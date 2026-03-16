NCB mở rộng hỗ trợ vốn cho hệ sinh thái hàng không

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa triển khai loạt giải pháp tài chính chuyên biệt, hỗ trợ các đại lý vé máy bay và đại lý vé giải trí, nghỉ dưỡng chủ động nguồn lực, tối ưu vận hành và tận dụng hiệu quả các cơ hội kinh doanh.

Sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của du lịch và giao thương quốc tế, Hàng không Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Năm 2025, thị trường ghi nhận hơn 83 triệu lượt hành khách, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 10,7% so với năm trước. Hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng tăng hơn 18%, phản ánh nhu cầu di chuyển và kết nối thương mại ngày càng sôi động.

Đà tăng trưởng này kéo theo sự mở rộng của toàn bộ hệ sinh thái hàng không, từ các hãng bay như “tân binh” Sun PhuQuoc Airways (SPA) với đội hình tàu bay trẻ và định hướng phát triển bài bản, doanh nghiệp dịch vụ mặt đất đến các đại lý vé, đơn vị cung cấp dịch vụ giải trí – nghỉ dưỡng và logistics. Đồng thời, mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh cho hệ thống đại lý vé máy bay và đại lý vé giải trí, nghỉ dưỡng.

Sự ra mắt của SPA vào cuối năm 2025 góp thêm động lực cho đà tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam

Trong bối cảnh đó, nhu cầu vốn lưu động, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và các giải pháp quản trị dòng tiền của doanh nghiệp trong ngành ngày càng gia tăng.

Chủ động dòng tiền, tăng tốc kinh doanh cho đại lý vé máy bay

Nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái hàng không, tiếp nối việc tài trợ vốn cho chiếc tàu bay Airbus A321NX của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) “cập bến” tháng 1 vừa qua, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiếp tục triển khai giải pháp tài chính cho đại lý bán vé máy bay và đại lý bán vé giải trí nghỉ dưỡng với nhiều cơ chế linh hoạt, phù hợp với đặc thù kinh doanh của ngành.

NCB cấp hạn mức thấu chi không tài sản đảm bảo lên tới 3 tỷ đồng cho đại lý bán vé máy bay SPA

Theo đó, các đại lý bán vé máy bay sẽ được cấp ngay hạn mức thấu chi không tài sản bảo đảm lên đến 3 tỷ đồng, đồng thời được cấp thêm hạn mức thấu chi dự phòng thêm 3 tỷ đồng phục vụ nhu cầu mùa cao điểm. Giải pháp này giúp doanh nghiệp chủ động nguồn tiền để đáp ứng nhu cầu thanh toán, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm khi nhu cầu đặt vé tăng mạnh.

NCB cũng cung cấp dịch vụ bảo lãnh tiền đặt cọc và bảo lãnh thanh toán với nhiều ưu đãi về tài sản bảo đảm và phí phát hành, hỗ trợ các đại lý giảm áp lực vốn ban đầu khi hợp tác với các hãng hàng không. Quy trình phê duyệt và giải ngân được tối ưu theo hướng nhanh gọn, hình thức cấp tín dụng linh hoạt theo chu kỳ kinh doanh của khách hàng, giúp đại lý duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả.

NCB mở rộng tài trợ vốn cho hệ sinh thái hàng không, đồng hành phát triển du lịch Việt Nam

Song song với các giải pháp tín dụng, doanh nghiệp còn được hưởng nhiều ưu đãi tài chính đi kèm như miễn phí trọn gói tài khoản thanh toán, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp cạnh tranh. NCB cũng miễn phí sử dụng hệ thống Payroll Portal hỗ trợ quản lý nhân sự và chi lương cho cán bộ nhân viên, miễn phí đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử và hải quan 24/7, giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình quản trị tài chính và vận hành.

Đối với hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, NCB áp dụng nhiều ưu đãi như giảm 50% phí thư tín dụng và nhờ thu nhập khẩu, miễn các loại phí điện, ký hậu vận đơn, bảo lãnh nhận hàng; đồng thời miễn phí chuyển tiền quốc tế trong hai tháng đầu cho khách hàng mới, miễn phí nhận tiền từ nước ngoài và áp dụng tỷ giá ngoại hối cạnh tranh.

Chương trình hiện đang được triển khai cho các đại lý bán vé máy bay của Sun PhuQuoc Airways, qua đó góp phần củng cố mạng lưới phân phối và hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho hãng hàng không mới trên thị trường.

Đồng hành cùng đại lý vé du lịch, nghỉ dưỡng mở rộng kinh doanh

Không chỉ tập trung vào hệ thống đại lý vé máy bay, NCB còn triển khai các giải pháp tài chính dành cho đại lý vé giải trí và nghỉ dưỡng, gồm cả đại lý cấp 1 và cấp 2.

Với nguồn vốn kịp thời từ NCB, các đại lý phân phối vé có thể gia tăng năng lực bán hàng và nắm bắt tốt hơn các cơ hội kinh doanh

Theo đó, NCB cung cấp hạn mức lên đến 5 tỷ đồng đối với khách hàng có tài sản bảo đảm và tối đa 2 tỷ đồng đối với khách hàng không có tài sản bảo đảm. Doanh nghiệp cũng được miễn phí thiết lập và sử dụng tài khoản thấu chi, giúp việc tiếp cận và sử dụng nguồn vốn thuận tiện, linh hoạt hơn trong quá trình kinh doanh.

Nhờ nguồn vốn kịp thời, các đại lý có thể chủ động hơn trong việc phân phối sản phẩm du lịch, gia tăng năng lực bán hàng và nắm bắt tốt hơn các cơ hội kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng phục hồi mạnh mẽ.

Việc triển khai các giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho đại lý vé máy bay và các đơn vị phân phối vé giải trí, nghỉ dưỡng là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng tài trợ vốn của NCB đối với lĩnh vực hàng không và đồng hành phát triển du lịch Việt Nam. Qua đó, góp phần tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp và hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phát triển hiệu quả, bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.