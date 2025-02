Newtown Diamond – Lựa chọn lý tưởng khi nhu cầu căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng tăng mạnh

Những tổ hợp căn hộ cao cấp như Newtown Diamond nằm ở giữa tâm điểm kết nối Đà Nẵng và Hội An đang trở thành lựa chọn an cư lý tưởng khi nhu cầu mua căn hộ để ở và đầu tư tại Đà Nẵng đang tăng mạnh thời gian qua.

Nhu cầu của thị trường căn hộ Đà Nẵng tăng mạnh thời gian qua

Báo cáo gần đây từ batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm bất động sản tại Đà Nẵng đang tăng mạnh, vượt đỉnh trong quá khứ và giá bán đã xác lập mốc mới.

Lượng tin đăng bán căn hộ quý II - 2024 tại Đà Nẵng tăng 56% so với quý I – 2024 và vượt đỉnh được thiết lập vào quý II - 2023; mức độ quan tâm tăng 39%, giá bán tăng 14% lên mức cao nhất miền Trung. Thành phố được mệnh danh “đáng sống nhất Việt Nam” là một trong số ít thành phố có tốc độ tăng giá và lợi suất cho thuê căn hộ đều ở mức tốt, từ 4,2 - 4,5%.

Tổ hợp Newtown Diamond trên cung đường Trường Sa nhận sự quan tâm lớn của khách hàng khi nhu cầu căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng tăng mạnh thời gian qua

Cũng theo dữ liệu của batdongsan.com.vn, căn hộ là loại hình dẫn dắt thị trường bất động sản của Đà Nẵng với lượng nguồn cung mới khác biệt về giá và định vị, thu hút nhà đầu tư đến từ các tỉnh thành khác, đặc biệt là Hà Nội.

Trong đó, phân khúc căn hộ cao cấp là cú hích cho thị trường bất động sản ở thành phố này với tốc độ tăng giá bán, mức độ quan tâm và chất lượng khác biệt. Riêng trong quý III vừa qua, mặt bằng giá căn hộ cao cấp Đà Nẵng xác lập mốc mới khi giá bán nhiều dự án đã cán mốc trên 100 triệu đồng/m2 trong bối cảnh nhu cầu đối với loại hình căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng đồng loạt tăng ở cả 4 nhóm khách hàng chính.

Ba trong bốn nhóm khách hàng này có yêu cầu chủ yếu về mức giá, diện tích, tiện ích nội ngoại khu, môi trường xung quanh và thời gian vào ở gồm nhóm thứ nhất là các gia đình trẻ, người lớn tuổi về hưu mua nhà dưỡng già hoặc chuyên gia nước ngoài sống và làm việc tại Đà Nẵng; nhóm thứ hai là bố mẹ mua nhà tặng con cái làm tài sản và nhóm thứ ba là người dân tại các quận có mật độ dân số cao của Đà Nẵng có nhu cầu nâng cấp nơi ở từ mặt đất lên căn hộ cao cấp.

Nhóm cuối cùng là người dân kinh doanh ở Hội An chọn vị trí trung điểm kết nối giao thông để thuận lợi cho việc vào Đà Nẵng chơi và đi làm tại Hội An. Nhóm khách hàng này thường chú ý tới khu vực trung tâm sầm uất hoặc những vùng ven có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai.

Newtown Diamond là lựa chọn lý tưởng cho cả nhu cầu để ở lẫn cơ hội đầu tư

Mặc dù đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, những mặt bằng giá bất động sản tại Đà Nẵng vẫn được nhận định là hấp dẫn so với Hà Nội và TP.HCM với nhiều tiềm năng tăng giá trong tương lai khi Đà Nẵng là thị trường bất động sản được ưu tiên phát triển trong thời gian tới với những động lực tăng trưởng to lớn như cảng Liên Chiểu và trung tâm thương mại tự do Đà Nẵng, cộng hưởng cùng định hướng trở thành điểm đến sự kiện hàng đầu châu Á.

Nắm bắt được mong muốn của bốn nhóm khách hàng chính ở trên, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond hội tụ đầy đủ các yếu tố để được coi là “hàng hiếm” như sở hữu vị trí vừa gần biển vừa gần sân gôn, hệ thống tiện ích đẳng cấp, pháp lý vững vàng…., lý tưởng cho nhu cầu an cư tận hưởng phong cách sống nghỉ dưỡng hàng ngày và nhu cầu đầu tư đón đầu cho giai đoạn tăng trưởng mới của thành phố biển Đà Nẵng.

Newtown Diamond nằm sát biển Mỹ Khê và liền kề sân gôn đẳng cấp Legend Danang Golf Resort trên tâm điểm giao thương sầm uất giữa Đà Nẵng và Hội An

Bên cạnh việc mang lại sự an tâm tuyệt đối về mặt pháp lý, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond xứng đáng là điểm đến hoàn hảo cho các chủ nhân căn hộ với thiết kế mở ấn tượng, tầm nhìn vô cực hướng biển hoặc sân golf, mang lại cảm xúc chạm tới thiên nhiên ở mọi góc nhìn, giúp định hình những chuẩn mực phong cách sống mới, vừa hiện đại vừa có chiều sâu, nơi trục đại lộ kim cương của thành phố biển đáng sống nhất Việt Nam.