Không cần giỏi nhất - Đây mới là phẩm chất tạo nên một leader thật sự

Không chỉ là buổi chia sẻ kiến thức, sự kiện còn tạo ra không gian đối thoại sôi nổi, nơi hàng trăm leader SME, quản lý trẻ và những người đam mê lãnh đạo cùng bóc tách những ngộ nhận phổ biến, đồng thời khám phá phẩm chất cốt lõi để dẫn dắt đội ngũ hiệu quả.

Bài viết này tổng hợp những điểm nhấn từ buổi livestream, từ câu chuyện thực chiến của diễn giả SX02 đến các triết lý lãnh đạo thực tế, giúp bạn định hình phong cách lãnh đạo phụng sự và xây dựng tổ chức bền vững. Đừng bỏ lỡ tài liệu tặng kèm ở cuối bài!

Blackout Box #2 – Góc nhìn mới về người làm lãnh đạo trong thời đại biến động

Làm leader thời nay không giống như trước. Không còn là người “biết nhiều – làm giỏi – kiểm soát tốt”, nhà lãnh đạo hiện đại đối mặt với một bài toán phức tạp hơn: vừa truyền cảm hứng, vừa gánh trách nhiệm, vừa phải tỉnh táo tránh rơi vào vai “người biết tuốt”.

Với chủ đề “Leader: Phải dốt hay phải khôn?”, workshop Blackout Box #2 do Viet Nam DX Group tổ chức đã diễn ra tối ngày 25/6/2025 theo hình thức livestream. Chương trình thu hút hàng trăm lượt xem trực tiếp, hàng chục lượt bình luận đặt câu hỏi sôi nổi từ cộng đồng quản lý trẻ, chủ doanh nghiệp SME và người làm đào tạo.

Blackout Box #2 không đơn thuần là một buổi chia sẻ, mà là một cuộc “giải mã” về bản chất người làm lãnh đạo. Bằng cách đặt những câu hỏi gắt như:

- “Một leader không giỏi chuyên môn, có xứng đáng không?”

- “Làm sếp thì phải biết tất cả mọi thứ?”

- “Liệu ‘giả dốt’ là khôn ngoan hay là ngụy biện?”

Chương trình đã thách thức những niềm tin cũ kỹ, đồng thời dẫn dắt người xem đi qua hành trình nhìn lại chính mình: bạn đang thực sự lãnh đạo, hay chỉ đang cố gồng gánh để chứng minh mình giỏi?

Qua từng phần trình bày – từ chân dung leader SME đến triết lý phụng sự – Blackout Box #2 không đưa ra “lời giải mẫu”, nhưng mở ra những góc nhìn thực tế, sâu sắc và không né tránh. Bởi đôi khi, điều nguy hiểm nhất với một leader không phải là thiếu năng lực, mà là không dám… “dốt đúng lúc”.

Chân dung điển hình của một leader SME – Tự lực, ôm việc và… đuối sức

Chủ doanh nghiệp SME đang ôm đồm công việc, làm thay cả team

Không ai dạy cách làm sếp, đặc biệt là khi bạn vừa khởi nghiệp, vừa làm nhân viên, vừa làm chủ. Với phần lớn các leader SME tại Việt Nam, con đường lãnh đạo thường bắt đầu từ… chuyên môn. Là người giỏi nghề, tự mở công ty, rồi “làm tới đâu tính tới đó”.

Ở giai đoạn đầu, sự đa năng của founder là điểm mạnh: vừa ra quyết định, vừa chạy dự án, vừa làm kế toán – marketing – chăm sóc khách hàng. Nhưng theo thời gian, cái giá phải trả là sự kiệt sức, thiếu hụt chiến lược dài hạn, và đội ngũ không lớn lên cùng bạn.

“Cứ nghĩ mình làm tốt nhất, không ai thay được, cuối cùng thành người… không thể nghỉ”, một chia sẻ đầy chua chát từ diễn giả tại Blackout Box #2.

Nhiều leader SME rơi vào vòng xoáy:

- Công ty phát triển → việc tăng lên → họ ôm thêm → không có thời gian đào tạo, giao quyền.

- Nhân sự thì thụ động, ngại ý kiến vì… “sếp biết hết rồi”.

- Tổ chức càng lớn, nhưng cơ chế vẫn nhỏ và rối – chính leader cũng không theo kịp tốc độ tăng trưởng.

Từ “one man company” thành “chủ doanh nghiệp ôm việc đến kiệt sức” – hình ảnh này không hiếm trong hệ sinh thái doanh nghiệp SME. Và cũng từ đây, nhiều sai lầm bắt đầu nhen nhóm: mơ lớn nhưng thiếu nền móng, quản lý bằng cảm tính, thiếu cấu trúc – thiếu người kế thừa.

Blackout Box #2 không chỉ mô tả chân dung này – mà còn giúp người làm lãnh đạo nhận ra: chính mình đang là điểm nghẽn lớn nhất, nếu không dám buông – không dám bước lên vai trò “dẫn dắt” đúng nghĩa.

Những ngộ nhận phổ biến khiến người leader tự biến mình thành cái bóng

Rất nhiều người làm chủ, quản lý hoặc khởi nghiệp mắc kẹt trong chính kỳ vọng của mình về “một leader giỏi”. Họ nghĩ rằng phải biết tất cả – làm được tất cả – kiểm soát được tất cả. Nhưng sự thật là càng “bao sân”, họ càng trở nên mờ nhạt trong vai trò dẫn dắt, và tổ chức càng thiếu người thực sự trưởng thành.

Ngộ nhận 1: “Tôi giỏi nên tôi phải làm hết”

Từ một nhân sự chuyên môn giỏi, người sáng lập thường “ôm trọn” các phần việc như tài chính, pháp lý, nhân sự, marketing… để yên tâm. Nhưng lâu dần, điều này khiến:

- Công việc không được hệ thống hóa

- Nhân viên thiếu cơ hội học hỏi

- Doanh nghiệp lệ thuộc vào một người

Hậu quả: founder vừa mệt mỏi, vừa tạo ra tổ chức không thể phát triển bền vững nếu vắng họ.

Ngộ nhận 2: “Tôi là công ty – công ty là tôi”

Tư duy “tôi là linh hồn doanh nghiệp” nghe thì mạnh mẽ, nhưng dễ dẫn tới cảm tính trong vận hành. Khi công ty bị “gia đình hóa”, quyết định thường dựa vào cảm xúc, không có quy trình minh bạch, dẫn đến:

- Lòng trung thành sai cách

- Không thể phân biệt giữa người giỏi và người thân

- Cản trở tổ chức chuyên nghiệp hóa

Ngộ nhận 3: “Mơ lớn – làm liều – rồi tính sau”

Nhiều SME lao vào tăng trưởng nóng với tư duy “đã làm là phải to”, bỏ qua năng lực thực thi. Điều này khiến tổ chức phồng to nhưng rỗng ruột – thiếu năng lực lõi, thiếu con người phù hợp.

Một trích dẫn từ slide: “Never underestimate the importance of small steps” – là lời cảnh báo sắc bén với những leader thích đốt cháy giai đoạn.

Blackout Box #2 đã chỉ ra rằng: không phải năng lực làm việc kém, mà chính những “ngộ nhận vô hình” mới là lý do khiến nhiều người leader mãi không thể lớn. Họ bị mắc kẹt giữa cái bóng kỳ vọng và chính mình.

Phẩm chất của một leader thật sự – Không cần giỏi nhất, chỉ cần đúng vai

Người lãnh đạo giỏi không làm thay, mà tạo điều kiện cho người khác phát triển

Trong một tổ chức phát triển bền vững, leader không cần là người làm giỏi nhất – mà là người “hiểu vai” và “làm đúng phần mình”. Đây là một thông điệp then chốt của Workshop Blackout Box #2, cũng là sự chuyển đổi tư duy mà nhiều lãnh đạo SME cần nhận ra càng sớm càng tốt.

Biết ra quyết định – nhưng không độc đoán

Khác với người chuyên môn, leader cần đủ tỉnh táo để nhìn toàn cảnh và ra quyết định đúng thời điểm – kể cả khi chưa có đủ thông tin hoàn hảo. Tuy nhiên, sự quyết đoán không đồng nghĩa với áp đặt.

Một leader tốt sẽ:

– Dám chọn, dám chịu trách nhiệm

– Nhưng vẫn tạo không gian lắng nghe và phản biện

Chia sẻ được tầm nhìn – không phải chỉ biết “chạy việc”

Nhiều người làm quản lý quen tự mình “chạy dự án, chạy KPI, chạy deadline”, quên mất vai trò lớn nhất là giúp đội ngũ thấy được mục tiêu dài hạn và biết mình đang đi về đâu.

Một leader thật sự là người:

- Biết truyền cảm hứng, không chỉ truyền lệnh

- Có tư duy dài hạn, hành động kiên trì

- Gắn kết cá nhân với mục tiêu chung

“Good things take time” – Lợi nhuận có thể đến sau, nhưng niềm tin nội bộ phải xây từ đầu.

Không ngừng học – bỏ cái cũ để học cái mới

Tư tưởng “leader phải biết hết” đang lỗi thời. Trong bối cảnh thay đổi liên tục, người lãnh đạo phải là người học nhanh nhất, thậm chí dám học lại và dám… gạt bỏ kiến thức cũ nếu không còn phù hợp.

Diễn giả trích dẫn Alvin Toffler: “The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn.”

Lãnh Đạo Không Chức Danh – Phụng Sự Để Dẫn Đầu

Sếp không cần ngồi cao, mà cần cúi thấp đúng lúc. Một nhà lãnh đạo đích thực không định vị mình bằng “chức danh” hay quyền lực, mà bằng ảnh hưởng, sự gắn bó, và năng lực “gánh trách nhiệm cho người khác lớn lên”.

Tại Blackout Box #2, diễn giả đã gợi mở tư duy mới: “Leader không phải người chỉ đạo – mà là người phụng sự.”

Triết lý “Servant Leadership” – Dẫn đầu bằng cách hỗ trợ đội ngũ

Khái niệm “phụng sự để dẫn đầu” được khởi xướng bởi Robert Greenleaf, cho rằng người lãnh đạo giỏi nhất là người:

- Đặt sự phát triển của đội nhóm lên trước

- Lắng nghe và hiểu điều nhân sự cần

- Xây dựng văn hóa trao quyền, thay vì kiểm soát

“Không phải ra lệnh – mà là gánh vác. Không phải chỉ huy – mà là đồng hành.”

Lãnh đạo thầm lặng: Không ồn ào nhưng tạo ra sự thay đổi bền vững

Rất nhiều CEO thành công, nhất là từ châu Á, là những người không giỏi “nói to”, nhưng rất giỏi:

- Kết nối và truyền cảm hứng

- Làm gương bằng hành động nhỏ, nhất quán

- Tạo ra môi trường làm việc an toàn tâm lý, nơi mọi người dám góp ý, dám sai và dám lớn lên

Diễn giả cũng đề cập tới hình mẫu lãnh đạo cấp độ 5 (theo Jim Collins):

Vừa có ý chí thép, vừa có sự khiêm tốn sâu sắc – kiên trì với sứ mệnh nhưng không cần hào quang cá nhân.

Không chỉ nhìn xa thôi là đủ – Cần nhìn sâu, nhìn kỹ, nhìn mình

Phụng sự không có nghĩa là “chịu trận”, mà là khả năng quan sát và hành động từ bên trong:

- Nhìn đúng vướng mắc trong tổ chức

- Nhìn ra giới hạn của bản thân

- Nhìn thấy tiềm năng của người khác và tạo điều kiện cho họ phát triển

Người leader thực thụ không cần đứng trước, mà tạo điều kiện để người khác tiến lên.

Tổ Chức Mạnh Không Nhờ “Leader Biết Hết” Mà Nhờ Biết Gỡ Đúng Điểm Nghẽn

Thời đại “leader toàn năng” đã qua. Tổ chức muốn tăng trưởng nhanh – gọn – bền không cần một người biết tất cả, mà cần người biết đặt đúng người vào đúng chỗ, xử lý đúng nút thắt vào đúng lúc.

Diễn giả tại Blackout Box #2 đã chỉ rõ: Lãnh đạo không nên cố biết tất cả, mà cần biết điều gì đang kìm hãm tổ chức, và tập trung gỡ nút thắt ấy trước tiên.

3 đòn bẩy chiến lược để tối ưu tổ chức

Ba đòn bẩy giúp tổ chức phát triển: con người, tài chính, và công nghệ

1. Con người – Đòn bẩy cổ xưa nhất, nhưng vẫn là nền tảng bền vững nhất

Không có tổ chức nào lớn mạnh nếu đội ngũ yếu kém.

Người lãnh đạo không tạo ra kết quả – chính đội ngũ mới làm điều đó.

Leader cần tập trung:

- Tuyển đúng người: không phải giỏi nhất, mà phù hợp nhất

- Trao quyền và tin tưởng: không micromanage, không kiểm soát từng li từng tí

- Đào tạo đội ngũ phát triển toàn diện: chuyên môn – kỹ năng – thái độ

❝Muốn đi xa, hãy đi cùng người có thể thay mình, chứ không phải người chỉ biết nghe lời.❞

2. Tài chính – Đòn bẩy phổ biến nhất nhưng dễ “sai sót” nhất

Dòng tiền khỏe – tổ chức sống. Dòng tiền yếu – lãnh đạo rối.

Không ít leader SME đánh giá sức khỏe doanh nghiệp chỉ qua… doanh thu. Nhưng dòng tiền không chỉ là số tiền bạn có, mà là cách bạn quản – đo – dùng nó như thế nào.

Leader cần:

- Phân biệt rõ chi phí – đầu tư – lãng phí

- Xác định ROI cho mọi hoạt động: marketing, công nghệ, nhân sự…

- Có tư duy kiểm soát mà không “thắt cổ” tăng trưởng

❝Không phải nhiều tiền là mạnh, mà là tiêu tiền đúng cách để tạo ra hệ giá trị lâu dài.❞

3. Công nghệ – Đòn bẩy phù hợp & hiệu quả nhất trong thời đại số

Trong một tổ chức hiện đại, công nghệ không thay con người, nhưng giải phóng con người khỏi những việc không đáng.

Leader cần:

- Chuyển đổi tư duy trước khi chuyển đổi số

- Ứng dụng công cụ phù hợp với quy mô & mục tiêu: không nhất thiết dùng giải pháp đắt tiền, mà dùng giải pháp dễ áp dụng và đo lường hiệu quả

- Tạo văn hóa dữ liệu – ra quyết định dựa trên số liệu thay vì cảm tính

❝Công nghệ không làm bạn dẫn đầu – nhưng giúp bạn chạy nhanh, gọn và đúng hướng hơn.❞

Gỡ đúng điểm nghẽn = bước đầu của tư duy lãnh đạo hệ thống

Leader không cần làm thay – chỉ cần làm rõ:

- Chúng ta đang bị kẹt ở đâu?

- Chúng ta đang thiếu gì?

- Ai là người phù hợp để giải quyết việc đó?

Không biết tất cả – nhưng biết cách hỏi đúng người, đúng việc, đúng lúc. Đó là điểm khác biệt giữa một manager giỏi và một leader chiến lược.

