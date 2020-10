Phiên điều trần sắp tới liệu có giúp “công chúa” Huawei lật ngược tình thế?

Nếu những đứa trẻ nhà bạn đang chơi tựa game nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại – Among Us, hẳn là bạn đã từng nghe chúng tranh luận về việc ai là kẻ mạo danh khi thấy một người chơi bị hạ gục. Vậy Among Us là gì và liệu nó có an toàn đối với trẻ?