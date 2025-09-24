OCB tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Hiểu về trái tim

Vừa qua, Ngân hàng Phương Đông (OCB) cùng Quỹ Hiểu về trái tim đã giúp đỡ hơn 40 trường hợp bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật và điều trị thành công với tổng chi phí lên đến 01 tỷ đồng.

Đây là bước tiếp nối trong hành trình sẻ chia nhân ái mà OCB kiên trì thực hiện từ năm 2023 đến nay.

Đằng sau mỗi ca phẫu thuật luôn là câu chuyện của nghị lực và ước mơ. Nhiều trường hợp đặc biệt cần can thiệp kịp thời như: dị tật tâm thất độc nhất, không có lỗ van động mạch phổi, phối hợp với các bệnh lý phức tạp khác hoặc cần thực hiện nhiều ca mổ đã được thực hiện thành công. Bên cạnh giảm bớt gánh nặng tài chính, đại diện OCB và Quỹ cũng thường xuyên thăm hỏi, dành tặng thêm những phần quà ý nghĩa động viên tinh thần các bé cùng gia đình.

Từ năm 2023, OCB đã đồng hành cùng Quỹ Hiểu về trái tim mang đến cơ hội chữa trị cho nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh

Không chỉ dừng ở việc tài trợ trực tiếp, OCB còn tạo cơ hội để khách hàng cùng đồng hành trong hành trình nhân ái. Cụ thể, với mỗi giao dịch từ 1 triệu đồng phát sinh từ thẻ OCB Mastercard World 2in1, ngân hàng sẽ đóng góp 10 nghìn đồng vào hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của Quỹ, chi phí được trích trực tiếp từ lợi nhuận của ngân hàng. Nhờ đó, mỗi giao dịch chi tiêu hằng ngày của khách hàng không chỉ mang lại tiện ích, ưu đãi toàn cầu từ dòng thẻ OCB Mastercard World 2in1, mà còn góp phần viết tiếp những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong suốt 29 năm phát triển, OCB luôn cam kết theo đuổi mục tiêu đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh doanh bền vững song hành cùng trách nhiệm cộng đồng. Do vậy, bên cạnh việc phối hợp cùng Quỹ Hiểu về Trái tim, ngân hàng cũng đã và đang triển khai nhiều chương trình ý nghĩa khác như: cung cấp các giải pháp tài chính hỗ trợ xây dựng mới hoặc nâng cấp cơ sở giáo dục đào tạo để cải thiện môi trường học tập tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; Tài trợ học bổng cho các em học sinh; Đẩy mạnh chính sách vay cá nhân mua nhà ở xã hội…

Đại diện OCB chia sẻ:“Với vai trò là một tổ chức tài chính, chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu chi tiêu và tích lũy cho khách hàng, mà còn đóng vai trò như một cầu nối để mang đến hạnh phúc và những giá trị tích cực đến cho mọi người. Chúng tôi tin rằng, mỗi sự hỗ trợ hôm nay sẽ gieo mầm hy vọng cho ngày mai. Mỗi trái tim được chữa lành là một tương lai được tiếp nối, thêm một ước mơ trẻ thơ được nuôi dưỡng. Đây chính là những mảnh ghép ý nghĩa, làm nên hành trình đóng góp cho cộng đồng và xã hội của OCB”.

Với việc không ngừng mở rộng hệ sinh thái tiện ích thẻ, cũng như triển khai nhiều chương trình ưu đãi cá nhân hóa theo nhu cầu chi tiêu của khách hàng, OCB đã tạo nên nền tảng gắn kết khách hàng bền vững và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh vượt trội. Nhờ đó, OCB nói chung và mảng kinh doanh thẻ nói riêng có thêm động lực triển khai nhiều dự án cộng đồng mới, vì một Việt Nam thịnh vượng, tươi đẹp và hạnh phúc.