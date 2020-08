Hội An kêu gọi bác sĩ về hưu, sinh viên y khoa chung tay cùng TP chống dịch COVID-19

Ngày 1/8, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã phát đi thư kêu gọi tình nguyện tham gia chiến dịch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra trên địa bàn TP trước những nhận định dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp khó lường.

Theo UBND TP Hội An, dịch bệnh COVID-19 tại địa phương đã bước vào giai đoạn mới với diễn biến đặc biệt phức tạp, khó lường. Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2, các trường hợp F1, F2 tiếp tục gia tăng, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch trong cộng đồng là rất cao.

Trong khi đó, công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhất là khó khăn về lực lượng nhân viên y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, UBND TP Hội An kêu gọi các bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc đã nghỉ hưu còn đảm bảo sức khỏe, các bạn trẻ là sinh viên y khoa tích cực tham gia, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hội An ghi nhận tổng cộng 10 ca dương tính COVID-19. Riêng sáng 1/8, trong số 12 ca mới mắc COVID-19 mà Bộ Y tế công bố, Hội An có 5 trường hợp, trong đó 3 người là sư cô đang tu hành ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An.