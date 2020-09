Kỳ tích bệnh nhân 100 tuổi mắc COVID-19 ở Quảng Nam xuất viện

Ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh xác nhận, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa tổ chức công bố khỏi bệnh và cho xuất viện đối với 5 bệnh nhân mắc COVID-19 gồm: bệnh nhân 836 (13 tuổi), bệnh nhân 565 (75 tuổi, cùng trú huyện Đại Lộc); bệnh nhân 898 (27 tuổi), bệnh nhân 723 (68 tuổi) và bệnh nhân 592 (100 tuổi, cùng trú huyện Duy Xuyên). Trong đó, bệnh nhân 723 là con gái bệnh nhân 592.

Theo ông Mười, bệnh nhân 592 là người lớn tuổi nhất Việt Nam mắc COVID-19, chuyện bệnh nhân trăm tuổi này được điều trị khỏi bệnh COVID-19 là một kỳ tích khi trước đó, bệnh nhân 592 là 1 trong 3 ca bệnh nặng mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bệnh nhân 592 được công bố mắc COVID-19 và nhập viện vào ngày 2/8 trong tình trạng viêm phổi do nhiễm virus SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng và từng điều trị tại Bệnh viện Bình An (nơi bệnh nhân 524 đã điều trị). Do bệnh nhân có tiền sử bệnh nền nặng và lớn tuổi nên tại thời điểm nhập viện, các bác sỹ chưa thể tiên lượng trước.

Sau hơn 11 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh của bệnh nhân tạm ổn định, sức khỏe bệnh nhân 592 được cải thiện, ăn được. Và đến nay, sau hơn 40 ngày điều trị bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, sức khỏe bình phục.

Cũng theo Sở Y tế Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đã cho xuất viện 79 bệnh nhân, hiện còn 13 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị.