Làn sóng COVID-19 thứ 4: Khi đã nhiễm bệnh, người già hay trẻ cũng phải đối mặt với nguy cơ tử vong

Đây là nhận định của BSCKII. Nguyễn Trung Cấp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – về COVID-19 – căn bệnh đang khiến cả thế giới chao đảo.

Trước COVID-19, người trẻ khỏe cũng không thể chủ quan

Theo BS. Cấp, Việt Nam đã trải qua 3 làn sóng dịch COVID-19. Làn sóng đầu tiên đến từ chủng virus nguyên phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) có một số bệnh nhân nặng nhưng chưa có ca tử vong. Làn sóng thứ 2 ở Đà Nẵng vẫn với chủng virus này nhưng bùng phát trong bệnh viện khiến 35 bệnh nhân tử vong – hầu hết đều là những bệnh nhân rất nặng và có nhiều bệnh nền. Làn sóng thứ 3 ở Hải Dương với biến chủng của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Anh. Mặc dù số người mắc khá lớn nhưng hầu hết ở những người trẻ, số ca nặng không nhiều và không có ca tử vong.

Thực tế, người quá lớn tuổi có thể tự nhiên mất mà không do bệnh lý gì (chết già). Nên khi mắc COVID-19 cộng thêm chết do bệnh lý (chết bệnh) thì tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao hơn người trẻ. Không chỉ vậy, diễn biến của COVID-19 ở người già cũng phức tạp và điều trị khó khăn hơn người trẻ tuổi. So sánh giữa nguy cơ tử vong của các nhóm bệnh nhân khác nhau, các nhà thống kê thường dùng khái niệm tỷ suất chênh (Odd Ratio- OR) để đo lường sự tác động của các yếu tố đến các nguy cơ mắc bệnh hay tử vong.

Thống kê trên 64. 781 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại 592 bệnh viện ở Mỹ năm 2020 cho thấy: Tỷ lệ tử vong chung ở các bệnh nhân mắc COVID-19 nặng là khoảng 20,3%. So với nhóm 18-34 tuổi thì nguy cơ tử vong của nhóm bệnh nhân trên 80 tuổi tuổi có tỷ suất chênh OR=16,2. So với người khỏe mạnh thì nhóm bệnh nhân có bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong cao hơn với tỷ suất chênh OR=1,9.

Qua số liệu này có thể thấy: Cứ 100 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng trẻ khỏe thì có khoảng 20 người tử vong. Do đó, nhóm 100 bệnh nhân trên 80 tuổi sẽ tử vong khoảng 66 người. Cùng lứa tuổi, nhóm bệnh nhân bình thường tử vong 20 người thì nhóm người mắc bệnh tiểu đường sẽ có 32 người tử vong.

“Như vậy, khi nhiễm COVID-19, bất kỳ ai hay lứa tuổi nào đều có khả năng diễn biến nặng và đều có thể tử vong. Thực tế ngay từ đầu vụ dịch, tại Vũ hán đã ghi nhận bác sĩ Lý Văn Lượng mới 34 tuổi vẫn bị tử vong. Sau đó một loạt những người nổi tiếng khỏe mạnh như nữ cầu thủ Elham Sheikhi của Iran tử vong ở tuổi 23, lực sĩ Victor Luna ở Brazil,qua đời vì COVID-19 ở tuổi 37, lực sĩ đa tài Dmitriy Stuzhuk ở Ukraina, một người không chịu tin rằng có bệnh COVID-19 đã qua đời vì chính bệnh này ở tuổi 33” – BS. Cấp cho hay.

Nguy cơ tử vong do COVID-19 phụ thuộc vào nhiều yếu tố

BS. Cấp cho hay: Nguy cơ tử vong của bệnh nhân mắc COVID-19 phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết là cơ địa, tuổi tác, các bệnh lý kèm theo và khả năng miễn dịch giúp cơ thể chống đỡ bệnh tật. Sau nữa phụ thuộc vào diễn biến và độc lực của từng chủng virus. Nó cũng phụ thuộc nhiều vào khả năng chẩn đoán, điều trị của các thầy thuốc, khả năng cung cấp về giường bệnh, nhân lực, oxy, thuốc men và trang bị hồi sức cấp cứu của hệ thống y tế. Thực tế tại Ấn Độ hiện nay cho thấy, khi hệ thống y tế bị quá tải thì không thể đảm bảo được việc điều trị có hiệu quả.

Hiện, Việt Nam đang đối mặt với làn sóng dịch thứ 4, chủ yếu do chủng Ấn độ gây ra. Vụ dịch này có quy mô và tính phức tạp cao hơn các vụ dịch trước vì nó bùng phát cả ở trong những bệnh viện - nơi có nhiều người bệnh nặng, nhiều bệnh lý nền, cả ở trong cộng đồng nhiều địa phương, cả ở trong các khu công nghiệp lớn.

Đến nay, cả nước đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên và đang còn rất nhiều bệnh nhân nặng. Đặc điểm diễn biến bệnh do chủng virus mới này còn đang cần nghiên cứu tiếp. Tuy nhiên, để hạn chế tỷ lệ tử vong, các bác sĩ trong bệnh viện không chỉ lưu tâm đến nhóm bệnh nhân có tuổi, có bệnh nền mà còn phải đảm bảo việc điều trị tốt cho cả nhóm người trẻ khỏe. Điều này đòi hỏi phải nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị ở tất cả các tuyến, ưu tiên nguồn lực, đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư hóa chất và trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị.

Khi cả thế giới đang chống chọi với đại dịch, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thì mỗi người đều phải thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, tuân thủ các chỉ định cách ly giãn cách khi được yêu cầu để hạn chế số người mắc không vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống điều trị.