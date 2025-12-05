La Pura được vinh danh, Phát Đạt thêm chứng thực cho chiến lược phát triển mới

Ngày 3/12, tại lễ Bình chọn và Vinh danh Thương hiệu & Sản phẩm BĐS tiêu biểu Vùng Động lực phía Nam 2025 do VNREA tổ chức, dự án La Pura của Phát Đạt (PDR) được vinh danh trong “Top 5 dự án đô thị TOD tiềm năng nhất vùng”.

Với giải thưởng này, La Pura một lần nữa được ghi nhận trong danh sách các dự án nổi bật trên thị trường hiện nay. Đồng thời, những bước đi chiến lược của Phát Đạt trong phát triển sản phẩm mới đang tiếp tục được nhìn nhận bởi giới chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đòi hỏi những sản phẩm bất động sản thực chất, bài bản và bám sát quy hoạch hạ tầng.

Dự án La Pura được vinh danh trong hạng mục “Top 5 dự án phát triển đô thị TOD tiềm năng nhất tại Vùng động lực phía Nam”.

Sự công nhận từ hệ thống đánh giá của VNREA có ý nghĩa quan trọng bởi chương trình bình chọn áp dụng bộ tiêu chí toàn diện, gồm mức độ phù hợp nhu cầu sống mới của gia đình hiện đại, khả năng kết nối hạ tầng – tiện ích, và chất lượng thi công gắn với hiệu quả kinh tế – vận hành. Trong bối cảnh các dự án ngày càng được đánh giá không chỉ qua hình thức mà qua giá trị sử dụng thực, việc La Pura vượt qua nhiều đề cử tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cho thấy dự án đáp ứng đồng thời cả ba khía cạnh quan trọng nhất của bất động sản đô thị hiện đại.

Một trong những điểm mạnh tạo nên lợi thế của La Pura chính là khả năng gắn kết nhu cầu an cư của gia đình trẻ với không gian sống hài hòa. Thiết kế căn hộ được phát triển theo hướng mở, tối ưu hóa ánh sáng và thông gió, tạo sự kết nối tự nhiên giữa các khu vực sinh hoạt.

Cách tổ chức mặt bằng đề cao sự giao tiếp giữa các thành viên, đồng thời mở ra những khoảng không gian riêng tư đủ đầy – điều mà phần lớn nhóm khách hàng thế hệ mới đặc biệt quan tâm. Triết lý “không gian sống liền mạch” mà dự án theo đuổi phù hợp với xu hướng tổ ấm đa chức năng, nơi cư dân có thể làm việc, thư giãn và sinh hoạt gia đình trong một tổng thể vận hành mạch lạc.

Bối cảnh hạ tầng đang phát triển mạnh tại Vùng Động lực phía Nam là tầng giá trị thứ hai góp phần định hình sức hấp dẫn của La Pura. Dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới giao thông đang mở rộng, kết nối dễ dàng đến các trung tâm kinh tế – giáo dục – y tế trong khu vực.

Việc di chuyển thuận tiện giúp giảm đáng kể chi phí thời gian của cư dân, đồng thời nâng tầm giá trị sử dụng khi sinh hoạt, làm việc và tiếp cận dịch vụ đều nằm trong bán kính gần. Sự bổ trợ của hạ tầng không chỉ giúp La Pura phù hợp với cuộc sống đô thị hiện đại mà còn đặt dự án vào nhóm bất động sản được hưởng lợi dài hạn theo nguyên lý phát triển TOD – nơi giao thông, dịch vụ và cư trú được tích hợp tối ưu.

Trong nội khu, hệ thống ti ện ích được tổ chức theo định hướng “trải nghiệm liên tục”, đảm bảo cư dân luôn được thụ hưởng các giá trị sống từ mảng xanh, cảnh quan, thể thao, giải trí đến không gian cộng đồng. Sự chỉn chu này giúp La Pura tạo được dấu ấn trong tiêu chí “tiện ích hoàn thiện”, vốn là một phần quan trọng trong bộ thang đo của giải thưởng. Mức độ đầu tư vào cảnh quan và công trình dịch vụ cũng cho thấy định hướng của Phát Đạt trong việc phát triển những dự án tạo trải nghiệm sống thực, không chạy theo hình thức, đồng thời tăng khả năng vận hành hiệu quả sau bàn giao.

Yếu tố thứ ba giúp La Pura thuyết phục hội đồng thẩm định đến từ chất lượng thi công và tính khả thi trong vận hành. Phát Đạt vốn là doanh nghiệp được biết đến với cam kết về tiến độ và sự bài bản trong triển khai. Với La Pura, Công ty đang tiếp tục cho thấy điều đó. Đầu tư nghiêm túc vào vật liệu, kỹ thuật thi công và quy trình giám sát giúp dự án đảm bảo chất lượng hoàn thiện. Trong khi đó, bài toán vận hành được tính ngay từ giai đoạn thiết kế giúp tối ưu chi phí, nâng hiệu quả khai thác và tạo thuận lợi cho cư dân khi sử dụng.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia đánh giá La Pura là dự án cân bằng tốt giữa mục tiêu an cư và tiềm năng gia tăng giá trị theo tiến trình đô thị hóa.

Điều đáng chú ý là sự vinh danh dành cho La Pura diễn ra trong thời điểm Phát Đạt đang đẩy mạnh tái cấu trúc chiến lược sản phẩm theo hướng bám sát nhu cầu thực và quy hoạch hạ tầng mới. Việc dự án được ghi nhận bởi giới chuyên môn chứng minh rằng hướng đi của doanh nghiệp theo tiêu chí tập trung vào sản phẩm phù hợp, bền vững, dễ hấp thụ đang phát huy hiệu quả. La Pura trở thành minh chứng cụ thể cho chiến lược phát triển dự án dựa trên ba yếu tố cốt lõi là lựa chọn vị trí có động lực hạ tầng, thiết kế sản phẩm gắn với nhu cầu của khách hàng và đảm bảo tính vận hành – khai thác thực tế.

Giải thưởng “Top 5 dự án phát triển đô thị TOD tiềm năng nhất tại Vùng động lực phía Nam” không chỉ là sự ghi nhận cho riêng La Pura mà còn góp phần củng cố uy tín thương hiệu Phát Đạt tại thị trường phía Nam. Khi thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng, pháp lý và tính thực tế của sản phẩm, những dự án được phát triển dựa trên hạ tầng, nhu cầu và khả năng vận hành sẽ có lợi thế rõ rệt. Việc dự án La Pura được vinh danh ở một sân chơi chuyên môn chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tầm nhìn đó của Phát Đạt.