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HDBank Nhơn Trạch – điểm kết nối tài chính trong không gian phát triển mới của Đồng Nai

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 11/9, HDBank Nhơn Trạch chính thức khai trương địa điểm giao dịch mới tại số 133 Trần Phú, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng tại một trong những khu vực đang chuyển động mạnh về công nghiệp, đô thị và hạ tầng kết nối của Đồng Nai.

HDBank Nhơn Trạch – điểm kết nối tài chính trong không gian phát triển mới của Đồng Nai

Nằm trên trục kết nối TP.HCM – Nhơn Trạch – Long Thành, khu vực này đang đón thêm những động lực phát triển mới từ các khu công nghiệp, đô thị Đại Phước, Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng hệ thống giao thông liên vùng đang từng bước hoàn thiện. Sự phát triển của các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị, hàng không, logistics và dịch vụ cũng mở rộng không gian kinh tế, kéo theo nhu cầu ngày càng đa dạng về vốn, thanh toán và quản lý dòng tiền của người dân, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong nhịp phát triển đó, địa điểm mới của HDBank Nhơn Trạch được đầu tư theo mô hình hiện đại, tạo không gian giao dịch thuận tiện, kết hợp tư vấn trực tiếp với hệ sinh thái tiện ích số. Khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể tiếp cận đầy đủ các sản phẩm từ tài khoản, tiền gửi, thẻ, tín dụng đến chi lương, thanh toán và các giải pháp quản lý dòng tiền.

Việc hiện diện ngày càng sâu rộng tại Nhơn Trạch cũng giúp HDBank đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, các khu công nghiệp và lực lượng lao động lớn trên địa bàn; đồng thời sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu tài chính mới khi không gian đô thị – công nghiệp – dịch vụ quanh Nhơn Trạch và Long Thành tiếp tục mở rộng.

Cùng với HDBank Nhơn Trạch, HDBank hiện có 32 chi nhánh và phòng giao dịch tại TP Đồng Nai, tạo mạng lưới phục vụ rộng khắp tại các khu vực dân cư, thương mại và công nghiệp trọng điểm. Song song với mạng lưới trực tiếp, App HDBank giúp khách hàng chủ động mở tài khoản, chuyển tiền, thanh toán, gửi tiết kiệm và sử dụng các dịch vụ ngân hàng số mọi lúc, mọi nơi.

Danh sách chi nhánh và PGD HDBank tại TP Đồng Nai: https://hdbank.com.vn/dongnai

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#HDBank Nhơn Trạch #HDBank #Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

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