Nghịch bình ủ sữa, bé trai 7 tháng tuổi bỏng nặng

Bé L.N.T.K., 7 tháng tuổi, sống ở Hà Nội vào viện trong tình trạng đau đớn, kêu khóc vì bỏng nước sôi ở tay trái và 2 chân.

Trước đó, khi ở nhà, chị T. - mẹ cháu K. do vội nên đã đặt bình ủ sữa dưới sàn. Bé K. trong lúc nghịch ngợm không may đã va vào bình ủ sữa nóng và bị bỏng. Khi phát hiện com mình bị bỏng, trong lúc hốt hoảng, chị T. đã bôi kem đánh răng vào vết bỏng của bé và đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé K. được chẩn đoán bỏng 5%, một số nơi bỏng độ II và III. Các bác sĩ đã dùng thuốc xịt bỏng, lấy gạc vô khuẩn băng vị trí bỏng, đồng thời, sử dụng thuốc giảm đau, truyền dịch và kháng sinh thay băng tại chỗ hàng ngày cho bé. Phải mất 4 tuần điều trị bé mới có thể ra viện.

Theo các bác sĩ, bé K. chỉ là một trong nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị tai nạn sinh hoạt khi ở nhà. Lứa tuổi bị bỏng nhiều nhất là trẻ từ 2-5 tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ rất hiếu động, tò mò, muốn khám phá mọi đồ vật xung quanh và chưa ý thức được nguy hiểm.

Thực tế, nguyên nhân gây bỏng thường gặp nhất ở trẻ em là bỏng do nước sôi, hoặc dầu mỡ sôi, lửa, điện, hóa chất. Nếu bị bỏng ở cẳng tay hoặc bàn tay thì sinh hoạt hàng ngày của trẻ trẻ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngoài ra, các vị trí bỏng ở vùng mặt hoặc bộ phận sinh dục cũng rất nguy hiểm vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng sinh sản của trẻ.

Khi trẻ bị bỏng nước sôi, gia đình cần nhanh chóng đưa vết bỏng vào dưới vòi nước hoặc vào chậu nước lạnh. Việc làm này là cần thiết giảm nhiệt độ bỏng, giảm đau, giảm phù nề, viêm nhiễm và giảm độ sâu của vết thương, hạn chế tổn thương lan rộng.

Các bác sĩ khuyến cáo, gia đình không nên dùng nước đá lạnh để làm mát vì có thể gây tổn thương da, không bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng lên vết bỏng nhằm tránh gia tăng tổn thương. Nếu có thuốc xịt bỏng thì nhanh chóng xịt cho trẻ. Sau đó, bảo vệ vết thương để tránh tổn thương và nhiễm trùng thêm bằng cách dùng bằng gạc sạch hoặc vải mỏng băng nhẹ nhàng che phủ vết bỏng, tránh băng quá chặt làm tổn thương tại vết bỏng nặng thêm.

Ngoài ra, gia đình cần động viên, trấn an bé, nếu trẻ đau nhiều thì dùng thuốc giảm đau (paracetamol). Nếu vùng bỏng lớn thì không nên cởi bỏ quần áo khiến bị lột da vùng bỏng, nên nhanh chóng dùng kéo cắt áo quần ra tách khỏi vết bỏng tránh việc áo quần dính chặt vào vết bỏng khiến vết bỏng bị đau rát, dễ viêm nhiễm; nhẹ nhàng tháo bỏ các tư trang cá nhân, vòng lắc hoặc đồng hồ, giày dép,… trước khi vết bỏng bị sưng nề. Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để xử trí và đánh giá tổn thương của bỏng.

Để chủ động phòng, tránh bỏng lửa, nước sôi, gia đình cần lưu ý để những vật dụng dễ gây bỏng như nước sôi, phích nước, bao diêm bật lửa,… ở xa tầm với của trẻ và ở nơi gọn gàng, tránh để giữa đường đi khiến người khác va phải; bố trí bếp và nơi đun nấu xa tầm với của trẻ và sắp xếp gọn gàng; không nên ăn thức ăn nóng khi đang bế trẻ, chơi đùa với trẻ. Khi đun nấu cần để các cán xoong chảo quay vào trong, tránh vô tình va phải gây bỏng.