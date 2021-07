Sản phụ sốc tim, liệt tứ chi vì ngộ độc pate Minh Chay

Sau khi mổ đẻ, sản phụ D.T.K.T., vào Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An trong tình trạng sốc tim kèm liệt tứ chi.

Do sản phụ bị sốc tim nặng, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An đã cho sản phụ dùng thuốc vận mạch liều cao, đồng thời, hội chẩn qua Telehealth với Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai để được hỗ trợ hệ thống máy tim phổi nhân tạo.

Nhận được yêu cầu chi viện từ Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã cử kíp bác sĩ cùng các trang thiết bị cần thiết lập tức lên đường vào Nghệ An.

Đến Nghệ An khi trời đã sập tối, các bác sĩ tức tốc vào bệnh phòng để thăm khám, hội chẩn cho người bệnh. Tại Bệnh viện, sản phụ trong tình trạng sốc tim, suy tim nặng đang phải dùng thuốc thuốc trợ tim liều cao nhưng huyết áp duy trì thấp, nhịp tim nhanh 140-150ck/p. Các bác sĩ đánh giá, sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch có thể diễn biến nặng bất kì lúc nào, nguy cơ tử vong cao.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, xin ý kiến lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) cho bệnh nhân ngay trong đêm. Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi ổn định qua một đêm và hôm sau được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

ThS. BS. Nguyễn Bá Cường - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai- cho biết: “Mọi phương tiện, hệ thống điện và không gian trong xe cứu thương đều ưu tiên hết cho hệ thống ECMO để duy trì huyết áp và máy thở cho người bệnh. Suốt 6 giờ đồng hồ, các bác sĩ bó gối trong không gian chật hẹp theo dõi sát sao từng chỉ số cho sản phụ”.

Thực tế, sản phụ bị suy tim cấp, kèm theo liệt toàn thân cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó, bệnh nhân phải chạy máy ECMO nên việc vận chuyển bệnh nhân đi làm các xét nghiệm điện cơ, điện não, chụp cộng hưởng từ vô cùng khó khăn. Bởi tình trạng suy tim của sản phụ cải thiện nhưng tình trạng liệt toàn thân không thay đổi.

Sau các xét nghiệm, các bác sĩ xác định thủ phạm chính là pate Minh Chay khiến sản phụ bị ngộ độc Botilinum. Mặc dù tìm ra chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc do nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum nhưng việc điều trị vô cùng khó khăn do thuốc điều trị tại thời điểm đó trong nước không có. Bộ Y Tế đã phải liên hệ tổ chức Y tế thế giới (WHO) để nhập thuốc về Việt Nam điều trị cho sản phụ T. và 1 số bệnh nhân khác.

Công cuộc chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân Trang kéo dài 180 ngày, trải qua nhiều cuộc hội chẩn toàn viện, nhiều lúc tưởng chừng như vô vọng nhưng các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và gia đình vẫn nhất quyết không buông tay dù cơ hội vô cùng mong manh. Và cái kết không phụ lòng người, sản phụ T. đã hồi phục kỳ diệu, được ra viện sau những chuỗi ngày chiến đấu với “tử thần”.