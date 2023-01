Doanh số chip bán dẫn của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh

Theo dữ liệu mới nhất của ngành, doanh số chip bán dẫn của Trung Quốc đã giảm 21,2% so với cùng kỳ xuống còn 13,4 tỉ USD trong tháng 11, do cuộc suy thoái của kinh tế tiếp tục cản trở nhu cầu chip toàn cầu trong tháng thứ ba liên tiếp.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA), một nhóm thương mại có trụ sở tại Washington, đại diện cho 99% ngành công nghiệp chip của Mỹ, sự sụt giảm được ghi nhận bởi Trung Quốc đánh dấu mức giảm phần trăm lớn nhất trong số các thị trường lớn trên thế giới về mạch tích hợp (IC).

Dữ liệu của SIA cho thấy, đây cũng là mức giảm hàng năm lớn nhất của Trung Quốc kể từ tháng 7 năm ngoái, khi doanh số bán hàng tháng của nước này trong năm 2022 bắt đầu giảm. Trung Quốc là thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới vào năm 2021, với tổng doanh thu là 192,5 tỉ USD.

Được biết, doanh số bán chip trên toàn thế giới đạt 45,48 tỉ USD vào tháng 11 năm ngoái, giảm 9,2% so với 50,09 tỉ USD cùng kỳ năm 2021. Nhìn chung, nhu cầu toàn cầu bắt đầu giảm vào tháng 9 năm ngoái, khi tổng doanh thu giảm 3% so với cùng kỳ xuống còn 47 tỉ USD .

Ông John Neuffer, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của SIA cho biết: “Doanh số bán chất bán dẫn toàn cầu giảm trong tháng 11, phần lớn là do tính chu kỳ của thị trường và những khó khăn về nền kinh tế vĩ mô". Ông chỉ ra rằng “doanh số bán hàng vào Trung Quốc giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái”, trong khi doanh số bán hàng vào khu vực Châu Mỹ lại tăng trong cùng mốc thời gian.

Dữ liệu doanh số bán chip mới nhất của SIA phản ánh mức độ gián đoạn trong hoạt động sản xuất, cuộc chiến công nghệ leo thang với Mỹ và những khó khăn kinh tế tiếp tục đè nặng lên nhu cầu bán dẫn ở Trung Quốc.

Xuất khẩu IC của Trung Quốc cũng tiếp tục tốc độ giảm trong cùng kỳ, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 250,5 tỉ thiết bị.

Nhập khẩu chip của Trung Quốc giảm mạnh nhất vào năm 2022 do gián đoạn nhà máy, chiến tranh công nghệ

Mặc dù tháng 11 theo truyền thống là mùa cao điểm tiêu thụ đồ điện tử ở Trung Quốc do có nhiều lễ hội cuối năm tuy nhiên những con số lại cho thấy điều ngược lại.

Doanh số bán điện thoại thông minh đã giảm 36% so với cùng kỳ xuống còn 22,2 triệu chiếc vào tháng 11, theo báo cáo của Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, một viện nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin.

Semiconductor Manufacturing International Corp, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc đại lục, vào tháng 11 đã dự đoán rằng nhu cầu điện tử tiêu dùng chậm chạp sẽ ảnh hưởng đến triển vọng kinh doanh của họ trong nửa đầu năm nay.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng vào năm ngoái cũng đã gây thêm áp lực lên thị trường chất bán dẫn của Trung Quốc. Tháng trước, hơn ba chục công ty Trung Quốc, trong đó có nhà sản xuất chip nhớ flash Yangtze Memory Technologies Co, đã bị Washington thêm vào danh sách đen thương mại của Mỹ, với lý do lo ngại rằng Bắc Kinh đang sử dụng các công nghệ thương mại để hiện đại hóa quân đội.

Theo SCMP