Trang công nghệ CNET đã sử dụng AI để viết loạt bài về tài chính

Với sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống chatbot AI như Chat-GPT, VALL-E và BlenderBot 3 và khả năng ngày càng tăng của chúng trong việc tạo văn bản giống như người viết, thì việc robot trở thành các cây viết trên những trang tin sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần. Đặc biệt, điều đó đã xảy ra trên trang tin CNET.

Nguồn tin trên trang The Byte cho biết trang tin công nghệ nổi tiếng CNET đã sử dụng "công nghệ tự động hóa" để tạo ra một loạt bài đăng về tài chính bắt đầu từ tháng 11 năm 2022 dưới bút danh CNET Money. Chỉ khi nhấp vào bút danh trên, trang web mới tiết lộ rằng "Bài viết này được tạo bằng công nghệ tự động hóa và được một biên tập viên trong đội ngũ biên tập của chúng tôi chỉnh sửa và kiểm tra kỹ lưỡng".

Nhà tiếp thị trực tuyến Gael Breton là người đầu tiên phát hiện ra nội dung này và đăng tải lên Twitter của mình (ảnh trên) hôm thứ tư tuần trước. Tổng cộng, trang tin công nghệ CNET đã dùng AI để sản xuất 73 bài viết kể từ tháng 11 năm ngoái, với các chủ đề như “Should You Break an Early CD for a Better Rate?”, hay “What is Zella and How Does It Work?”. Kể từ khi thông tin về việc sử dụng AI xuất hiện, CNET đã tạm huỷ trang tiểu sử CNET Money Staff cũng như loại bỏ từ “Staff" khỏi nhiều bài viết mà họ đã đăng tải.

Sử dụng các công cụ tạo văn bản không phải là một thông lệ phổ biến trong lĩnh vực báo chí nhưng các hãng truyền thông lớn như Associated Press và Washington Post đã dùng chúng cho nhiều công việc copywriting cấp thấp. Ví dụ, Washington Post dùng AI để viết nhiều bài báo về các giải bóng đá trường học cũng như sự kiện Olympics Rio 2016. Nhưng thông thường, khi một tờ báo có những thay đổi lớn trong hoạt động viết bài như vậy, họ sẽ tung ra thông cáo báo chí hoặc thông báo trên mạng xã hội… Có vẻ như CNET không hề công khai việc bản thân sử dụng AI, ngoại trừ dòng thông báo ngắn ngủi bị ẩn đi và chỉ hiện ra khi đưa chuột lên tên tác giả như đã đề cập ở trên.

Sự khác biệt về chất lượng giữa hệ thống của CNET và của Associated Press cũng khá rõ rệt. Hệ thống của AP thực hiện tác vụ chèn các mẩu dữ liệu cụ thể vào các khung bài viết phục vụ đăng thường ngày, và các tác vụ báo chí có đặc tính lặp đi lặp lại khác. Trong khi đó, hệ thống của CNET dường như có thể làm được nhiều thứ hơn, có khả năng soạn thảo những bài viết với nội dung giảng giải chi tiết những khái niệm tài chính phức tạp.

Theo Engadget