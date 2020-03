Quảng Nam yêu cầu dừng hoạt động bar, karaoke, vũ trường, khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch COVID-19. Mỗi địa phương phải chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị tối thiểu một khu cách ly tập trung ngoài Trung tâm y tế với qui mô từ 30 giường trở lên.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tham quan, vui chơi, giải trí, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thi đấu TDTT tại các điểm du lịch; các hoạt động phố đi bộ, phố đêm; hoạt động của các vũ trường, karaoke, massage; các hoạt động vận chuyển khách tham quan trên sông nước…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tất cả khách du lịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo qui định pháp luật hiện hành; khuyến cáo và tiến đến yêu cầu bắt buộc tất cả các du khách phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ khách du lịch đến Quảng Nam, xử lý nghiêm khắc nhất các hành vi không khai báo, khai báo không trung thực tại các cơ sở lưu trú. Đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi thẻ hướng dẫn viên nếu để các thành viên trong đoàn không chấp hành các qui định pháp luật về phòng chống dịch bệnh mặc dù đã được cơ quan chức năng đã nhắc nhở.

"Chấm dứt việc cho các công ty lữ hành đưa khách đến địa phương nếu có thái độ thiếu hợp tác trong cung cấp kịp thời thông tin du khách trong vòng 90 phút sau khi có yêu cầu của cơ quan chức năng" -Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, tổ chức cần triển khai khẩn trương việc khai báo y tế toàn dân trên địa bàn khi có yêu cầu. Xây dựng cụ thể phương án cách ly theo diện hẹp và diện rộng trên địa bàn, cụ thể bằng sơ đồ; tổ chức phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại các khu công cộng đông người, các địa điểm nghi ngờ hoặc có nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, các khu cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở lưu trú, gia đình; thực hiện nghiêm túc việc quản lý cách ly tập trung và cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú theo qui định của Bộ Y tế;…

Phố cổ Hội An vắng hoe sau lệnh dừng hoạt động tham quan, đi bộ (ảnh Kevin Vũ-Thy Anh)

Trước đó, để phòng chống dịch COVID-19, UBND TP Hội An đã ra quyết định dừng bán vé các hoạt động tham quan du lịch tại đô thị cổ Hội An và dừng hoạt động tại khu vực phố đi bộ từ ngày 12/3.

Ngoài ra, UBND TP Hội An cũng chỉ đạo tạm dừng hoạt động kinh doanh của tất cả các quán bar trên địa bàn phường Minh An từ ngày 12/3 để phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo trở lại; yêu cầu Trung tâm Y tế TP khẩn trương triển khai phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại khu vực phố cổ và các điểm tham quan, di tích trên địa bàn TP Hội An.