Nhiễm nấm mốc, dầu gan cá tuyết của Anh bị thu hồi

Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) vừa thông báo về việc Công ty Soho Florids của Anh tiến hành thu hồi sản phẩm Dầu gan cá tuyết với chiết xuất mạch nha nhãn hiệu Potter’s Herbals Malt Extract with Cod Liver Oil, vì nhiễm nấm mốc nên sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sản phẩm sản phẩm Dầu gan cá tuyết Potter’s Herbals Malt Extract with Cod Liver Oil (Lọ 650g; số lô: 3M01134, 3M01136, 3M01137; HSD: 31/1/2023) đã được bán ở nhiều cửa hàng bán lẻ khác nhau trên khắp Vương quốc Anh. Hiện, Cơ quan FSA đã ban hành Thông tin thu hồi về sản phẩm này.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Việt Nam đã tiến hành rà soát sản phẩm Dầu gan cá tuyết Potter’s Herbals Malt Extract with Cod Liver Oil. Sau khi rà soát, Cục An toàn thực phẩm phát hiện từ tháng 9/2014 đến nay, sản phẩm này chưa được cấp công bố tại Cục An toàn thực phẩm và nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm có tên nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán sản phẩm này.

Cùng với thông tin cảnh báo về sản phẩm Dầu gan cá tuyết Potter’s Herbals Malt Extract with Cod Liver Oil, Cục An toàn thực phẩm cũng đã ra hàng loạt cảnh báo website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

STT Sản phẩm Website quảng cáo vi phạm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rheumatin của Công ty cổ phần dược phẩm TW25 (số 448 B, Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh) -http// dominhduong.com -http//sggp.org.vn 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên giảm cân thảo mộc Change body và Viên uống tăng cân Fast Weight của Công ty TNHH một thành viên Wolife (Số 13 Trần Mai Ninh, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) - https://shopee.vn/Vi%C3%AAn-gi%E1%BA%A3m-c%C3%A2n-th%E1%BA%A3o-m%E1%BB%99c-Change-Body-(New).-i.53492935.1182393189 - https://tapchinhathuoc.com/thuoc-giam-can-change-body-co-tot-khong/ - https://sieuthisongkhoe.com/san-pham/change-body/ - https://tiki.vn/thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-vien-giam-can-thao-moc-change-body-lo-25-vien-cho-ban-voc-dang-thon-gon-ly-tuong- p19914006.html - https://www.giamcanchinhhang.com/san-pham/giam-can-thao-moc-change-body/ - https://www.shopgiamcan.vn/giam-can-thao-moc-change-body-co-tot-khong/ - https://www.sendo.vn/vien-giam-can-thao-moc-change-body-9859054.html - https://www.giamcanlishou.com/thuoc-giam-can-change-body-co-tot-nhu-moi-nguoi-nghi.htm - https://shopee.vn/Vi%C3%AAn-u%E1%BB%91ng-t%C4%83ng-c%C3%A2n-Fast-Weight-(-New-)-i.53492935.1181862010 - https://sendo.vn/vien. uong. tang. can - https://muazii.com 3 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại tràng Anvida, của Công ty cổ phần An Vy (Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) - https://thienmypharma.com.vn/vien-dai-trang-ANVIDA - https://www.tapchidongy.org/thuoc-dai-trang-anvida.html -http://www.benhhoc365.com/thuoc-viem-dai-trang-anvida-co-tot-nhu-quang-cao-khong.html -https://quaythuoc.org/vien-dai-trang-anvida-thuc-pham-chuc-nang-dieu-tri-viem-dai-trang-hieu-qua.html -https://trungtamthuoc.com/vien-dai-trang-anvidatri-viem-dai-trangtrungtamthuoccom 4 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sức xuân Lady Beauty, Cà Gai Leo mật nhân, Kinhphar super kids, Mát gan giải độc, Ka-Man Kingphar, Siro Nhuận phế Hoàng Kingphar, Thanh Tâm Hoàng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Thịnh Vượng (Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) - https://www.sendo.vn/vien-uong-suc-xuan-lady-beauty-chong-nam-sam-da-kho-han-roi-loan-tien-dinh-21479259.html/ - https://www.lazada.vn/products/vien-uong-suc-xuan-lady-beauty-chong-nam-sam-da-kho-han-roi-loan-tien-dinh-i490584168.html - https://trungsoncare.com/products/suc-xuan-lady-beauty - http://vanbaotin.vn/thanh-tam-hoangthanh-nhietha-huyet-ap--p2632.html

Thời gian qua, các website trang trên đã quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai quy định của pháp luật về quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Mặc dù các sản phẩm này được các công ty công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm nhưng khi Cục An toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra, đại diện công ty khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của họ đang chịu trách nhiệm hiện đang được quảng cáo trên các website vi phạm không phải do Công ty chủ sở hữu thực hiện. Vì thế, Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo sản phẩm vi phạm quy định được quảng cáo trên các website này.

Hiện, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên trang website/internet nêu trên.