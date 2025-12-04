[Chùm ảnh] Petrovietnam kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo, xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế

Ngày 3/12, Petrovietnam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai chương trình "STEM Innovation Petrovietnam" với các Sở Giáo dục và Đào tạo 34 tỉnh, TP trong cả nước và các trường nhận phòng STEM do Petrovietnam tài trợ.
Sáng 3/12, tại sân vận động C500, Học viện An ninh, lễ khai mạc Cuộc thi Sáng tạo UAV PV GAS Cup 2025 với chủ đề “Vùng trời quê hương” đã mở ra bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái công nghệ bay không người lái tại Việt Nam.
Đảng bộ Bộ máy Quản lý và Điều hành (BMQL&ĐH), Petrovietnam đã đồng loạt triển khai sinh hoạt chi bộ, quán triệt tinh thần “Về đích sớm”, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2025.
Ngày 3/12/2025, Petrovietnam tổ chức Hội nghị triển khai chương trình STEM Inovation Petrovietnam, với gần 700 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu, nhằm thống nhất nhận thức, yêu cầu và lộ trình thực hiện.
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đa phong cách của người phụ nữ hiện đại, TrenD by DOJI mang đến những thiết kế trẻ trung, thời thượng và dễ ứng dụng, phù hợp với mọi bối cảnh cho những cô nàng đa sắc.
Ngày 3/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên 2025, BIDV đã lần thứ 3 liên tiếp được trao giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất – nhóm ngành tài chính”.
Ngày 3/12, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai.
Thị trường bất động sản đang tăng tốc vào “đường ray” mới khiến giới đầu tư tấp nập đổ bộ “miền đất hứa” Hải Phòng.
Ngày 2/12, Victoria School ký kết hợp tác chiến lược với Harvard Graduate School of Education nhằm đưa các mô hình giáo dục cảm xúc – xã hội dựa trên chứng cứ khoa học vào triển khai đồng bộ tại Việt Nam.
Đồng hành cùng Chương trình “60 ngày cao điểm chuyển đổi” của Cục Thuế, SHB triển khai chiến dịch hỗ trợ hộ kinh doanh trên toàn quốc, tập trung vào đào tạo trực tiếp tại địa bàn và cung cấp các giải pháp tài chính - công nghệ chuyên biệt.
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đề nghị toàn Tập đoàn giữ vững quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu được giao, tạo nền tảng vững chắc để Petrovietnam bước vào năm 2026, năm bản lề của chiến lược phát triển mới.
Công tác xây dựng và phát triển văn hóa Petrovietnam trong năm 2025 được thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động.
Đáng chú ý, SHB là ngân hàng Việt Nam có thứ hạng cao nhất, đứng vị trí 37 trong danh sách uy tín này.
Ngày 28/11/2025, lãnh đạo và người lao động CTCP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí đã tới thăm hỏi, sẻ chia, hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt thiên tai kéo dài thời gian qua.
Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng.
Tối 1/12/2025, tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra sự kiện “Khai trương du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi” và ra mắt phần mềm du lịch thông minh Điện Biên Tour cho phường Điện Biên.
Với vị trí kim cương trên cung đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng, Newtown Diamond đem đến không gian sống đẳng cấp và tầm nhìn tuyệt mỹ mà chủ nhân tương lai có thể trực tiếp trải nghiệm tại căn hộ mẫu sang trọng, tinh tế vừa khai trương.
Diễn ra vào tối 5/12/2025 tại Phòng Hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Shared Horizons sẽ mang đến một không gian thưởng thức hiếm có cho khán giả yêu nhạc hàn lâm.
Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, TPBank triển khai chính sách giảm lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Vietnam Airlines sẽ khôi phục khai thác các chuyến bay thường lệ tại sân bay Vinh (Nghệ An) ngay sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và được nhà chức trách cho phép hoạt động trở lại.
Chiều 1/12, Agribank và VNPAY chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.