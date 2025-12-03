Người lao động PMS trao 100 phần quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22/11/2025 đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đây được đánh giá là một trong những đợt thiên tai nặng nề nhất trong nhiều năm qua, khi chỉ trong vài ngày, lũ quét đã gây ra tình trạng sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng trăm ngôi nhà cùng công trình hạ tầng bị hư hỏng, tài sản bị cuốn trôi, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng xã hội.
Theo ghi nhận, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai hiện vẫn còn nhiều nơi bị ngập và chưa có điện sinh hoạt, người dân còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tại đây, PMS đã trao hơn 100 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột nêm… cùng tiền mặt, với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Những phần quà này nhằm góp phần giúp bà con tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), PMS đã triển khai chương trình từ sự đóng góp của người lao động, nguồn hỗ trợ từ Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa công trình Dầu khí (PVMR) và quỹ phúc lợi của Công ty. Người dân tại xã Tuy Phước Đông đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến người lao động PMS, cùng Tổng công ty PVMR đã kịp thời quan tâm, sẻ chia và đồng hành với bà con trong thời điểm gian khó.
Chia sẻ về chương trình thiện nguyện này, ông Phan Đình Hậu, Chủ tịch Công đoàn PMS cho biết: "Đồng cảm trước những khó khăn mà bà con gặp phải do thiên tai, PMS đã nhanh chóng vận động, huy động mọi nguồn lực có thể để kịp thời hỗ trợ cho bà con. Những món quà hôm nay tuy không lớn, nhưng là tấm lòng sẻ chia của tập thể PMS, mong bà con sớm ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn".
Thời gian vừa qua, nhiều tỉnh, thành trên cả nước liên tục hứng chịu những đợt thiên tai nặng nề do mưa lũ. Với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tích cực triển khai các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng. Cụ thể, Tập đoàn đã dành 14 tỷ đồng để hỗ trợ các thiệt hại do cơn bão số 3; 5 tỷ đồng cho cơn bão số 5; 53 tỷ đồng cho thiệt hại từ các cơn bão số 10 và số 11.
Riêng trong đợt mưa lũ tại miền Trung, Petrovietnam đã ủng hộ tổng cộng 16 tỷ đồng, trong đó Quảng Trị nhận 3 tỷ đồng, Huế 5 tỷ đồng, Đà Nẵng 5 tỷ đồng và Quảng Ngãi 3 tỷ đồng. Hiện nay, Tập đoàn đang hoàn tất thủ tục ủng hộ thiệt hại do cơn bão số 13 và mưa lũ tại một số tỉnh gồm Gia Lai 10 tỷ đồng, Đắk Lắk 5 tỷ đồng, Khánh Hòa 5 tỷ đồng, Lâm Đồng 5 tỷ đồng, Quảng Ngãi bổ sung thêm 2 tỷ đồng, tổng cộng là 27 tỷ đồng. Tổng số tiền hỗ trợ đến nay đã lên tới hơn 115 tỷ đồng.
Tập đoàn và các đơn vị thành viên vẫn đang tiếp tục vận động quyên góp để chung tay giúp bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
