[Chùm ảnh] Petrovietnam kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo, xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế

Việc hình thành 100 phòng thực hành giáo dục STEM được kỳ vọng sẽ trở thành "100 trung tâm lan tỏa tri thức", là nơi học sinh được trải nghiệm đầy đủ các cấp độ STEM: từ phổ cập - nâng cao đến đổi mới sáng tạo. Ảnh: Đội SuperNova của Trường THCS Cầu Giấy xuất sắc giành giải nhất Liên minh bảng THCS và giải ý tưởng tại Giải vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 - Vòng khu vực miền Bắc diễn ra tại Hà Nội.