Người nhập cảnh vào Việt Nam từ 1/3 đến nay đều phải khai báo y tế đẻ phòng COVID-19

Bộ Y tế đề nghị tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam (cả người Việt Nam và nước ngoài) từ ngày 1/3 đến nay cần:

Thực hiện khai báo y tế tại https://tokhaiyte.vn

Thực hiện tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú (nếu chưa cách ly tập trung) trong vòng 14 ngày kể từ ngày về Việt Nam. Đối với trường hợp đã qua 14 ngày, hạn chế tiếp xúc với người khác.

Luôn đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn sát trùng và thực hiện các biện pháp dự phòng khác.

Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Tờ khai y tế đối với người nhập cảnh. Ảnh: Minh Thúy

Thông báo bằng tiếng Anh của Bộ Y tế.

The Ministry of Health of Viet Nam would like to recommend all cases of entry into Viet Nam (including Vietnamese citizens and foreigners) from 1 March 2020 to:Complete the medical declaration form at https://tokhaiyte.vn

Implement self-quarantine at home or residential place (if not yet subject to concentrated quarantine) within 14 days from date of entry into Viet Nam. If 14 days has lapsed, please continue limiting contact with others.

Wear face masks, wash hands with soap or antiseptic alcohol and take other preventive measures.

Contact the nearest health facilities for advice and support.