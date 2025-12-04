The Banker vinh danh SHB là Ngân hàng của năm 2025

Ngày 3/12, tại London (Anh), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được The Banker vinh danh là “Ngân hàng của năm 2025” (Bank of the Year 2025) – một trong những giải thưởng uy tín và được mong đợi nhất của ngành tài chính – ngân hàng toàn cầu.

Giải thưởng “Bank of the Year” do The Banker - ấn phẩm thuộc Financial Times (trụ sở tại London, Anh) tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các ngân hàng hàng đầu tại các quốc gia trên thế giới, ghi nhận những thành tích xuất sắc về hiệu quả hoạt động, chiến lược đổi mới, đóng góp cộng đồng và tác động tích cực đối với thị trường.

Việc SHB được lựa chọn là “Ngân hàng của năm 2025” phản ánh những bước tiến mạnh mẽ của ngân hàng trong thời gian qua, đặc biệt ở các lĩnh vực như chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị – vận hành, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và triển khai các chương trình tài chính toàn diện, góp phần tạo tác động tích cực đến cộng đồng.

Giải thưởng từ The Banker cũng tiếp tục củng cố vị thế của SHB trong khu vực, đồng thời khẳng định nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc vươn tầm quốc tế và nâng cao chuẩn mực hoạt động theo thông lệ toàn cầu.

“Giải thưởng do The Banker trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững của SHB.

Trên hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB sẽ không ngừng ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến giá trị cho khách hàng, cộng đồng; tiếp tục kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới xã hội ở nhiều lĩnh vực kinh tế - văn hóa, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới hùng cường và thịnh vượng của dân tộc”, đại diện SHB chia sẻ.

SHB SAHA mang đến những trải nghiệm tiêu dùng số mới cho khách hàng

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2024 và hiện đã vượt kế hoạch năm 2025, hướng đến mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2026. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 18,9%, là một trong những ngân hàng kiểm soát tỷ lệ CIR tốt nhất toàn ngành. SHB duy trì vị thế trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam về vốn điều lệ.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, SHB đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tập trung hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, tự động hóa quy trình và phát triển hệ sinh thái số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngân hàng đã ra mắt ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới – SHB SAHA, một phiên bản nâng cấp toàn diện so với SHB Mobile. Sự ra đời của SHB SAHA đánh dấu bước đột phá quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của SHB, hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng không giới hạn, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch và quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi cho khách hàng trong kỷ nguyên số.

Từ đầu năm đến nay, SHB được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh tại các giải thưởng uy tín, tiêu biểu như giải thưởng “Ngân hàng có Sáng kiến Giải pháp Thanh toán tốt nhất Việt Nam” (The Asian Banker); “Ngân hàng tốt nhất cho Khách hàng khu vực công tại Việt Nam” (FinanceAsia); “Ngân hàng Việt Nam có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất” (Global Finance)…

SHB tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng

Song hành với hoạt động kinh doanh, SHB luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trước những ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra trong thời gian qua, SHB cùng với T&T Group và SHS đã ủng hộ bà con tỉnh Thái Nguyên 2 tỷ đồng, tỉnh Lạng Sơn 2 tỷ đồng, tỉnh Cao Bằng 500 triệu đồng…

Mới đây, SHB và các công ty trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng trao tặng kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa dành cho các hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hạnh Phúc (Lào Cai) trị giá 1,2 tỷ đồng. Hành trình lan tỏa tâm yêu thương của SHB vẫn đang tiếp tục đến với các tỉnh thành khác, chung tay lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần cải thiện điều kiện sống và hỗ trợ bà con vươn lên ổn định cuộc sống.

SHB đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.