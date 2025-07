Giải nhiệt với Trà Xanh Không Độ để trúng hơn 800.000 giải thưởng tổng trị giá 10 tỷ đồng

Với cách chơi cực đơn giản, chỉ cần 1 tin nhắn hay 1 cú click điện thoại là “tiền về túi”, trúng ngay mỗi ngày.

Đến hẹn lại lên, để giải nhiệt giảm stress ngày hè trước áp lực công việc và nắng nóng gay gắt. Từ 5/5 đến hết ngày 2/8, Trà Xanh Không Độ triển khai chương trình khuyến mãi khủng nhất từ trước đến nay với tên gọi “Không Độ hè không stress”. Trong đó có 6 giải Nhất - mỗi giải là 100 triệu đồng; 24 giải Nhì - mỗi giải là một voucher trị giá 20 triệu đồng và hơn 800.000 giải thẻ cào điện thoại, tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng.

Dễ chơi – Chơi là trúng tiền

Không cần truy cập hệ thống phức tạp, trả lời loạt câu hỏi “khó” hay cung cấp thông tin cá nhân quan trọng, khi uống Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt giảm stress trong hè này, khách hàng chỉ cần xé nhãn chai, nhập mã code tham gia chương trình khuyến mãi để có thể dễ dàng trúng hơn 800.000 giải thưởng.

Với cách chơi cực đơn giản, dù bạn là ai, ở độ tuổi nào đều dễ dàng tham gia và có cơ hội trúng hàng trăm triệu đồng chỉ với 1 cú lướt nhẹ trên màn hình điện thoại hay nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi của Trà Xanh Không Độ

Đối với giải thẻ cào điện thoại, khách hàng tham gia xé nhãn sản phẩm Trà Xanh Không Độ với bao bì có thông tin khuyến mãi, xem nội dung bên trong nhãn (có mã code) và tham gia chương trình theo một trong hai cách:

Cách 1: Nhập mã code và số điện thoại miễn phí trên website https://xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo/ của chương trình, sau đó tham gia vòng quay may mắn để nhận cơ hội trúng thưởng giải thẻ cào điện thoại trúng ngay mỗi ngày.

Cách 2: Soạn tin gửi dãy mã code được in bên trong nhãn chai về tổng đài 6020 (1.000đ/tin)

Lưu ý, người chơi cần giữ lại nhãn chai có mã code sau khi tham gia vòng quay may mắn hoặc nhắn tin để làm bằng chứng khi may mắn trúng thưởng các giải Nhất hoặc Nhì.

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, hàng chục ngàn giải thưởng trúng ngay mỗi ngày là những thẻ nạp điện thoại trị giá từ 10 đến 50 ngàn đồng sẽ được nạp trực tiếp vào điện thoại của khách hàng trúng thưởng trong vòng 24h kể từ khi có kết quả.

Đặc biệt, dù trúng hoặc không trúng giải thẻ cào điện thoại, toàn bộ khách hàng tham gia chương trình đều tiếp tục có cơ hội trúng 6 giải Nhất - mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt; 24 giải Nhì - mỗi giải là 1 voucher mua hàng trị giá 20 triệu đồng (có thể quy đổi thành tiền mặt).

Các giải Nhất, Nhì sẽ được công bố thông tin qua livestream trực tiếp trên fanpage của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ vào các ngày 2/6; 7/7 và 6/8 dưới sự chứng kiến của đại diện người tiêu dùng cùng sự theo dõi của hàng trăm ngàn người chơi trên nền tảng mạng xã hội.

Cơ hội trúng các giải thưởng cực lớn với tổng trị giá lên tới 10 tỷ đồng đang chờ đón khách hàng khi giải nhiệt giảm stress và tham gia chương trình khuyến mãi với Trà Xanh Không Độ

Nhận định về cơ hội trúng thưởng từ chương trình năm nay, Hoàng Nam, một sinh viên tại Thủ Đức cho biết: “Rất dễ chơi, dễ trúng, đặc biệt là người chơi biết trúng thưởng ngay giải thẻ cào điện thoại hay không và được trao thưởng ngay, không phải chờ đợi. Có lần mình chưa uống xong chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh thì đã nhận được tiền thưởng nạp vào điện thoại. Năm nay mình đã trúng được 8 lần giải thẻ cào. Hy vọng mình sẽ may mắn trúng được giải Nhất hoặc Nhì để có tiền trang trải cuộc sống”.

Uống Trà Xanh Không Độ hè này không chỉ giải nhiệt giảm stress mà còn dễ dàng trúng các giải tiền mặt cực khủng. Chỉ cần 1 tin nhắn hay 1 cú click điện thoại là “tiền về túi”, trúng ngay mỗi ngày.

Uống để giảm stress, không ngờ đổi đời nhờ Trà Xanh Không Độ

Trong nhiều năm qua, Trà Xanh Không Độ liên tục mang đến niềm vui, hạnh phúc cùng cơ hội thay đổi cuộc sống cho hàng trăm khách hàng trên cả nước khi giải nhiệt giảm stress với Trà Xanh Không Độ và trúng thưởng cực lớn.

Với nụ cười thường trực trên khuôn mặt rạng rỡ và đầy ắp niềm vui. Anh Nguyễn Văn Sinh (Nam Định) háo hức chia sẻ hình ảnh căn nhà cấp 4 mái nhật mới xây sau khi may mắn trúng thưởng 100 triệu đồng nhờ giải nhiệt giảm stress với Trà Xanh Không Độ vào hè năm 2023.

May mắn trúng thưởng lớn với Trà Xanh Không Độ đã thôi thúc vợ chồng anh Sinh vay mượn thêm để xây căn nhà mới lấy hên. (Ảnh NVCC)

Niềm vui trúng thưởng 100 triệu đồng của anh Sinh đến trong lúc cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Bất chấp công việc không ổn định như trước do tình hình kinh tế chung, anh Sinh cùng vợ vẫn quyết định vay mượn thêm để xây “tổ ấm” mới cho cả gia đình 3 thế hệ.

“Em thấy mình vô cùng may mắn khi trúng thưởng lớn với Trà Xanh Không Độ, may mắn này đã thôi thúc vợ chồng em vay mượn thêm để xây căn nhà mới, làm tổ ấm che mưa, che nắng cho cả gia đình 3 thế hệ để yên tâm an cư và tìm kiếm cơ hội mới trong công việc.

Năm 2024, Trà Xanh Không Độ mang đến niềm vui và cơ hội đổi đời cho gia đình ông Dương Văn Cam (54 tuổi, xã Trung An, Vũng Liêm, Vĩnh Long). Với dáng người khắc khổ, lam lũ, ông kể gia đình không có công đất nào. Vợ chồng vất vả làm thuê từ phụ hồ, làm vườn, xạ lúa… ai kêu gì làm nấy để có tiền nuôi 2 người con ăn học.

Ông Dương Văn Cam vui mừng khi có cơ hội thay đổi cuộc sống nhờ số tiền 100 triệu đồng nhận được từ Trà Xanh Không Độ. (Ảnh NVCC)

Để giải nhiệt giảm stress khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng, vợ chồng ông Cam thường uống Trà Xanh Không Độ và xé nhãn nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi. Sau đó ít hôm, ông choáng váng khi nhận được tin nhắn thông báo trúng giải 100 triệu đồng từ Trà Xanh Không Độ.

“Vợ chồng tôi vui dữ lắm, bà con lối xóm thương cũng mừng dùm vì nhà tôi quá cực khổ, tui mừng tới nỗi mấy bữa nay không ngủ được. Nhận tiền thưởng tôi sẽ mua ngay 2 con bò để chăn nuôi, sau này bán được bê con cũng có đồng ra đồng vô chứ đi mần thuê miết cũng cực nhọc, vất vả. Số tiền còn lại sau khi mua bò vợ chồng tôi sẽ dùng để trang trải cho cuộc sống gia đình”, ông Cam hào hứng kể.

Với 250 triệu đồng nhận được từ Trà Xanh Không Độ, anh Hoàng Mạnh Quyết và gia đình đã thoát gánh nặng vay nợ để đi xuất khẩu lao động. (Ảnh NVCC)

Cũng trong năm 2024, Trà Xanh Không Độ đã giúp anh Hoàng Mạnh Quyết, một nam lễ tân quê (Hà Tĩnh), làm việc tại TP.Vinh Nghệ An thỏa nguyện vọng đi xuất khẩu lao động để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Với niềm vui khôn tả, anh Quyết đã vay tiền làm lộ phí, đích thân vượt ngàn cây số vào tận trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát nộp hồ sơ nhận thưởng. Anh kể đang làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan, chi phí hết 225 triệu. Cha mẹ làm nông, cuộc sống khó khăn nên gia đình phải xoay sở mượn tiền cho anh tạm ứng làm thủ tục.

Dễ chơi – Dễ trúng và trúng thật, trúng lớn đã tạo nên sức hút cho chương trình khuyến mãi hè của Trà Xanh Không Độ và mang đến những cảm xúc “vỡ òa” cho hàng triệu người tiêu dùng trong nhiều năm qua

“Giờ trúng 250 triệu đồng từ Trà Xanh Không Độ, em sẽ có tiền để đi xuất khẩu lao động mà không phải vay mượn nữa. Em vui lắm, vui đến mất ngủ từ mấy ngày nay. Em xin cám ơn chương trình khuyến mãi, cám ơn Trà Xanh Không Độ vừa giúp em giải nhiệt giảm stress mỗi ngày lại còn mang đến cho em và gia đình may mắn trúng thưởng cực lớn này”, anh Quyết bày tỏ.

Hành trình giải nhiệt giảm stress của Trà Xanh Không Độ luôn gắn liền với những giải thưởng lớn và ý nghĩa, mang lại giá trị bền vững, giúp thay đổi cuộc sống cho hàng trăm khách hàng may mắn đã được hàng triệu người tiêu dùng ghi nhận. Hãy giải nhiệt giảm stress và hiện thực hóa ước mơ cho bản thân với Trà Xanh Không Độ để trúng lớn ngay trong hè này.