Khởi động S-tour Pickleball Vietnam 2025: Sân chơi giao thoa giữa thể thao - văn hóa - du lịch

Sự kiện được định vị là sân chơi cộng đồng quy mô lớn đầu tiên, kết nối doanh nhân, nghệ sĩ, thí sinh hoa hậu và những người đam mê Pickleball trên toàn quốc, mở ra một kỷ nguyên mới cho vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động tại Việt Nam.

Giải đấu do Multistyle Media chủ trì, phối hợp tổ chức cùng PinkTour và VPickleball Việt Nam – những đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và thể thao phong trào. Trong đó, Multistyle Media đảm nhận vai trò điều phối chung và sản xuất truyền thông cho giải; PinkTour đồng hành tổ chức, quản lý vận hành sự kiện; và VPickleball Việt Nam trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn, bao gồm bốc thăm, xếp bảng đấu và điều hành kỹ thuật thi đấu.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa ba đơn vị hứa hẹn mang đến một giải đấu quy mô, chuyên nghiệp và mang đậm tinh thần thể thao – kết nối – lan tỏa, góp phần đưa Pickleball trở thành bộ môn được yêu thích rộng rãi tại Việt Nam.

S-tour Pickleball Vietnam 2025 là hành trình lan tỏa tinh thần sống năng động, văn minh

Phát biểu tại họp báo, ông Đàm Phương Anh - Trưởng Ban Tổ chức giải đấu chia sẻ: "Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và đa dạng, Pickleball – một bộ môn thể thao mới mẻ nhưng đầy sức hút – đang dần trở thành xu hướng được cộng đồng yêu thích. Với tinh thần đó, Multistyle Media phối hợp cùng Pinktour và VPickleball tổ chức S-tour Pickleball Vietnam 2025, với mong muốn tạo nên một sân chơi quy mô, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, nơi thể thao không chỉ là thi đấu mà còn là hành trình lan tỏa giá trị sống tích cực.

Và như tinh thần của giải đấu, “S-tour Pickleball Vietnam 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao, mà là hành trình lan tỏa tinh thần sống năng động, văn minh và kết nối – nơi thể thao chạm đến trái tim, gắn kết con người qua niềm đam mê và năng lượng tích cực. Đồng hành trong khuôn khổ Dự án Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, chúng tôi mong muốn mang đến một không gian nơi vẻ đẹp, bản lĩnh và sức mạnh tinh thần cùng hòa quyện, tạo nên nguồn cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng.

Giải đấu không chỉ là dịp để các cá nhân yêu thể thao gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm đam mê chung, mà còn là cơ hội để lan tỏa thông điệp về một lối sống năng động, khỏe mạnh và văn minh. Song song với đó, nhiều hoạt động bên lề như gala giao lưu và chương trình thiện nguyện sẽ được tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội – những giá trị luôn được đề cao trong các hoạt động của Hoa hậu Du lịch Việt Nam".

Đồng hành cùng giải đấu là Hoa hậu Ngọc Quỳnh – Đại sứ hình ảnh của “S-tour Pickleball Vietnam 2025”. Với hình ảnh thanh lịch, năng động và tinh thần sống tích cực, Hoa hậu Ngọc Quỳnh đại diện cho thông điệp “Vẻ đẹp lan tỏa – Kết nối đam mê” mà giải đấu hướng đến. Sự đồng hành của cô được kỳ vọng sẽ góp phần truyền cảm hứng thể thao đến cộng đồng doanh nhân, nghệ sĩ và giới trẻ, khuyến khích họ hướng đến một lối sống lành mạnh, bền vững và giàu năng lượng.

Chia sẻ về cơ duyên trở thành Đại sứ hình ảnh của giải đấu, Ngọc Quỳnh cho biết cô được Ban Tổ chức tin tưởng lựa chọn bởi cô có niềm đam mê thực sự với bộ môn Pickleball. Cô nhấn mạnh S-tour Pickleball là một dự án nhỏ nhưng có vai trò chiến lược, là bước đệm đổi mới giúp chương trình Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 thích ứng và phù hợp hơn với thị hiếu thị trường hiện đại.

Thông qua vai trò Đại sứ, Ngọc Quỳnh mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu thể thao, gửi gắm thông điệp rằng: "Thể thao không chỉ dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà dành cho mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề".

Đặc biệt, Hoa hậu Ngọc Quỳnh còn truyền tải quan niệm mới về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam: "Trước giờ, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam được nhớ đến là thùy mị nết na, công dung ngôn hạnh. Nhưng ở thời đại mới, những vẻ đẹp của chúng ta rất đa dạng, không chỉ có thùy mị nết na mà còn là sự sexy, cá tính, và khỏe khoắn của thể thao. Việc phát triển Pickleball không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là cách để phụ nữ Việt Nam làm đẹp thêm vẻ ngoài khỏe khoắn và năng động của mình".

Giải đấu ứng dụng công nghệ hiện đại

Điểm nổi bật tại Giải đấu S-tour Pickleball Vietnam 2025 – Cup Kaitashi đó là BTC đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong vận hành và truyền thông. Theo chia sẻ của ông Đàm Phương Anh, ngay từ thiệp mời các vận động viên tham gia giải đấu, BTC đã sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh sinh động.

Ngoài ra, dưới sự trực tiếp phụ trách của VPickleball Việt Nam, các trận đấu tiêu biểu và phần bốc thăm sẽ được livestreams, kết hợp sử dụng phần mềm chấm điểm thay vì việc các trọng tài phải chấm điểm thủ công bằng giấy giúp giải đấu diễn ra minh bạch, logic và khoa học hơn. Công tác truyền thông được phối hợp đồng bộ với các đài truyền hình quốc gia và nền tảng số của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 để lan tỏa rộng rãi.

Giải dự kiến quy tụ hơn 300 vận động viên tham gia tranh tài tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) vào ngày 8/11/2025, với các hạng mục Đôi Nam – Đôi Nữ – Đôi Nam Nữ phối hợp, thi đấu theo thể thức vòng bảng và loại trực tiếp. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn xây dựng hệ thống giải phụ dành cho các nội dung Nghệ sĩ và Doanh nhân với các hạng mục Giải Phong cách, Giải Ấn tượng, khuyến khích tinh thần giao lưu, gắn kết và thể hiện bản sắc cá nhân.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, cúp, quà tặng và các gói tài trợ đặc biệt từ thương hiệu Kaitashi cùng nhiều đối tác đồng hành khác. Song song với các trận thi đấu chính, chương trình còn có đêm Gala giao lưu và hoạt động thiện nguyện – nơi các vận động viên, doanh nhân và nghệ sĩ cùng kết nối, lan tỏa tinh thần thể thao, sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng.