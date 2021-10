Khởi tố giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Chiều 21-10, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, xác nhận với Tuổi Trẻ Online thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Tuấn về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định và lệnh trên cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tuấn.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, liên quan vụ án này, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Đảng - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga. Ông Đảng bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước và người bệnh", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C03 điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trước khi làm giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Tuấn là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ông Tuấn cũng là đại biểu quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Giữa tháng 5, Hội đồng bầu cử quốc gia có nghị quyết cho ông rút tên khỏi danh sách ứng cử.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành Y năm 2017.

Ông Tuấn bị xác định có liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Tim mạch Hà Nội thời kỳ ông còn là giám đốc tại đây.

Việc Cơ quan điều tra khởi tố ông Tuấn gây rúng động dư luận bởi ông từng là giám đốc của hai bệnh viện lớn nhưng lại có những sai phạm nghiêm trọng liên quan "thổi giá" thiết bị y tế.

Những sai phạm xảy ra trong quá trình Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015. Thời điểm này ông Tuấn là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trước đó, hàng loạt thuộc cấp của ông Tuấn cũng đã bị bắt tạm giam, gồm bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh, cùng là nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư thiết bị y tế.

Ba bị can khác cũng bị bắt tạm giam là Trần Phú Hưng (tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Dũng (phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư định giá AIC VN - Công ty AIC VN), Nguyễn Trung Dũng (chuyên viên thẩm định giá Công ty CP đầu tư định giá AIC VN).

Kết quả điều tra đến nay xác định, một số lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội và một số cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam đã có các hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã khởi tố một vụ án khác tại bệnh viện Bạch Mai để điều tra những sai phạm nâng khống giá thiết bị y tế. Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền, cựu phó giám đốc bệnh viện và bà Trịnh Thị Thuận, cựu kế toán trưởng. Hai người này bị điều tra cùng về tội danh trên. Các bị can Phạm Đức Tuấn - chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc Công ty BMS và Ngô Thị Thu Huyền - phó giám đốc bị khởi tố đề điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Quốc Anh và ông Ngọc Hiền là lãnh đạo bệnh viện thời điểm Công ty BMS và Bệnh viện Bạch Mai thực hiện liên doanh liên kết đưa nhiều thiết bị máy móc vào sử dụng điều trị cho bệnh nhân theo chủ trương xã hội hóa. Kết quả điều tra bước đầu xác định có một số cá nhân tại Công ty BMS có hệ thống robot được nhập khẩu có giá trị 7,4 tỉ đồng (gồm VAT). Tuy nhiên, các bị can câu kết nâng khống lên 39 tỉ đồng, hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý. Giá hệ thống robot là 7,4 tỉ đồng, chi phí khấu hao máy cho mỗi ca bệnh là 4 triệu đồng, nhưng với giá đã nâng khống khi đưa vào lắp đặt thì người bệnh phải chi trả 23 triệu đồng/ca, chênh lệch 18 triệu đồng. Từ năm 2017 - 2019 có hơn 500 ca bệnh sử dụng thiết bị này, số tiền chênh lệch hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là 10 tỉ đồng.

(Theo https://tuoitre.vn/khoi-to-giam-doc-benh-vien-bach-mai-nguyen-quang-tuan-20211021122905362.htm)