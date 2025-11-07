Hạ ngầm hóa lưới điện: Nỗ lực của PC Quảng Ninh trong việc nâng tầm diện mạo đô thị Hạ Long

Hạ Long - trung tâm kinh tế, du lịch của tỉnh Quảng Ninh, đang ngày càng hoàn thiện diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Để đạt được thành quả đó không thể không kể đến những nỗ lực của ngành Điện trong công tác hạ ngầm hóa lưới điện đô thị.

Địa bàn khu vực Hạ Long là trung tâm kinh tế, du lịch của tỉnh Quảng Ninh, đang ngày càng hoàn thiện diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Để đạt được thành quả đó, ngoài sự phát triển của hệ thống giao thông, dịch vụ, không thể không kể đến những nỗ lực thầm lặng nhưng quyết liệt của ngành Điện trong công tác hạ ngầm hóa lưới điện đô thị. Đây không chỉ là một dự án kỹ thuật mà là một tầm nhìn chiến lược, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững của Tỉnh.

Quảng Ninh đẩy mạnh tốc độ và quy mô trong hiện đại hóa lưới điện

Việc hạ ngầm lưới điện đã được tỉnh Quảng Ninh xác định là chủ trương trọng tâm từ lâu, nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao mỹ quan đô thị và chất lượng cấp điện. Với sự nỗ lực không ngừng, hiện nay Hạ Long đã trở thành khu vực dẫn đầu toàn tỉnh về công tác chỉnh trang đô thị, với 99% tuyến phố chính đã được ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông.

Gần đây nhất, trong gói 13 công trình Đầu tư Xây dựng (ĐTXD) phục vụ mùa nắng nóng năm 2025, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) tiếp tục thực hiện cam kết này thông qua 3 dự án chống quá tải các Trạm biến áp và cải tạo lưới điện tại khu vực Hoành Bồ, Bãi Cháy, Hòn Gai trên địa bàn Hạ Long trong năm 2025.

Trong những dự án này, PC Quảng Ninh đã thực hiện hạ ngầm gần 1,7 km cáp trung thế 22 kV và hơn 5,5 km cáp hạ thế 0,4 kV. Đồng thời, thực hiện nâng công suất 08 TBA và xây dựng mới 04 TBA nhằm giải quyết triệt để tình trạng quá tải, điện yếu cục bộ.

Những con số trên cho thấy, dù chỉ là một phần trong tổng thể các dự án chống quá tải, nhưng hạng mục hạ ngầm tại Hạ Long là một bước đi chiến lược, khẳng định quyết tâm của PC Quảng Ninh trong việc đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật, tiến tới xây dựng lưới điện thông minh, hiện đại.

Những lợi ích từ “Công trình ngầm”

Việc hạ ngầm lưới điện đã và đang mang lại những lợi ích vượt trội, tác động đa chiều đến kỹ thuật, kinh tế và xã hội; đó là: Đảm bảo an toàn, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao mỹ quan đô thị, thu hút vốn đầu tư.

Lưới điện trên cao luôn tiềm ẩn nguy cơ sự cố do tác động của thiên tai (gió, bão, sét đánh) và các yếu tố ngoại cảnh (cây xanh, phương tiện giao thông). Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương “bên bờ sóng” thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, việc ngầm hóa là giải pháp tối ưu để bảo vệ hệ thống điện, giúp giảm thiểu tối đa các sự cố phát sinh do các yếu tố thời tiết cực đoan nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Hơn nữa, cáp ngầm còn góp phần rút ngắn đáng kể thời gian khắc phục sự cố. Trong khi lưới điện trên cao có thể cần thời gian dài gấp 2 đến 3 lần để dựng lại cột và kéo dây sau bão, thì cáp ngầm giúp hạn chế những thiệt hại này, hỗ trợ công tác quản lý và vận hành hệ thống điện an toàn và hiệu quả hơn.

Cáp ngầm giúp rút ngắn thời gian khắc phục sự cố, chuyển từ dựng cột kéo dây sang thao tác trong tủ RMU và tủ phân phối, từ đó tối ưu hóa quản lý và vận hành hệ thống điện.

Ngoài ra, việc ngầm hóa lưới điện còn giúp "dọn sạch rác trên không", loại bỏ hình ảnh "mạng nhện" chằng chịt của dây điện và cáp viễn thông. Nhờ đó mà các tuyến phố du lịch như Hạ Long, Anh Đào, Nguyễn Văn Cừ... đã có diện mạo mới, trở nên khang trang, sạch đẹp hơn.

Bên cạnh những giá trị hữu hình kể trên, việc lưới điện được ngầm hóa và các trạm biến áp được nâng cấp không chỉ nâng cao chất lượng điện áp mà còn đóng góp vào việc xây dựng Hạ Long trở thành đô thị hiện đại, là yếu tố quan trọng thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư lớn.

Vượt qua những thách thức kỹ thuật và nguồn vốn

Mặc dù mang lại lợi ích lâu dài, công tác hạ ngầm hóa lưới điện đô thị luôn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, yêu cầu sự phối hợp đồng bộ và nguồn lực lớn, phải kể đến áp lực vốn đầu tư và trình độ kỹ thuật cũng như sự đồng bộ và tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chi phí cho việc ngầm hóa là một gánh nặng lớn. Chính vì vậy, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã nỗ lực phân bổ và dàn trải nguồn vốn ĐTXD để phù hợp với từng mặt bằng quy hoạch. Riêng năm 2025, Công ty đã dành 22.4% tổng mức đầu tư của toàn tỉnh cho 3 dự án tại Hạ Long. Đây là nguồn lực tài chính chiếm tỷ trọng cao, thể hiện sự chú trọng đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả lưới điện tại khu vực này.

Những con đường khang trang, sạch đẹp không còn bóng dây điện bên bờ di sản Vịnh Hạ Long

Trước đây, quy hoạch xây dựng đường, đô thị thường không có hạng mục hào kỹ thuật, đường ngầm chung. Điều này dẫn đến tình trạng dự án đầu tư sau phải "đè lên" dự án trước, gây lãng phí và khó khăn trong việc hoàn trả vỉa hè. Công tác đào phá đường, vỉa hè để lắp đặt cáp ngầm có thể gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Ngành Điện đôi khi còn gặp khó khăn trong việc vận động người dân đồng thuận để tái bố trí các thiết bị điện như tủ điện, trạm biến áp trên vỉa hè.

Tuy nhiên sự thành công của Hạ Long nằm ở sự chủ động và đồng bộ trong quy hoạch giữa chính quyền và các đơn vị ngành Điện cùng Viễn thông. Khi có chung quan điểm và cách nhìn, các bên liên quan dễ dàng thống nhất để đặt lợi ích chung của tỉnh nhà lên trên hết.

Phối hợp toàn diện, tạo đà phát triển đô thị thông minh

PC Quảng Ninh đã và đang thể hiện vai trò chủ lực, quyết định sự thành công của công tác ngầm hóa. Với sự kiên định vào mục tiêu hiện đại hóa lưới điện, đơn vị đã phân bổ nguồn lực và dành một phần đáng kể trong tổng vốn ĐTXD để triển khai hạ ngầm các khu vực trọng điểm, qua đó khẳng định sự tập trung nhằm đẩy mạnh tốc độ và quy mô triển khai trên địa bàn Tỉnh.

Ngoài ra, Công ty đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Tỉnh tại Hạ Long để nắm bắt kế hoạch, lộ trình chỉnh trang đô thị, từ đó thực hiện ngầm hóa thống nhất, đồng bộ. Sự đồng bộ này được cụ thể hóa qua chủ trương đồng hành của Chính quyền cấp Tỉnh trong việc tạo quỹ mặt bằng và rãnh kỹ thuật, qua đó giúp đơn vị điện lực tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh đó, ngầm hóa lưới điện đi kèm với việc đưa các công nghệ hiện đại vào vận hành như hệ thống SCADA (Điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu) và xây dựng TBA không người trực. Đây là bước đi quan trọng để quản lý, giám sát hoạt động hệ thống điện một cách thông minh, hiệu quả.

Sự nỗ lực của PC Quảng Ninh không chỉ thể hiện trách nhiệm của đơn vị đối với nhiệm vụ chính trị là cung cấp điện an toàn, ổn định, mà còn là sự đóng góp thiết thực, mang lại diện mạo mới, hiện đại và văn minh cho Khu vực Hạ Long, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của tỉnh Quảng Ninh.