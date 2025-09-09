KienlongBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5.822 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản chính thức chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UpCOM: KLB) tăng vốn điều lệ thêm hơn 2.168 tỷ đồng từ 3.652 tỷ đồng lên 5.822 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của KienlongBank thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60%. Nguồn vốn được sử dụng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, vốn điều lệ của Ngân hàng sẽ được nâng lên từ 3.652 tỷ đồng lên 5.822 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2025, cổ đông KienlongBank đã thông qua phương án tăng vốn với tỷ lệ đồng thuận cao. Đây không chỉ thể hiện cam kết của KienlongBank trong việc hài hòa giữa hoạt động kinh doanh, lợi ích của cổ đông mà còn trong chiến lược dài hạn của Ngân hàng. Với định hướng đó, Ngân hàng luôn chủ động và linh hoạt trong việc tối ưu các nguồn lực hiện có, đảm bảo hoạt động tuân thủ chặt chẽ theo quy định.

Như vậy, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm hoạt động, KienlongBank chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ top đầu ngành lên đến 60%. Ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định, dự kiến thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông chia cổ tức được thực hiện trong tháng 9/2025.

Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ không chỉ củng cố nền tảng tài chính, mà còn tạo động lực quan trọng giúp KienlongBank mở rộng năng lực cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đồng thời, nguồn vốn tăng thêm sẽ hỗ trợ Ngân hàng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong năm, đảm bảo yêu cầu an toàn hoạt động, tăng cường khả năng chống chịu rủi ro và thúc đẩy phát triển bền vững trong trung và dài hạn.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, KienlongBank đặt mục tiêu nâng tổng tài sản, nguồn vốn huy động, dư nợ tín dụng kỳ vọng lần lượt đạt 102.000 tỷ đồng, 93.000 tỷ đồng và 71.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Tính riêng đến Quý II/2025, nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng của Ngân hàng đã đạt hơn 90% kế hoạch. Với tốc độ tăng trưởng tích cực, KienlongBank đã được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam – nhóm tinh hoa của bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Vị thế tiên phong: Đổi mới công nghệ và phát triển bền vững

Không chỉ ghi dấu ấn bằng sự tăng trưởng tài chính, KienlongBank còn khẳng định vị thế khi trở thành một trong những doanh nghiệp niêm yết lớn nhất góp mặt trong bản đồ 19 “ông lớn” quyền lực nhất các tỉnh, thành phố Việt Nam với vốn hóa thị trường trên 5.000 tỷ đồng (tính đến 22/8/2025). Đây là minh chứng cho một thương hiệu gần 30 năm gắn bó bền chặt cùng khách hàng, không ngừng đổi mới và vững vàng bản lĩnh tiên phong.

Song song với đó, Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Việc áp dụng chuẩn thanh toán quốc tế ISO 20022 - ngôn ngữ chung toàn cầu trong ngành tài chính – giúp các giao dịch của KienlongBank trở nên nhanh hơn, minh bạch hơn và chứa đựng nhiều dữ liệu chi tiết, tạo giá trị thiết thực cho khách hàng và đối tác.

Đặc biệt, định hướng phát triển bền vững được thể hiện rõ khi KienlongBank được vinh danh trong Top 10 Ngân hàng – ESG Việt Nam Xanh 2025. Ngân hàng đã công bố Báo cáo Phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế, triển khai tín dụng xanh nhằm hỗ trợ người dân Đồng bằng sông Cửu Long và đồng hành cùng tài chính xanh quốc gia. Những cam kết này góp phần lan tỏa hình ảnh một định chế tài chính vừa hiện đại, vừa có trách nhiệm xã hội.

Kiên định với phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, KienlongBank tăng tốc tự động hóa quy trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm, đặc biệt chú trọng phục vụ khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa – nơi gắn bó mật thiết với hành trình phát triển của Ngân hàng. Đây cũng là sự chuẩn bị chu đáo cho cột mốc 30 năm thành lập (27/10/1995 – 27/10/2025), đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập.

Bằng sự kiên định, minh bạch và đổi mới, KienlongBank tiếp tục khẳng định vị thế là một định chế tài chính hiện đại, linh hoạt, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng và nền kinh tế trong Kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.