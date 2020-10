iPhone 12 vừa ra mắt, người kiệm chi nên đầu tư iPhone XR hay iPhone 8 Plus

iPhone 12 đã ra mắt đồng nghĩa với việc những sản phẩm cũ sẽ được giảm giá. Vì vậy, đây là thời điểm rất thích hợp để sở hữu ngay cho mình những sản phẩm iPhone tiền nhiệm. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng so sánh iPhone 8 Plus và iPhone XR để xem sản phẩm táo cắn dở nào hoàn thiện hơn nhé!

1. Thiết kế: Tai thỏ hay nút home truyền thống?



iPhone XR

Ảnh: Medium

iPhone XR có thiết kế hiện đại hơn với màn hình sở hữu "tai thỏ" giúp tăng trải nghiệm người dùng. Khung máy của iPhone XR làm từ chất liệu nhôm thay vì thép không gỉ và mặt sau của iPhone XR chỉ có một camera đơn, không có camera kép tele. iPhone XR có khối lượng khoảng 194g, iPhone 8 Plus nặng hơn khoảng 202g. Tổng thể chiếc iPhone XR tròn trịa hơn so với iPhone 8 Plus đôi chút. Nhưng cả hai đều có trải nghiệm cầm nắm thoải mái.

iPhone XR còn được trang bị tính năng chống nước với chuẩn kháng nước IP67. Điểm khiến nhiều người thích nhất trong thiết kế của iPhone XR đó là sự đa dạng về mặt màu sắc. Tương tự như iPhone 5C, iPhone XR có đến sáu màu sắc khác nhau: White, Black, Blue, Yellow, Coral và Product (RED). Để so sánh với những mẫu smartphone mới ra mắt trong năm 2020, thiết kế của iPhone XR vẫn đem đến cho chúng ta cảm giác cao cấp, sang trọng không quá kém cạnh với những chiếc điện thoại mới trong năm nay.

Ảnh: Medium

iPhone 8

Ảnh: CRN

Lợi thế về thiết kế của iPhone 8 Plus so với iPhone XR là màn hình 5.5 inch nhỏ và sắc nét hơn, độ phân giải cao hơn. Ngoài ra, trên iPhone 8 Plus không có Notch như iPhone XR và nút Home truyền thống kiêm máy quét vân tay vẫn còn đó. Hơn nữa, iPhone 8 Plus cũng mỏng hơn iPhone XR khiến nó trở nên sang trọng và phần nào đẹp hơn thiết kế trên iPhone XR.

Việc lựa chọn iPhone 8 Plus giữ nút Home hay lựa chọn 1 iPhone XR không có nút Home là tùy thuộc vào sở thích của từng người dùng.

2. Màn hình: Bạn có thuộc team "tai thỏ"?

Ảnh: Medium

Có lẽ màn hình là phần tệ nhất của iPhone XR khi nó chỉ sở hữu màn hình Liquid Retina LCD 6.1 inch. Mật độ điểm nó chỉ vỏn vẹn 326 ppi thấp hơn iPhone 8 Plus khá nhiều. Tuy nhiên, con số này không quá ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng khi nó vẫn hiển thị tốt hơn những chiếc điện thoại Android giá rẻ có màn hình Oled với độ phân giải cao hơn. Có lẽ, màn hình của iPhone XR đem đến trải nghiệm tốt bởi nó sở hữu gam màu rộng P3 khiến màu sắc nổi bật hơn.

Apple thậm chí còn tuyên bố đây là màn hình LCD tốt nhất mà họ từng sản xuất. iPhone XR cũng sở hữu tính năng Haptic Touch rất hữu dụng trong việc giải quyết các tác vụ hằng ngày - chức năng mà iPhone 8 Plus không sở hữu,

Tuy nhiên, màn hình của iPhone XR vẫn có phần thua kém về độ sắc nét hơn iPhone 8 Plus nhưng nó vẫn đáp ứng đủ tốt cho nhu cầu giải trí như xem phim hay chơi game của bạn.

iPhone 8 Plus

Ảnh: Apple Insider

Cũng sử dụng tấm nền IPS LCD nhưng iPhone XR chỉ dừng ở độ phân giải HD+ còn iPhone 8 Plus nổi bật hơn với độ phân giải Full HD. Sở hữu kích thước màn hình nhỏ hơn nhưng có độ phân giải lớn hơn, khả năng hiển thị chi tiết của iPhone 8 Plus có phần tốt hơn iPhone XR.

Tuy nhiên, kích thước màn hình của iPhone 8 chỉ dừng lại ở 5.5 inch trong khi iPhone XR lên tới 6.1 inch. Mặc dù màn hình iPhone 8 Plus bé hơn đáng kể nhưng nó lại có tỉ lệ màn hình chỉ dừng lại ở 16:9 khiến về tổng thể iPhone 8 Plus có phần "cục mịch" hơn iPhone XR.

Nhưng đổi lại, sự xuất hiện của "tai thỏ" trên iPhone XR là thứ gây khó chịu cho không ít người dùng. Một lần nữa, về màn hình iPhone XR sẽ đem đến cho bạn màn hình to hơn nhưng lại có "tai thỏ" đem đến nhiều khó chịu trong quá trình sử dụng. Mặt khác, iPhone 8 Plus có màn hình bé hơn nhưng chất lượng điểm ảnh cũng như độ sắc nét nhỉnh hơn rõ rệt.

3. Âm thanh: Không có quá nhiều khác biệt

iPhone XR



Apple từ trước đến nay luôn mang đến cho người dùng chất lượng âm thanh tốt trên các dòng sản phẩm của họ và iPhone XR cũng không ngoại lệ. Về âm thanh, iPhone XR cho trải nghiệm khá đã tai. Apple kết hợp dải loa ở cạnh dưới với loa thoại ở cụm tai thỏ để tạo hiệu ứng âm thanh stereo cho trải nghiệm giải trí tốt hơn. Chất âm của đôi loa trong, không bị rè khi ở mức âm lượng cao, độ chi tiết khá, bass tuy hơi yếu nhưng tổng thể vẫn khá tốt so với các máy cùng phân khúc. Người dùng đánh giá loa của iPhone XR khá bền khi không có dấu hiệu rè hoặc nhỏ đi theo thời gian.



Micro của iPhone XR cũng sẽ không làm bạn thất vọng khi tiếng được thu, ghi luôn ấm, trong trẻo, rõ ràng và đặc biệt lọc âm rất tốt khi bạn gọi điện thoại.

iPhone 8 Plus

Về cơ bản, iPhone 8 Plus cũng sở hữu cho mình cặp loa kép tạo hiệu ứng âm thanh stereo đã tai. Chất lượng âm thanh cũng như độ bền theo thời gian của iPhone 8 Plus cũng được người dùng đánh giá cao. Micro cũng luôn là điểm mạnh của các dòng sản phẩm iPhone, Micro trên iPhone 8 Plus luôn đem dến chất âm trong, rõ và khả năng lọc âm cũng khá cao.

Về tổng thể, có lẽ loa và micro của iPhone 8 Plus cũng như iPhone XR không có quá nhiều khác biệt.

4. Hai camera hay một camera?

iPhone XR

Ảnh: Medium

Camera trong iPhone XR có lẽ là tính năng được đánh giá cao nhất. Mặc dù Apple đã bỏ đi một camera phụ (tele camera) để giảm tối đa giá thành nhưng bù lại camera chính lại rất chất lượng. Từ màu sắc, độ tương phản và chất lượng hình ảnh hoàn toàn có phần nhỉnh hơn iPhone 8 Plus. Tính năng Smart HDR sẽ giúp bạn không cần căn chỉnh quá nhiều vẫn có thể chụp được những tấm ảnh đẹp. Nếu bạn không phải người chụp ảnh chuyên nghiệp thì iPhone XR sẽ là một chiếc điện thoại tuyệt vời dành cho bạn.

Chế độ chụp ảnh chân dung cũng là một tính năng iPhone XR làm "tròn vai". Nó sử dụng công nghệ để phát hiện khuôn mặt của người và nền rồi sau đó tạo ra hiệu ứng xóa phông thay vì phải dùng thêm một camera phụ như iPhone 8 Plus. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của nó là bạn chỉ có thể chụp chân dung cho người, không thể chụp động vật hay đồ vật. Tính năng chống rung quang học trên iPhone XR giúp bạn quay video mượt mà và ổn định. Bạn còn có thể quay video 4k với 60fps/giây.

Ảnh: Medium

iPhone 8 Plus

Ảnh: Apple Insider

Có một điều thú vị là tuy iPhone 8 Plus được ra mắt vào năm 2017 - trước 1 năm so với iPhone XR nhưng iPhone 8 Plus đã được trang bị lên tới 2 camera. Trên mặt lý thuyết, iPhone 8 Plus sẽ đem lại cho bạn khả năng chụp xóa phông mượt mà hơn do được hỗ trợ từ hệ thống camera kép thay vì sử dụng phần mềm can thiệp như iPhone XR.

Tuy nhiên, trên thực tế rất khó để nhận sự khác biệt giữa hai hệ thống camera này, ngay cả khi xóa phông, bạn cũng rất khó nhận ra đâu là điểm khiến 8 Plus nổi bật hơn iPhone XR. Bù lại, iPhone XR bị giới hạn về khả năng zoom, máy chỉ có thể zoom số 2x và tính năng xóa phông chỉ có thể hoạt động khi chủ thể là người. iPhone 8 Plus cũng được hỗ trợ quay video 4k sắc nét.

Về camera selfie bộ đôi iPhone này đều sở hữu camera trước lên đến 7MP, do đó không có quá nhiều khác biệt. Chúng đều đem đến cho người dùng những bức ảnh selfie sắc nét và chân thực.

5. Hiệu năng: Điểm mạnh của iPhone XR

iPhone XR

Ảnh: Medium

iPhone XR được trang bị con chip A12 Bionic nhưng chỉ phải "gánh" màn hình với độ phân giải HD nên có thể nói hiệu năng của nó vẫn cực kỳ tốt ở năm 2020. Mọi thao tác, từ đóng, mở ứng dụng, chơi game cho đến vuốt cảm ứng, tất cả đều vẫn rất mượt mà. Thêm nữa, iPhone XR còn được trang bị lên đến 3GB RAM nên có thể nói chiếc điện thoại này nhỉnh hơn về hiệu năng khá nhiều so với mẫu iPhone 8 Plus tiền nhiệm.

iPhone XR năm nay vẫn có thể nâng cấp lên phiên bản iOS 14. Nếu bạn mua iPhone XR vào thời điểm hiện tại thì có lẽ bạn vẫn sẽ được Apple hỗ trợ nâng cấp iOS thêm ít nhất 3-4 năm nữa trong khi iPhone 8 Plus sẽ chỉ được hỗ trợ ít nhất từ 2-3 năm.

iPhone 8 Plus

Do được ra mắt sớm hơn iPhone XR 1 năm nên iPhone 8 Plus chỉ sở hữu con chip Apple A11 cộng với việc phải vận hành trên màn hình với độ phân giải Full HD khiến hiệu năng của iPhone 8 Plus có phần thua thiệt hơn so với iPhone XR. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ là một người dùng cơ bản thì iPhone 8 Plus vẫn đáp ứng rất mượt mà những tác vụ hằng ngày mà không có quá nhiều khác biệt với iPhone XR. Có chăng, bạn chỉ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt khi trải nghiệm những tác vụ nặng như chơi game đồ họa cao hoặc làm video.

Có thể nói ở thời điểm hiện tại cả 2 thiết bị này của iPhone vẫn đáp ứng rất tốt mọi nhu cầu của người dùng mà không có sự thua thiệt so với các dòng mày cùng phân khúc.

6. Kết nối: Điểm cộng eSIM

iPhone XR



iPhone XR sử dụng kết nốt LTE Advance, kết nối này yếu hơn Gigabit LTE. Mặc dù vậy, tốc độ vẫn đủ để đáp ứng giúp bạn lướt web, xem video mượt mà. Hơn nữa, iPhone XR cũng hỗ trợ 2 SIM với 1 SIM vật lý và 1 SIM điện tử (eSIM). Chiếc điện thoại này còn sử hữu chức năng Bluetooth 5.0 giúp bạn dễ dàng kết nốt với cách thiết bị khác một cách nhanh và mạnh hơn.

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus cũng sở hữu kết nối Bluetooth 5.0 hiện đại. Có lẽ, sự khác biệt duy nhất về mặt kết nối của 2 sản phẩm này là iPhone 8 Plus chỉ có duy nhất một khe SIM vật lý chứ không có thêm eSIM như của iPhone XR.

7. Thời lượng pin không quá khác biệt

iPhone XR

Về thời lượng pin có lẽ là điểm được đánh giá cao nhất bởi người dùng vào thởi điểm đó. iPhone luôn được biết đến là những thiết bị pin cực yếu và luôn phải mang theo sạc dự phòng bên mình nếu muốn sử dụng hết cả ngày.

Tuy nhiên, iPhone XR thì khác, với viên pin 2.942 mAh và chỉ phải vận hành màn hình HD đã khiến thời lượng sử dụng của iPhone XR cực tốt. Bạn có thể tự tin sử dụng iPhone XR cả ngày mà không phải lo sợ hết pin hay luôn mang sạc dự phòng bên người. So với các mẫu smartphone hiện nay thì thời lượng sử dụng của iPhone XR vẫn thật sự ấn tượng.

iPhone 8 Plus

Không quá thua thiệt với iPhone XR khi cũng sở hữu viên pin với dung lượng lên tới 2,691 mAh. Cộng với việc sử dụng màn hình chỉ 5.5 inch thì thời lượng sử dụng của iPhone 8 Plus cũng khá tốt. Chiếc điện thoại này có thể giúp bạn "sống sót" cả ngày mà không cần sạc pin. Người dùng có thể sử dụng liên tục Internet lên đến 13 tiếng sử dụng và 21 tiếng đàm thoại. Trải nghiệm thực tế cho thấy 2 chiếc điện thoại này không có quá nhiều khác biệt về thời lượng sử dụng.

Tổng kết



Về cơ bản, iPhone XR là một lựa chọn hoàn hảo hơn khi xét về mọi mặt. Đặc biệt, chiếc điện thoại này sẽ có thể đồng hành cùng bạn lâu hơn nhờ vi xử lý mới hơn. Đối với iPhone 8 Plus, thiết bị này chỉ dành cho những ai yêu thích sự cổ điển trong thiết kế của iPhone. Tuy nhiên, với khoảng 10 triệu đồng bạn lại có thể mua chiếc iPhone 8 Plus mới thay vì phải mua cũ như iPhone XR.

Dịch tổng hợp từ Mac World, Medium, CRN, Apple Insider.