nền tảng để kiến tạo mọi chương trình và chính sách dịch vụ, với đội ngũ chuyên gia tư vấn tận tâm, chất lượng dịch vụ khác biệt cùng những món quà tri ân xứng tầm thượng lưu.

Bên cạnh những đặc quyền chơi golf, ẩm thực tinh hoa, nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ đón tiễn sân bay, dịch vụ phòng chờ sân bay, thuê tủ két an toàn…, tháng 12/2024, SeABank chính thức công bố Định vị giá trị mới SeAPremium dựa trên ba trụ cột, gồm:

- Stability (An toàn, bền vững): Đảm bảo sự an tâm an toàn gia sản cho khách hàng với uy tín quốc tế được đánh giá bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín, đạt mức xếp hạng tín nhiệm của SeABank ở mức Ba và triển vọng Ổn định (theo Moody 2024) và Tầm nhìn chiến lược dài hạn được kiến tạo bởi Hội đồng Quản trị - những người tiên phong trong việc xây dựng các giá trị vượt thời đại.

- Exclusivity (Đặc quyền, độc bản): Mang đến những đặc quyền độc đáo và trải nghiệm đẳng cấp với ưu đãi vượt trội tại hệ thống sân golf hàng đầu Việt Nam thuộc BRG Group và phong cách sống đẳng cấp với các thương hiệu khách sạn quốc tế: Intercontinental Hanoi Westlake, Sheraton Grand Danang, Hilton Opera Hanoi; đặc quyền tiếp cận sớm với cơ hội đầu tư từ bất động sản cao cấp đến các giải pháp đầu tư tài chính độc quyền.

- Advisory (Tin cậy, chuyên biệt): Dịch vụ tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ giám đốc, chuyên viên chăm sóc khách hàng ưu tiên và chuyên gia hàng đầu về tài chính cũng như phong cách sống.

Định vị mới không chỉ là bước tiến chiến lược trong việc nâng tầm dịch vụ mà còn thể hiện nỗ lực không ngừng của SeABank trong việc mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, giúp khách hàng kết nối và phát triển cùng cộng đồng tinh hoa.

SeAPremium Master 2024 - kết nối cộng đồng tinh hoa

Nối tiếp sự thành công của giải đấu năm 2023, giải golf SeAPremium Master 2024 tiếp tục được tổ chức như một đặc quyền chuyên biệt, độc đáo dành riêng cho khách hàng SeAPremium. Sự kiện là nơi 120 khách hàng thể hiện tài năng golf đỉnh cao và giao lưu, kết nối với những doanh nhân thành đạt, quản lý cấp cao, các cá nhân xuất sắc cùng chung đam mê.

Với thông điệp “Trọn an tâm xứng tầm vị thế”, SeABank mang đến cho khách hàng SeAPremium một cơ hội để thể hiện kỹ năng golf xuất sắc và tận hưởng không khí đầy cảm xúc tại một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam. Theo đó, khách hàng SeAPremium được lựa chọn mời tham gia chơi golf hoàn toàn miễn phí tại tuyệt phẩm sân golf Legend Valley Country Club (Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam). Đây là sân golf được các chuyên gia cao cấp Nicklaus Design – công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới của huyền thoại golf Jack Nicklaus, đánh giá là “sân golf xuất sắc nhất mà Nicklaus từng thực hiện”.

Trạm dừng chân ấn tượng “Thân khỏe - Tâm an” với trải nghiệm trà đạo là đặc quyền dành riêng cho những khách hàng tham gia tại giải đấu. Các golfer lần đầu tiên trải nghiệm Trà Shan Tuyết - những gốc trà cổ thụ hàng trăm năm trên đỉnh núi, hội tụ tinh hoa của trời đất, được chia sẻ các câu chuyện thú vị, hướng dẫn về cách pha chế, thưởng trà và công dụng sức khỏe tuyệt vời từ các nghệ nhân. Một không gian hòa quyện giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại trong giải golf tạo nên dấu ấn khó quên cho các khách hàng.

Không chỉ mang tới những trải nghiệm độc bản, SeABank còn dành tặng nhiều quà tặng và giải thưởng ý nghĩa và giá trị lên tới 1,5 tỷ đồng cho các golfer như: Xe ô tô Honda CRV và 1 cặp vé thương gia Vietnam Airlines trị giá 200 triệu đồng cho golfer may mắn ghi Hole in one trong giải đấu; Cúp Vô định và voucher chơi golf tại các sân thuộc Tập đoàn BRG cùng 1 Thẻ Bạch kim Vietnam Airlines trị giá 117 triệu đồng dành cho nhà vô địch cùng nhiều giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và giải kỹ thuật.

Sau buổi thi đấu thành công, các giải thưởng cao nhất đã thuộc về các golfer: Vũ Thị Hạnh - chủ nhân giải Best Gross với thành tích 83 Gross; Nguyễn Văn Trung - Nhất bảng Signature; Vũ Văn Hải - Nhất bảng SeAGolf; Ngô Thị Thuận - Nhất bảng SeATravel; Nguyễn Thế Anh - Nearest to the Pin 6; Lê Minh Thắng - Nearest to the Pin 15; Ahn Kil Hyun - Longest Drive For Men 3; Đỗ Thị Phượng - Longest Drive For Ladies 12.