Lý do nên chọn Hadana Boutique Resort và Handana Boutique Hotel khi đến Đà Nẵng và Hội An

Hadana Boutique là chuỗi khách sạn và nhà hàng “Boutique” tại Đà Nẵng và Hội An. Nằm ở những vị trí đắc địa gần các điểm du lịch nổi tiếng, nơi đây được khẳng định về phòng cách phục vụ chân thành, tận tâm, cam kết mang lại trải nghiệm đáng nhớ.

HADANA BOUTIQUE RESORT HOI AN

Địa chỉ: 538 Cửa Đại, Phường Sơn Phong, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

SĐT Đặt Phòng: 02353.757.666

Web: www.bellemaisonhadana.com

Nằm cách Phố Cổ Hội An chỉ 700m, Hadana Boutique Resort Hoi An là sự kết hợp, gói gém những nét độc đáo của di sản và văn hóa Hội An để tạo nên một nét quyến rũ đầy mê hoặc và thanh bình đặc biệt.

Năm 2023, sau quá trình nâng cấp, khu nghỉ dưỡng có 95 phòng được thiết kế tinh tế, trang nhã cùng dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn sao. Đến Hadana Boutique Resort Hoi An để trải nghiệm du dịch và tận hưởng vẻ đẹp yên bình của Phố Hội bạn nhé!

Còn nếu bạn bạn muốn tận hưởng cuộc sống đương đại nhộn nhịp thì hãy đến với Khách sạn Hadana Boutique Hotel Da Nang

HADANA BOUTIQUE HOTEL DA NANG

Địa chỉ: Lô H1-04 đến H1 – 06 đường Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng

SĐT Đặt Phòng: 0905.909.004

Web: www.hadanaboutiquedanang.com

Cách cầu Sông Hàn 500m, cách bãi biển Mỹ Khê 1km, Hadana Boutique Hotel Da Nang với tiêu chuẩn 3 sao là sự lựa chọn hoàn hảo cho chuyến du lịch, nghỉ dưỡng hoặc công tác tới Đà Nẵng. Với 52 phòng khách sạn trang trí thanh lịch, hệ thống tiện ích gồn spa, hồ bơi, nhà hàng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn khi lưu trú tại Thành phố biển xinh đẹp