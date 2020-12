Hướng dẫn bật chế độ "Game Mode" trên Windows 10

Chế độ Game Mode là gì?

Game Mode là tính năng hỗ trợ chơi game được Microsoft giới thiệu trên hệ điều hành Windows 10. Nó cho phép người dùng chơi game mượt mà và tối ưu hóa hiệu năng của máy. Dưới đây là 5 bước đơn giản giúp bạn có thể bật được chế độ Game Mode trên Windows 10.

Bước 1: Đầu tiên, click vào biểu tượng của số Windows bên góc trái màn hình và chọn "settings"

Bước 2: Chọn mục "Gaming Option"

Bước 3: Click vào mục "Game Mode" và bật chế độ này lên

Bước 4: Bật thêm tùy chọn "Game Bar"

Bước 5: Mở bất kỳ một game nào đó trên máy của bạn và nhấn tổ hợp phím Windows + G. Tổ hợp phím này sẽ giúp bạn mở Game Bar. Nhấp vào tùy chọn "Use Game Mode for this game" để máy bạn có thể tối ưu hóa hiệu năng chơi game.

Theo Gizbot