Hiệu quả bảo vệ của vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca sau thử nghiệm giai đoạn III ở Mỹ ra sao?

AstraZeneca (Công ty Dược phẩm và Dược phẩm sinh học đa quốc gia Anh-Thụy Điển) cho biết: Công ty đã phân tích và đưa ra kết qủa tổng quan trên cơ sở phân tích sơ bộ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của vaccine AZD1222 do AstraZeneca thực hiện tại Mỹ.

Dữ liệu cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine đạt 79% trong việc phòng ngừa COVID-19 có triệu chứng và 100% trong việc phòng ngừa bệnh nặng và nhập viện do COVID-19.

Đáng chú ý, thử nghiệm giai đoạn III này được AstraZeneca thực hiện ở Mỹ với 2 liều vaccine, tiêm cách nhau 4 tuần.

Theo các chuyên gia, hiệu quả bảo vệ của vaccine thể hiện sự nhất quán giữa các nhóm chủng tộc và các nhóm tuổi khác nhau. Đáng chú ý, hiệu quả bảo vệ của vaccine đạt 80% ở những người từ 65 tuổi trở lên, chiếm khoảng 20% tổng số đối tượng tham gia thử nghiệm.

Sau khi phân tích sơ bộ về tính an toàn và hiệu quả của vaccine dựa trên 32.449 người tham gia tại 88 trung tâm thử nghiệm ở Mỹ, Peru và Chile với 141 trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng, AstraZeneca cho hay: Vaccine được dung nạp tốt. Ban giám sát dữ liệu về an toàn (DSMB) cũng đã xác định không có mối lo ngại nào liên quan đến tính an toàn của vaccine.

Trong quá trình phân tích sơ bộ, Ban giám sát dữ liệu về an toàn (DSMB) cũng tiến hành xem xét cụ thể các trường hợp thuyên tắc mạch do huyết khối trên dữ liệu thử nghiệm của Mỹ. Kết quả, Ban giám sát không thấy nguy cơ huyết khối hoặc các biến cố đặc trưng do huyết khối trong số 21.583 người tham gia đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, đồng thời, không ghi nhận biến cố huyết khối xoang tĩnh mạch não nào trong thử nghiệm này.

Những kết quả này là bằng chứng chứng minh vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca dung nạp tốt và có hiệu quả bảo vệ cao chống lại COVID-19 trên tất cả các nhóm tuổi ở người trưởng thành.