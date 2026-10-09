Những nỗi lo phía sau căn hộ tại dự án nhà ở xã hội New City

Từ những căn hộ chưa hoàn thiện tại tòa A3 đến tình trạng thang máy thường xuyên gặp sự cố ở các tòa nhà đã có người ở, nhiều cư dân New City đang lo lắng về chất lượng sống và quyền lợi sau khi bỏ tiền mua nhà.

Sau thông tin Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra 4 bị can liên quan vụ thu tiền chênh ngoài hợp đồng tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (New City), VietTimes đã có mặt tại dự án để ghi nhận thực tế và trao đổi với một số cư dân.

Dự án New City hiện có 4 tòa nhà A1.1, A1.2, A2 và A3. Theo ghi nhận thực tế, ba tòa A1.1, A1.2 và A2 đã có cư dân sinh sống từ nhiều năm, trong khi tòa A3 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và số hộ chuyển về ở còn ít.

Toàn cảnh dự án New City nhìn từ trên cao. Ảnh: Q.A.

Tòa A3 nhiều năm chưa hoàn thiện

Tại tòa A3, một số hộ dân đã chuyển về sinh sống nhưng số lượng còn ít. Anh H một cư dân tại đây, cho biết theo hợp đồng mua nhà, thời hạn bàn giao căn hộ chậm nhất là quý III/2022. Tuy nhiên, thời gian bàn giao sau đó nhiều lần được lùi.

Theo anh H căn hộ của gia đình khi nhận nhà vẫn chưa hoàn thiện, phải tự sơn sửa và hoàn thiện thêm. Hiện khoảng 20 hộ tại tòa A3 đã nhận nhà và chuyển về ở.

Tương tự, chị B cho biết gia đình chị chuyển về căn hộ tại tòa A3 khoảng một tháng nay. Chị mua căn hộ từ chủ đầu tư nhưng phải thực hiện giao dịch thông qua sàn và cho biết đã phát sinh một khoản chênh lệch giá.

Sau khi nhận nhà, gia đình chị tiếp tục phải sửa chữa, hoàn thiện căn hộ, phát sinh thêm chi phí.

Tòa A3 có khoảng 20 cư dân về ở. Ảnh: Q.A.

Trong khi đó, chị Minh Thùy, một cư dân mua căn hộ tại tầng 8 tòa A3 cách đây khoảng 5 năm, cho biết gia đình vừa nhận được thông báo nhận nhà nhưng căn hộ vẫn chưa hoàn thiện.

“Nhà tôi chưa hoàn thiện phần sơn, trần, vẫn còn khá thô sơ. Ai nhận nhà về ở, ngoài việc làm nội thất thì phải tự hoàn thiện những phần này”, chị Thùy nói.

Theo chị Thùy, khu vực phía dưới tòa nhà hiện còn một số hạng mục chưa hoàn thiện, vệ sinh chưa bảo đảm.

Chị cho biết để mua được căn hộ, gia đình đã phải vất vả vay mượn. Sau khi biết thông tin chủ đầu tư bị khởi tố, chị không khỏi lo lắng về quyền lợi của mình.

Khu vực trước sảnh tòa A3. Ảnh: Q.A.

Một trường hợp khác, chị Ngọc chia sẻ gia đình chị mua căn hộ diện tích 70 m2 tại A3 từ chủ đầu tư là Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long từ năm 2020. Gia đình đã thanh toán khoảng 70% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 700 triệu đồng; phần còn lại sẽ thanh toán khi nhận nhà. Đến nay, gia đình chị vẫn chưa được nhận căn hộ do còn vướng mắc về thủ tục.

“Gia đình chỉ mong sự việc được làm rõ, quyền lợi của người dân được giải quyết”, người phụ nữ này nói.

Liên quan tình trạng tòa A3 chưa thể đưa vào sử dụng đồng bộ, Ban Quản lý Tòa nhà THT New City thông báo hiện tòa nhà vẫn đang được duy trì nguồn điện để phục vụ các căn hộ đã về ở, các căn hộ đang sửa chữa, hoàn thiện nội thất và nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, nguồn điện hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng bộ của toàn bộ tòa nhà.

Theo Ban Quản lý, để đóng điện chính thức cho tòa A3, chủ đầu tư còn phải hoàn thiện một số hồ sơ, thủ tục đấu nối và làm việc với Công ty Điện lực Từ Liêm. Một số tài khoản và con dấu của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long đang được cơ quan điều tra tạm giữ, phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, ảnh hưởng đến việc ký kết, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngày 30/9, Ban Quản lý đã tham dự cuộc họp với UBND xã Hoài Đức về tình hình tòa A3. UBND xã đề nghị chủ đầu tư và Ban Quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan, không tổ chức cho cư dân vào ở khi tòa nhà chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định.

Ban Quản lý cho biết chủ đầu tư đang tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về con dấu, nhân sự và thẩm quyền, hoàn thiện các thủ tục còn thiếu để sớm đưa tòa A3 vào hoạt động ổn định. Trong thời gian chờ thông báo chính thức, cư dân được tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện căn hộ nhưng không tự ý chuyển người, đồ đạc vào ở hoặc tổ chức sinh hoạt thường xuyên khi chưa được Ban Quản lý tiếp nhận.

5 thang máy, có thời điểm chỉ 2 thang hoạt động



Không chỉ tại A3, một số cư dân sinh sống lâu năm tại các tòa A1.1, A1.2 cũng phản ánh những bất cập trong quá trình vận hành khu chung cư.

Chị D cư dân tòa A1.2, cho biết chị mua lại một căn hộ thương mại tại dự án với giá hơn 30 triệu đồng/m2 và chuyển về sinh sống tại đây vài năm.

Sảnh chờ thang máy tòa A1.2. Ảnh: Q.A.

Theo chị D khu chung cư hiện còn nhiều bất cập về vệ sinh, thang máy và hệ thống điện tại khu vực công cộng. Chị cho biết có thời điểm nhiều thang máy cùng gặp sự cố, khiến việc đi lại của cư dân, đặc biệt vào giờ cao điểm, gặp khó khăn.

“Tòa nhà có 5 thang máy nhưng nhiều hôm chỉ còn khoảng 2 thang hoạt động. Giờ cao điểm cư dân phải chờ rất lâu, thậm chí có người chờ cả tiếng”, chị D, nói và cho biết tình trạng này cũng gây bất tiện cho học sinh. Có những lúc các cháu không thể chờ thang máy vì quá đông hoặc phải chờ quá lâu nên đành đi bộ xuống cầu thang.

Nhiều cư dân và học sinh phải đi thang bộ. Ảnh: CDCC.

Chị cũng dẫn trường hợp một phụ nữ mang thai khoảng 8 tháng, nhà cách nơi làm việc khoảng 13 km, có lần phải chờ thang máy khoảng 30 phút. Khi lên thang, người này còn gặp tình trạng thang máy bị tụt, khiến cư dân lo lắng về an toàn khi sử dụng.

Chị D cũng cho biết khu vực nhà vệ sinh chung có thời điểm mất vệ sinh, bốc mùi; hệ thống đèn tại khu vực để xe có lúc không hoạt động, khiến việc đi lại vào buổi tối gặp khó khăn.

Ngoài ra, chị D cũng cho hay căn hộ của gia đình hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Điều này khiến chị và nhiều cư dân lo lắng về tính pháp lý của căn hộ trong trường hợp chủ đầu tư phát sinh các vấn đề về tài sản và nghĩa vụ tài chính.

Bảng điều khiển thang máy không hoạt động. Ảnh: Q.A.

Những bất cập về thang máy cũng được một số cư dân tại tòa A1.1 phản ánh. Chị P cư dân tại đây, cho biết tình trạng chờ thang máy kéo dài thường xảy ra vào giờ cao điểm. Theo chị, có thời điểm cư dân ở các tầng cao phải đi bộ xuống những tầng thấp hơn để tìm thang còn hoạt động; ngay cả những hộ ở tầng 7, 8 cũng có lúc lựa chọn đi bộ vì chờ thang quá lâu.

“Có hôm người dân ở tầng 35 phải đeo ba lô đi bộ xuống tầng 21 mới có thang để đi. Giờ cao điểm thì rất đông, những nhà ở tầng 7, 8 phải chọn đi bộ vì chờ thang lâu”, chị nói.

Theo chị P cư dân từng nhiều lần kiến nghị sửa chữa, cải thiện hệ thống thang máy để bảo đảm an toàn, song những bất cập này chưa được giải quyết triệt để.