Người lao động PMS trao 100 phần quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Ngày 28/11/2025, lãnh đạo và người lao động CTCP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí đã tới thăm hỏi, sẻ chia, hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt thiên tai kéo dài thời gian qua.

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22/11/2025 đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đây được đánh giá là một trong những đợt thiên tai nặng nề nhất trong nhiều năm qua, khi chỉ trong vài ngày, lũ quét đã gây ra tình trạng sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng trăm ngôi nhà cùng công trình hạ tầng bị hư hỏng, tài sản bị cuốn trôi, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng xã hội.

Người lao động PMS trao quà hỗ trợ cho bà con tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

Theo ghi nhận, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai hiện vẫn còn nhiều nơi bị ngập và chưa có điện sinh hoạt, người dân còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tại đây, PMS đã trao hơn 100 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột nêm… cùng tiền mặt, với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Những phần quà này nhằm góp phần giúp bà con tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Ông Võ Ngọc Tuyên, Phó Giám đốc PMS trao quà hỗ trợ người dân

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), PMS đã triển khai chương trình từ sự đóng góp của người lao động, nguồn hỗ trợ từ Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình Dầu khí (PVMR) và quỹ phúc lợi của Công ty. Người dân tại xã Tuy Phước Đông đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến người lao động PMS, cùng Tổng công ty PVMR đã kịp thời quan tâm, sẻ chia và đồng hành với bà con trong thời điểm gian khó.

PMS đã trao hơn 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai

Chia sẻ về chương trình thiện nguyện này, ông Phan Đình Hậu, Chủ tịch Công đoàn PMS cho biết: "Đồng cảm trước những khó khăn mà bà con gặp phải do thiên tai, PMS đã nhanh chóng vận động, huy động mọi nguồn lực có thể để kịp thời hỗ trợ cho bà con. Những món quà hôm nay tuy không lớn, nhưng là tấm lòng sẻ chia của tập thể PMS, mong bà con sớm ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn".