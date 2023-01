Nhập khẩu chip của Trung Quốc giảm mạnh vào năm 2022

Nhập khẩu mạch tích hợp (IC) của Trung Quốc, một thuật ngữ khác của chip, đã giảm 15,3% vào năm 2022 so với một năm trước, một sự đảo ngược mạnh mẽ so với mức tăng trưởng thần tốc của hai năm trước đó, trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn do chính sách Zero Covid và các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Được biết, trước đó nhập khẩu chip của Trung Quốc tăng 16,9% vào năm 2021 và tăng 22,1% vào năm 2020.

Trung Quốc đã nhập khẩu 538,4 tỉ đơn vị chip vào năm 2022, giảm 15,3% so với năm 2021, theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan công bố hôm thứ Sáu. Về giá trị, nhập khẩu chip của Trung Quốc lên tới 415,6 tỉ USD, giảm 3,9% so với năm 2021, cho thấy Trung Quốc đang phải trả đơn giá cao hơn cho hàng nhập khẩu.

Mặc dù vậy, chip vẫn là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Theo dữ liệu hải quan của Trung Quốc, khoản thanh toán của Trung Quốc cho IC nhập khẩu tương đương với nhập khẩu dầu thô và quặng sắt của nước này vào năm 2022, cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh nhằm tăng sản lượng trong nước để giảm sự phụ thuộc công nghệ bên ngoài.

Nhập khẩu chip của Trung Quốc bắt đầu giảm từ đầu năm 2022, với số lượng của tháng 1 và tháng 2 đánh dấu năm đầu tiên giảm kể từ đầu năm 2020. Trong tháng 11, khối lượng chip nhập khẩu giảm 25,3% xuống 40,5 tỉ chiếc.

Sự sụt giảm xảy ra vào thời điểm Mỹ đang thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc. Cục Công nghiệp và An ninh, một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, vào tháng 10 năm ngoái đã cập nhật một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhắm vào lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc, bổ sung các yêu cầu cấp phép mới đối với nhân sự và thiết bị hỗ trợ sản xuất chip tiên tiến ở Trung Quốc.

Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu chip của Trung Quốc năm ngoái cũng giảm 12% so với cùng kỳ xuống còn 273,3 tỉ USD. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu tăng nhẹ 0,3% trong cùng kỳ lên 153,9 tỉ USD.

Theo dữ liệu hải quan của Trung Quốc, tổng xuất khẩu của Trung Quốc tăng 7% vào năm 2022 trong khi nhập khẩu tăng 1,1%, khiến thặng dư thương mại cả năm là 877,6 tỉ USD.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cục Thống kê Quốc gia, sản lượng IC nội địa của Trung Quốc trong tháng 11 đã giảm 15,2% so với một năm trước, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong 5 tháng qua.

Theo SCMP