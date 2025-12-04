Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

[Chùm ảnh] Petrovietnam kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo, xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế

Yến Linh

Ngày 3/12, Petrovietnam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai chương trình "STEM Innovation Petrovietnam" với các Sở Giáo dục và Đào tạo 34 tỉnh, TP trong cả nước và các trường nhận phòng STEM do Petrovietnam tài trợ.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam: 100 phòng thực hành giáo dục STEM sẽ được triển khai trong 100 ngày, rộng rãi ở 34 tỉnh/thành trên cả nước, có chung ‘Một mô hình - Một chất lượng'

Hội nghị được trực tuyến tới hơn 100 điểm cầu trên cả nước.

TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày Hướng dẫn về cơ chế quản lý giáo dục, đào tạo đối với hệ thống phòng STEM hạt nhân.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Phó Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam báo cáo tiến độ và lộ trình triển khai chương trình "STEM Innovation Petrovietnam".

Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” hướng tới nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục, hỗ trợ đào tạo thế hệ trẻ có kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, thể hiện quyết tâm của Petrovietnam trong đồng hành cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước trong giai đoạn mới.

Mỗi phòng STEM được trang bị đồng bộ 6 khối chức năng gồm: cơ sở vật chất; máy móc gia công - thiết bị chuyên dụng; dụng cụ và thiết bị học tập theo chủ đề; học liệu kết nối thông minh; hệ thống học liệu bản cứng - bản mềm; cùng hệ thống sổ sách phục vụ công tác tổ chức, quản lý.

Tính đến ngày 2/12, 100 phòng STEM trong chương trình STEM Innovation Petrovietnam đã được khảo sát và xây dựng phương án triển khai; 14 phòng đã bàn giao, 28 phòng đang thi công, các phòng cuối cùng sẽ khởi công chậm nhất ngày 15/12.

Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” hướng đến việc tạo ra một hệ sinh thái STEM rộng mở, liên kết giữa các phòng thực hành giáo dục STEM trên cả nước và từng bước kết nối quốc tế.

Việc hình thành 100 phòng thực hành giáo dục STEM được kỳ vọng sẽ trở thành "100 trung tâm lan tỏa tri thức", là nơi học sinh được trải nghiệm đầy đủ các cấp độ STEM: từ phổ cập - nâng cao đến đổi mới sáng tạo. Ảnh: Đội SuperNova của Trường THCS Cầu Giấy xuất sắc giành giải nhất Liên minh bảng THCS và giải ý tưởng tại Giải vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 - Vòng khu vực miền Bắc diễn ra tại Hà Nội.

TS. Đặng Văn Sơn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trưởng ban chuyên môn ngày hội STEM Việt Nam trình bày chuyên đề Hướng dẫn xây dựng mô hình và cách thức vận hành phòng STEM tại các trường học.

Hiệu trưởng THCS Cầu Giấy Lưu Văn Thông chia sẻ tại hội nghị

Nhà báo Nhật Hoa, Phó Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ tại hội nghị

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM Innovation Petrovietnam

Đồng chí Trần Quang Dũng chúc mừng các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM Innovation Petrovietnam tại điểm cầu Hà Nội.

