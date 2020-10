Hoa Kỳ tiếp tục nới lỏng lệnh cấm cho Huawei

Theo các báo cáo, Sony và Omnivision đã xin được giấy phép của chính phủ Mỹ để nối lại quá trình cung cấp sản phẩm cho Huawei của Trung Quốc. Sony và Omnivision đều là những nhà cung cấp cảm biến camera hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Huawei cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của Sony về cảm biến camera trên điện thoại thông minh. Nếu không thể tiếp tục bán hàng cho Huawei, việc kinh doanh của Sony cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro.

Các biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ đối với Huawei vì lý do lo ngại an ninh đã khiến các nhà cung cấp chip cũng như cảm biến camera trên toàn cầu không thể bán sản phẩm cho Huawei nếu sử dụng công nghệ của Mỹ. Họ sẽ phải có giấy phép đặc biệt do chính phủ Hoa Kỳ cấp kể từ sau ngày 15/9/2020 để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh với Huawei.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp màn hình và cảm biến có thể dễ nhận được giấy phép của Hoa Kỳ hơn bởi những thành phần này được coi là ít liên quan đến những lo ngại về an ninh mạng - Nikkei cho biết. Trước đó, Samsung cũng đã được Washington cấp giấy phép để tiếp tục bán màn hình cho Huawei.

Cả Sony và OmniVision đều chưa đưa ra bình luận nào liên quan vụ việc này.

Theo Reuters