Liên kết du lịch 6 tỉnh vùng Tây Bắc - Khai phá tiềm năng, vững bước tương lai

Trong khuôn khổ Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên năm 2025, sáu tỉnh vùng Tây Bắc gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ đã phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc – TP. Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm khẳng định tiềm năng, thế mạnh và mở ra hướng đi mới cho sự phát triển bền vững của du lịch khu vực.

Tây Bắc là vùng đất hội tụ nhiều lợi thế hiếm có. Thiên nhiên hùng vĩ với dãy Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Mộc Châu, thung lũng Mường Thanh… tạo nên bức tranh cảnh quan đa sắc. Văn hóa bản địa đặc sắc với hơn 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, các lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian, ẩm thực độc đáo là nguồn tài nguyên vô giá để phát triển du lịch trải nghiệm. Bên cạnh đó, bề dày lịch sử hào hùng, đặc biệt là Chiến thắng Điện Biên Phủ, đã đưa Tây Bắc trở thành điểm đến “về nguồn” mang giá trị tinh thần sâu sắc.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch Tây Bắc – TP Hồ Chí Minh năm 2025

Bên cạnh tiềm năng, du lịch Tây Bắc vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, một số điểm đến khó tiếp cận, sản phẩm du lịch còn trùng lặp, thiếu tính liên kết. Công tác quảng bá chưa đồng bộ, ứng dụng công nghệ còn hạn chế, thông tin du lịch phân tán, chưa theo kịp xu thế chuyển đổi số. Đây là những rào cản cần sớm tháo gỡ để du lịch Tây Bắc bứt phá.

Trong bối cảnh hội nhập, Tây Bắc có nhiều cơ hội. Sự liên kết với TP. Hồ Chí Minh – trung tâm du lịch và cửa ngõ quốc tế – mở ra nguồn khách dồi dào trong và ngoài nước. Xu hướng du lịch trải nghiệm thiên nhiên, khám phá văn hóa bản địa ngày càng được du khách ưa chuộng. Đồng thời, Nhà nước ngày càng quan tâm đến phát triển du lịch bền vững, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các địa phương.

Tuy nhiên, Tây Bắc cũng phải đối diện với nhiều thách thức: cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm du lịch khác; tác động của biến đổi khí hậu đến cảnh quan và hệ sinh thái; nguy cơ mai một bản sắc văn hóa nếu khai thác du lịch thiếu định hướng. Những thách thức này đòi hỏi các tỉnh trong vùng phải có chiến lược liên kết chặt chẽ, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng vừa bảo tồn giá trị văn hóa – thiên nhiên.

Ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT IGB Group đưa ra đề xuất giải pháp du lịch liên kết các tỉnh bằng ứng dụng công nghệ

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần IGB (IGB Group), cho biết:

“Đồng hành cùng Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên 2025, IGB rất vinh dự được giới thiệu hệ thống giải pháp công nghệ toàn diện nhằm thúc đẩy du lịch Tây Bắc phát triển bền vững và hội nhập. Trọng tâm của giải pháp là thiết lập bản đồ du lịch số liên minh Tây Bắc, tích hợp đầy đủ điểm đến, dịch vụ, tuyến hành trình của các tỉnh. Đây sẽ là nền tảng để ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong điều hành du lịch thông minh, vừa khai thác hiệu quả, vừa giữ gìn bản sắc.

Bên cạnh đó, IGB đề xuất xây dựng cổng du lịch liên vùng Tây Bắc nhằm kết nối dữ liệu, tạo nền tảng chung cho quảng bá, quản lý và cung cấp thông tin minh bạch; đồng thời triển khai thẻ du lịch số Tây Bắc dành cho du khách trong và ngoài nước, cho phép chi tiêu và lựa chọn theo gói, tự động liên kết với dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan để mang lại sự tiện lợi và minh bạch.

Chúng tôi cũng chú trọng tới ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, cũng như giải pháp cá nhân hóa trải nghiệm du lịch thông qua AI và dữ liệu lớn, gợi ý điểm đến và dịch vụ phù hợp. Đặc biệt, IGB mong muốn góp phần số hóa đặc trưng văn hóa Tây Bắc bằng VR và AR, tái hiện lễ hội, cảnh quan, đời sống văn hóa – hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Những giải pháp này không chỉ mang đến sự đổi mới trong quản lý và quảng bá, mà còn đơn giản hóa trải nghiệm, gia tăng an toàn và niềm tin của du khách. IGB cam kết đồng hành cùng các địa phương trong hành trình đưa du lịch Tây Bắc trở thành điểm sáng của du lịch Việt Nam.”

Đồng chí Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu

Đồng chí Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh:

“Điện Biên đang từng bước khẳng định thương hiệu du lịch lịch sử - văn hóa – sinh thái đặc trưng. Việc ứng dụng bản đồ số và cổng du lịch liên vùng như đề xuất của IGB sẽ giúp Điện Biên kết nối sâu hơn với các tỉnh Tây Bắc, đồng thời giới thiệu đến du khách hành trình trải nghiệm trọn vẹn từ chiến trường lịch sử đến thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đặc sắc. Đây là cơ hội để Điện Biên nâng cao hiệu quả quảng bá, mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Festival Tinh hoa Tây Bắc năm 2025 đang tạo sức hút mạnh mẽ.”

Đồng chí Vừ A Bằng - Phó Bí thư UBND tỉnh Điện Biên ủng hộ giải pháp mà IGB Group đưa ra

Ở tầm chiến lược, đồng chí Vừ A Bằng - Phó Bí thư UBND tỉnh Điện Biên, khẳng định:

“Điện Biên xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc ứng dụng công nghệ thông minh trong điều hành, quản lý, quảng bá du lịch là xu thế tất yếu. Giải pháp từ IGB không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn là công cụ để liên kết các địa phương, tạo dựng hình ảnh chung cho cả vùng Tây Bắc. UBND tỉnh Điện Biên sẵn sàng phối hợp và tạo điều kiện để triển khai, góp phần đưa du lịch Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng.”

Sự liên kết phát triển du lịch giữa 6 tỉnh Tây Bắc với TP. Hồ Chí Minh không chỉ là sự hợp tác mang tính thời điểm, mà còn là bước đi dài hạn, góp phần đưa Tây Bắc trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Trong tiến trình ấy, công nghệ số – với những giải pháp sáng tạo của IGB – sẽ là cánh tay nối dài, tạo động lực mạnh mẽ cho sự chuyển mình của du lịch Tây Bắc trong kỷ nguyên số.

Liên kết – Đổi mới – Bền vững chính là chìa khóa để Tây Bắc không chỉ gìn giữ tinh hoa, mà còn lan tỏa những giá trị độc đáo ra thế giới.