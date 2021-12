Nhà khoa học của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nói gì về chất lượng bộ kit xét nghiệm COVID-19 Việt Á?

Những ngày gần đây, dư luận đang đặc biệt quan tâm về chất lượng cũng như thời gian nghiên cứu, sản xuất bộ kit xét nghiệm COVID-19 bị cho là "thổi giá" của Công ty Việt Á.

Trước đó, tháng 4/2020, Bộ KH&CN thông tin về việc kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận.

Tuy nhiên, trên thực tế, WHO lại khẳng định không chấp thuận bộ kit trên. Điều này đã khiến nhiều người nghi ngờ bộ kit không chỉ bán ra với giá "cắt cổ" để chi "hoa hồng" cho lãnh đạo bệnh viện, CDC một số tỉnh, thành phố mà còn có vấn đề về chất lượng, khi được nghiên cứu “thần tốc” chỉ trong 1 tháng?

Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này dưới góc độ khoa học, PV VietTimes đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Đinh Duy Kháng – Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam – đồng chủ nhiệm nhóm nghiên cứu chế tạo thành công bộ kit chẩn đoán virus SARS-CoV-2 của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

*PV: Là người trực tiếp tham gia nhóm nghiên cứu chế tạo thành công bộ kit chẩn đoán virus SARS-CoV-2 tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, xin ông cho biết bộ kit xét nghiệm của Viện được nghiên cứu trong bao lâu?

PGS.TS. Đinh Duy Kháng: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam đã kêu gọi các nhà khoa học tham gia nghiên cứu kit xét nghiệm COVID-19 giúp phòng, chống dịch. Khi đó, PGS.TS. Đồng Văn Quyền – Phó Viện trưởng Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam, Trưởng phòng Vi sinh phân tử - cùng các đồng nghiệp đã bắt đầu nghiên cứu kit chẩn đoán SARS-CoV-2 vào tháng 2/2020. Với sự nỗ lực của các nhà khoa học, chỉ sau 1 tháng, bộ kit đã hoàn thành và công bố với báo chí vào ngày 3/3/2020.

Bộ kit xét nghiệm của Việt Á “chưa chắc đã kém”

Theo TS. Bùi Lê Minh - Trưởng Ngành Công nghệ Sinh học (Viện Kỹ thuật Công nghệ cao, ĐH Nguyễn Tất Thành) - mặc dù Công ty Việt Á “khai man” WHO cấp chứng nhận chất lượng cho bộ kit, nhưng việc Liên minh châu Âu cấp chứng chỉ chất lượng CE-IVD cho bộ kit lại là chính xác.

Tuy nhiên, với sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 dành cho nhân viên y tế, cơ sở xét nghiệm thì quy trình chứng nhận CE-IVD lại theo nội dung Chỉ thị 98/79/EC - nhà sản xuất tự công bố sản phẩm đạt các chỉ tiêu chất lượng của EU là có thể được cấp chứng nhận, không cần qua cơ quan đánh giá độc lập. Vì thế, trong trường hợp có yếu tố không trung thực của nhà sản xuất, đây cũng không phải bằng chứng rõ ràng cho chất lượng của bộ kit.

Hiện, một tài liệu khoa học đã cho thấy khả năng sử dụng thực tế của bộ kit Việt Á là công bố khoa học của nhóm nghiên cứu liên hợp giữa CDC Đà Nẵng, Viện Pasteur Nha Trang, Việt Á, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, Sở Y tế Đà Nẵng và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford (OUCRU) đăng trên tạp chí The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1583).

Trong quy trình tầm soát sử dụng phương pháp gộp mẫu, bộ kit của Việt Á được sử dụng làm xét nghiệm tầm soát. Sau đó kiểm tra lại kết quả dương tính bằng bộ kit TIB MOLBIOL của Đức (https://www.fda.gov/media/140788/download).

Quy trình tầm soát gộp mẫu đã giúp phát hiện 32 F0 trong số 96.123 người không có biểu hiện bệnh, chỉ sử dụng khoảng 23% số kit cần thiết nếu tầm soát mẫu đơn, giúp tiết kiệm khoảng 1,5 triệu USD (khoảng 34,3 tỉ đồng) sau 14 ngày, thay vì 64 ngày nếu làm với mẫu đơn. Số ca phát hiện chiếm 1/5 tổng số ca phát hiện ở Đà Nẵng (8-21/8/2020). Mặc dù không phải nghiên cứu đánh giá hiệu quả lâm sàng của bộ kit Việt Á sản xuất, nhưng đây là một bằng chứng cho thấy bộ kit chưa chắc đã kém và cần phải có dữ liệu đánh giá chính xác từ thực tế sử dụng để khẳng định.

Thời gian nghiên cứu, sản xuất kit Việt Á ngắn nhưng không phải là không thể. Nếu tính từ lúc ký quyết định tới lúc nghiệm thu thì có thể không phản ánh chính xác thời gian phát triển, các nghiên cứu có thể bắt đầu từ trước thời gian đó.

Với các lab nghiên cứu sinh học phân tử hoặc chỉ cần lab thường xuyên sử dụng PCR thì một khi đã có trình tự gen của virus thì cũng chỉ cần vài ngày là đã có thể làm phản ứng PCR vì thời gian thiết kế mồi và tổng hợp mồi hiện nay rất nhanh. Việc làm sinh phẩm xét nghiệm thực ra là việc phối trộn sẵn và tối ưu các điều kiện để ngay cả những lab không chuyên cũng vẫn thực hiện được nhanh chóng, chính xác.

Hiện chưa rõ đề tài nghiên cứu bộ kit Việt Á nghiệm thu theo tiêu chí nào. Nếu là tiêu chí đạt tiêu chuẩn tương tự như cấp phép khẩn cấp của FDA vào thời điểm đó thì chỉ cần tối thiểu 30 mẫu âm tính, 30 mẫu dương tính, có thể dùng mẫu trộn virus hoặc đoạn RNA tổng hợp nhân tạo vào bệnh phẩm để mô phỏng mẫu lâm sàng. Đây là những cách vẫn khả thi trong hoàn cảnh có rất ít ca nhiễm trong nước và thời gian thực hiện ngắn. Toàn bộ thời gian xét nghiệm chỉ mất vài ngày.