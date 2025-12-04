Đảng bộ Bộ máy Quản lý và Điều hành Petrovietnam thi đua "Về đích sớm"

Đảng bộ Bộ máy Quản lý và Điều hành (BMQL&ĐH), Petrovietnam đã đồng loạt triển khai sinh hoạt chi bộ, quán triệt tinh thần “Về đích sớm”, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ngày 3/12, các chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ máy Quản lý và Điều hành (BMQL&ĐH) Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã đồng loạt triển khai sinh hoạt chi bộ, quán triệt tinh thần “Về đích sớm”, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng khi tổng kết hoạt động chi bộ trong năm qua và đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2026 tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BMQL&ĐH Tập đoàn.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam sinh hoạt tại Chi bộ Thăm dò Khai thác Dầu khí.

Tại các chi bộ, nội dung được tập trung triển khai là công tác tư tưởng trong thực hiện Kết luận số 208-KL/TW ngày 11/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đảng tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi từng cấp ủy và đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, tạo sự thống nhất cao khi toàn Tập đoàn bước vào giai đoạn hoàn thiện mô hình “Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia” với quy mô và yêu cầu mới.

Tại buổi sinh hoạt, cùng với các nội dung triển khai, các đảng viên kiểm tra, theo dõi các nội dung trên Sổ tay đảng viên điện tử.

Song song đó, các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2025) - thời điểm nhìn lại hành trình vượt khó, đổi mới và đóng góp của Petrovietnam đối với đất nước; kết quả Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII và tiến trình hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, đợt sinh hoạt lần này nhấn mạnh nội dung được Tập đoàn đẩy mạnh triển khai là Chiến lược khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Petrovietnam sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Ban KHCN&CĐS

Chiến lược này chính là “trục dẫn đường”, giúp Petrovietnam khẳng định vị thế mới trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, hướng đến vào Fortune Global 500. Các chi bộ đã lan tỏa nội dung bài viết “Chiến lược KHCN bảo đảm lộ trình Petrovietnam vào Fortune Global 500” và “Từ giàn khoan đến các nguồn năng lượng mới - 50 năm làm chủ công nghệ chiến lược”.

Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Petrovietnam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy BMQL&ĐH phổ biến, quán triệt các nội dung tại sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Các chi bộ/đảng bộ trong Đảng bộ BMQL&ĐH Tập đoàn đã quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược KHCN, ĐMST và CĐS đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 của Tập đoàn; trao đổi, thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá của chiến lược phát triển, chương trình/kế hoạch hành động của đơn vị.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV Petrovietnam sinh hoạt tại Chi bộ Ban Chiến lược.

Đồng chí Trần Hồng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV Petrovietnam sinh hoạt ở Chi bộ Quản lý Hợp đồng Dầu khí và phát triển dự án E&P.

Một nội dung mới được tất cả chi bộ đồng loạt thực hiện từ ngày 01/12/2025 là ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ. Đây là bước chuyển quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng, giúp minh bạch hóa thông tin, thống nhất quy trình, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên và làm nền tảng số hóa phục vụ sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn tới. Các chi bộ đã tổ chức hướng dẫn sử dụng, trao đổi nghiệp vụ, chuẩn hóa quy trình cập nhật thông tin để bảo đảm việc vận hành được thông suốt, hiệu quả.

