Một công ty được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Trung Quốc

Đây là nội dung chính trong quyết định về việc nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh do ông Lê Việt Dũng - Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược- ký.

Theo quyết định này, Cục Quản lý Dược cho phép Công ty TNHH 1 thành viên Dược Sài Gòn (số 18-20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP. HCM) nhập khẩu lô vaccine phòng COVID-19 Vero-Cell của Sinopharm (Trung Quốc) nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống dịch.

Số lượng nhập của lô hàng là 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc sản xuất, thuộc đơn hàng số 272/ĐH-SPC-XNK đề ngày 1/7. Vaccine được nhập khẩu để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phải đáp ứng các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vaccine được ban hành kèm theo quyết của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH 1 thành viên Dược Sài Gòn phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng vaccine nhập khẩu, đảm bảo việc bảo quản vaccine tại các cơ sở bảo quản theo đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến chất lượng vaccine nhập khẩu, đồng thời, bảo đảm việc sử dụng vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Do đơn hàng vaccine có giá trị 1 năm nên Cục Quản lý Dược đề nghị Công ty phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu, lưu thông, phân phối thuốc và các quy định về dược có liên quan.