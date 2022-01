Mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch là cấp bách nhưng phải công khai, minh bạch

Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn diễn ra chiều 5-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, việc mua sắm vật tư y tế là cấp thiết, cấp bách vì liên quan đến sức khỏe, tính mạng người dân. Tuy nhiên, quá trình này phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch. Thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện có sai phạm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành và người dân Thủ đô đã thực hiện tốt yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022, vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa không để xảy ra tụ tập đông người. Các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đã thể hiện trách nhiệm cao với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý và hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Trong khi đó, các lực lượng tuyến đầu như công an, quân đội, y tế, các tổ Covid-19 cộng đồng, tổ hỗ trợ quản lý F0 tại nhà tiếp tục có đóng góp quan trọng, giúp thành phố kiểm soát tình hình dịch bệnh. Nhờ sự chung sức của các lực lượng, nhất là cung ứng thuốc điều trị kịp thời, nên chủ yếu các ca F0 ở thể nhẹ (93,5% F0 được điều trị ở tầng 1, tức là điều trị ở nhà hoặc cơ sở thu dung của xã, phường, thị trấn) đã được tiếp cận thuốc và chăm sóc sớm.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng biểu dương ngành Y tế Thủ đô đã ban hành quy trình, tập huấn và tổ chức tiêm vắc xin tại nhà cho người dân khó khăn trong việc đi đến điểm tiêm, góp phần giảm số lượng người nguy cơ cao chưa tiêm vắc xin từ 23.000 xuống còn 15.000 người; hoan nghênh các doanh nghiệp hỗ trợ và Thành đoàn Hà Nội có sáng kiến lập trạm “ATM ô xy” miễn phí...

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy nhận định, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca F0 phát sinh hằng ngày tăng cao, số ca ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn. Đây là điều tất yếu khi mở lại hoạt động và thực hiện bình thường mới. Thực tế này đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và người dân tiếp tục không được lơ là, chủ quan; thực hiện tốt chuyển trạng thái từ “zero Covid” sang quản lý rủi ro; phải xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới để vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, trước hết là chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó ở mức cao hơn. Các sở, ngành chức năng và các địa phương phối hợp rà soát để tiến hành mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư xét nghiệm, tạo điều kiện cho y tế cơ sở chỉ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

“Việc mua sắm vật tư y tế là cần thiết, cấp bách vì liên quan đến sức khỏe, tính mạng người dân; nhưng phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch. Thành phố nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi. Nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền để cả người dân và cán bộ, công chức không chủ quan trước dịch bệnh; thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch theo cấp độ dịch; hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người...

Đồng chí nhấn mạnh, phòng chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thành phố kiên trì phân cấp, giao quyền, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ để các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phát huy cao nhất hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại cơ sở. Cấp ủy Đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các địa phương tiếp tục rà soát năng lực y tế cơ sở trên quy mô dân số để bố trí các trạm y tế lưu động đủ đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ điều trị F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng tại cơ sở và tại nhà. Đây là biện pháp rất quan trọng để hạn chế số ca F0 phải chuyển tầng, giảm tải cho y tế tuyến trên. Việc phân tầng điều trị phải công khai, minh bạch để người dân yên tâm.

Ngành Y tế phối hợp với các địa phương tiếp tục huy động đội ngũ cán bộ y tế nghỉ hưu, y tế tư nhân, sinh viên y tế tham gia phòng, chống dịch; đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người đủ điều kiện, tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi; tiêm vắc xin cho người đủ điều kiện nhưng chưa tiêm... Kiến nghị với Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ thành phố đủ cơ số thuốc để điều trị sớm các ca F0 nhằm hạn chế rủi ro và giảm số lượng bệnh nhân phải chuyển tầng điều trị.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Đảng đoàn HĐND thành phố phối hợp chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện các cơ chế chính sách đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhất là bảo đảm đủ nhân lực, nguồn lực; chính sách cho lực lượng tuyến đầu, chính sách hỗ trợ đối với các lực lượng tình nguyện...

Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo sát sao công tác quản lý lễ hội dịp Tết Nguyên đán và đầu xuân mới phù hợp với tình hình dịch bệnh và bám sát chỉ đạo của Chính phủ; lấy mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe người dân.

(Theo Báo Hà Nội mới)