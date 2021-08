Nữ nghệ sĩ quyền lực nhất thế giới, nắm giữ vị trí số 1 trên cả Instagram, YouTube và Spotify là ai?

Ngày nay khi mạng xã hội, các nền tảng xem video, nghe nhạc ngày càng phát triển đã đưa nghệ sĩ đến gần công chúng hơn rất nhiều. Không chỉ việc có mặt trên những bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng mới là minh chứng cho sự thành công của một nghệ sĩ. Việc họ có lượng người theo dõi khổng lồ cũng đã chứng minh cho sức hút đặc biệt đến từ tài năng sự cống hiến cho nghệ thuật.

Có một ngôi sao nữ "quyền lực" đang nắm giữ vị trí số 1 trên cả ba nền tảng hàng đầu thế giới: Instagram , YouTube và Spotify. Bạn biết đó là ai không?

Câu trả lời đó chính là Ariana Grande. Nữ ca sĩ hiện đang nắm giữ vị trí là nghệ sĩ nữ có lượng người theo dõi cao nhất Instagram. Nghệ sĩ nữ có lượng subscriber cao nhất trên kênh YouTube, đồng thời là nghệ sĩ nữ solo có lượng stream nhạc cao nhất trên nền tảng Spotify.

Trên Instagram cá nhân, Ariana Grande đang có hơn 258 triệu người đăng ký theo dõi. Mỗi bài đăng của nữ ca sĩ đều thu về lượng tương tác siêu to khổng lồ với hàng triệu lượt like, bình luận. Nữ ca sĩ cũng nắm giữ trong tay bức ảnh có nhiều like thứ 2 trên thế giới chính là ảnh cưới của cô cùng chồng là Dalton Gomez.

Ariana Grande nắm giữ trong tay bức ảnh thuộc có nhiều like thứ 2 trên thế giới chính là ảnh cưới của cô cùng chồng là Dalton Gomez

Kênh YouTube của Ariana Grande cũng có hơn 49,2 triệu subscribers. Các MV, dự án âm nhạc luôn thu hút lượt xem vô cùng khủng. Có một fun-fact thú vị về Ariana Grande chính là cô đã xoá đi MV đầu tiên trên kênh YouTube của mình, chỉ vì không thích.

Còn nền tảng Spotify - nền tảng stream nhạc bản quyền lớn nhất thế giới cũng ghi nhận Ariana Grande hiện là nghệ sĩ nữ solo có lượng stream nhạc lớn nhất trên nền tảng này. Cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên cán mốc 28 tỉ stream nhạc từ nền tảng này.

Theo Tổ Quốc