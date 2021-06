Người phải cách ly tập trung vì COVID-19 sẽ được BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh như thế nào?

Đây là nội dụng chính trong văn bản của Bộ Y tế gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) liên quan đến dịch COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký.

Công khai, minh bạch trong chi trả chi phí khám, chữa bệnh

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, căn cứ Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, Nghị quyết của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do COVID-19.

Bộ Y tế cho biết: Việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT sẽ do ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám, chữa bệnh do COVID-19 gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Quỹ BHYT sẽ thanh toán phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

Người có thẻ BHYT phải tự chi trả chi phí cùng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi được hưởng BHYT (nếu có) theo quy định của pháp luật về BHYT.

Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh BHYT phải tổ chức cách ly y tế tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người nghi nhiễm, nhiễm COVID-19, Sở Y tế sẽ phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố hướng dẫn người đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh đó đến khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT khác trên địa bàn tỉnh, thành phố, đồng thời, hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh chuyển tuyến khám, chữa bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Bệnh viện phải chủ động thông tin lịch khám khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện đã cấp giấy hẹn khám lại hoặc sổ khám bệnh, sổ y bạ hẹn người bệnh khám lại (giấy hẹn khám lại) cho người bệnh phải có trách nhiệm thông tin và hướng dẫn người bệnh lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp để được khám lại, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bệnh nhân không để bệnh viện để điều trị.

Cùng với đó, các bệnh viện đã có giấy hẹn với bệnh nhân phải hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh nơi người bệnh đang cách ly y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để khám lại, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị cho người bệnh; chuyển thuốc hoặc phối hợp với công ty dược để chuyển thuốc, vật tư y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để khám lại, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị cho người bệnh trong trường hợp các cơ sở này không có thuốc, vật tư y tế để khám, chữa bệnh đối với các bệnh cần khám lại theo hẹn.

Đáng chú ý, Bộ Y tế khẳng định người bệnh được sử dụng giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp giấy hẹn khám lại để đến cơ sở khám, chữa bệnh BHYT khác theo hướng dẫn, Cơ quan BHXH trên địa bàn hoặc nơi người bệnh đang cách ly y tế để được khám, chữa bệnh.

Trường hợp hết dịch bệnh, người bệnh được sử dụng giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh nơi đã cấp thuốc, vật tư y tế để đi khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã chuyển thuốc, vật tư y tế. Người bệnh chỉ được cấp thuốc, khám, chữa bệnh khi khám BHYT đúng tuyến.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khám, chữa bệnh BHYT khám, cấp thuốc, vật tư y tế, điều trị cho người bệnh có trách nhiệm lập, lưu trữ hồ sơ khám, chữa bệnh, cấp thuốc, vật tư y tế theo quy định, tổng hợp gửi cho cơ quan BHXH (nơi đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh đó); chuyển dữ liệu điện tử lên hệ thống giám định BHYT.

Cơ sở khám, chữa bệnh phải thống nhất với BHXH nơi ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trước khi thực hiện để bảo đảm việc trích chuyển dữ liệu điện tử và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Trường hợp hết dịch bệnh hoặc hết cách ly y tế, cơ sở khám, chữa bệnh nơi cấp thuốc, vật tư y tế phải cấp giấy hẹn khám lại hoặc cấp giấy chuyển tuyến và hướng dẫn người bệnh tiếp tục đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã chuyển thuốc. Trường hợp này được xác định là đúng tuyến.